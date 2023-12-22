По мотивам Baldur's Gate 3 вышел новогодний короткометражный мультик

Сценарист Larian Studios Эмили Гера и студия Mashed вместе выпустили короткометражный анимационный фильм, основанный на персонажах популярной игры Baldur's Gate III. Этот мультфильм был специально создан для празднования Рождества и Нового года и в нем оригинальные актеры озвучки из игры вернулись к своим ролям.

Сюжет мультика разворачивается в таверне, где отдыхают знакомые персонажи, такие как Астарион, Шэдоухарт, Карлах и другие. Вампир Астарион решает попытаться выпить кровь Свена Винке, главного творческого директора Larian Studios, однако их спокойный отдых неожиданно нарушается. Персонажам приходится отправиться в морозную ночь на поиски "Санты", который преподносит им некоторые странные и не слишком полезные подарки.

Оказывается, в огромном мешке "Санты" была спрятана гигантская консоль Xbox Series X. Baldur's Gate 3 сама по себе уже вышла на платформе Microsoft в этом месяце, и поэтому подарок оказался особенно символичным.

Страницы Baldur's Gate 3 уже не раз обращались к мультфильмам перед релизом игры. Ранее Spud Gun Studio создала другой анимационный ролик в честь выпуска игры.

Этот год стал особенным для Baldur's Gate 3, поскольку игра была названа "Игрой года" на The Game Awards 2023 и также получила высокие оценки от Gamespot.