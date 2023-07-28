По словам издательского директора Larian, Baldur's Gate 3 способствует росту популярности жанра CRPG

По словам Майкла Дауса, директора по издательской деятельности компании Larian Studios, разработчика Baldur's Gate 3, количество игроков, владеющих игрой в жанре CRPG на платформе Steam, выросло в геометрической прогрессии за короткий промежуток времени.
В своем твите Даус написал: "В прошлом году в Steam было 13 млн. игроков, владеющих игрой с тегом "CRPG" (фактически, 13 млн. человек владеют CRPG). По состоянию на 2023 год их уже 16 миллионов".
Это на три миллиона больше, менее чем за год - и Baldur's Gate 3 почти наверняка несет за это ответственность. Если зайти на страницу CRPG в Steam и просмотреть список самых продаваемых игр, то Baldur's Gate 3 окажется на первом месте, за ней следует другая игра Larian - Divinity: Original Sin 2, а также Darkest Dungeon 2, Pathfinder и Disco Elysium.
Для тех, кто не знает, CRPG - это "компьютерная ролевая игра", то есть обычная ролевая игра, но на ПК. Несмотря на то, что Baldur's Gate 3 на данный момент является практически олицетворением жанра, она выйдет не только на ПК - игроки PS5 также смогут оценить новую CRPG от Larian чуть позже, чем пользователи ПК.
Кстати говоря, до полноценного запуска Baldur's Gate 3 осталось всего несколько дней. С 3 августа (ПК) и 6 сентября (PS5) мы сможем познакомиться с полной версией.
Учитывая какой ажиотаж вокруг игры популяризация идёт полным ходом
Даа, будут ща все с книгой сидеть и выяснять что же такое 1d6 и спасбросок, плоечники вообще эту книгу зальют пивасом.
Вот только какой процент "набежавших" проникнется игрой и жанром и пройдёт БГ3 до конца? В нескольких темах на разных площадках уже тьма нытья по поводу кубика и пошага и разочарования игрой в целом. Увидели пару тиктоков по игре и скрины сисько-элфок с кучей модов и рескинов, купили игру, запустили, а потом произошло плавление последних извилин и пукана от осознания того, чем же на самом деле является игра. Пофиг, конечно, на такую публику, но вот вам и обратная сторона поппулярности.
Можно привести в пример элден ринг, там же люди считали что она очень сложная в основном(новички). И в стиме на концовку прошли 27%(тут концовка Ренни, эта другая концовка, но все равно это конечный путь с прохождением последнего босса, по другому там нельзя завершить игру, но дело в том что она по гайдам только проходится, так просто не найти ответ. Основная на 20% всего). Игра на 100 часов.
А сколько нытья от больших студий... О это точно актуализация начинается. Жду когда начнут сравнивать низкосортное фентези и душить их до/на релизе. Особенно тех кто вопел больше всех, что такую игру невозможно повторить. Всё возможно, если вы не калоделы, но и повторять её не обязательно, делайте нишевые игры, вкладывайте в них душу, а не повестку и дерьмо.
А ещё эта игра, надеюсь, будет способствовать качеству и проработки геймплея в играх
5 дней
Да ладно, игра ведь даже еще не вышла. Да и некоторая реклама этой игры только отталкивает людей. Вон киберпанк, атомик тоже были эталоном игр, но теперь они забыты
эталоном они не были ни 1 ни 2 . Просто хорошие игры .
киберпанк был эталоном?))) я уже молчу про атомик который на западе вообще никому не сдался! бг3 буквально все хвалят,первый акт уже доступен как три года,и народ в восторге от него! в добавок таких продуманных рпг небыло уже довольно давно...
Че еще за CRPG, если все это есть на консоли?
технически, консоль тот же пк, только с другим устройством ввода и ОС