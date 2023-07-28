По словам издательского директора Larian, Baldur's Gate 3 способствует росту популярности жанра CRPG ©

По словам Майкла Дауса, директора по издательской деятельности компании Larian Studios, разработчика Baldur's Gate 3, количество игроков, владеющих игрой в жанре CRPG на платформе Steam, выросло в геометрической прогрессии за короткий промежуток времени.

В своем твите Даус написал: "В прошлом году в Steam было 13 млн. игроков, владеющих игрой с тегом "CRPG" (фактически, 13 млн. человек владеют CRPG). По состоянию на 2023 год их уже 16 миллионов".

Это на три миллиона больше, менее чем за год - и Baldur's Gate 3 почти наверняка несет за это ответственность. Если зайти на страницу CRPG в Steam и просмотреть список самых продаваемых игр, то Baldur's Gate 3 окажется на первом месте, за ней следует другая игра Larian - Divinity: Original Sin 2, а также Darkest Dungeon 2, Pathfinder и Disco Elysium.

Для тех, кто не знает, CRPG - это "компьютерная ролевая игра", то есть обычная ролевая игра, но на ПК. Несмотря на то, что Baldur's Gate 3 на данный момент является практически олицетворением жанра, она выйдет не только на ПК - игроки PS5 также смогут оценить новую CRPG от Larian чуть позже, чем пользователи ПК.

Кстати говоря, до полноценного запуска Baldur's Gate 3 осталось всего несколько дней. С 3 августа (ПК) и 6 сентября (PS5) мы сможем познакомиться с полной версией.