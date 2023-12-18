По словам композитора Baldur's Gate 3, сейчас мы переживаем "ренессанс" игровой музыки

Baldur's Gate 3 заслуживает всех наград, которые она получила в этом году. Вся команда Larian создала нечто по-настоящему особенное, и музыкальная партитура - важная часть этого, независимо от того, осознаете вы это или нет. По мнению композитора BG3, музыка в видеоиграх всегда высоко ценилась как игроками, так и разработчиками, но пока эта часть игрового рынка находится в середине новой эры.

Композитор и музыкальный директор Baldur's Gate 3 Борислав Славов говорит, что сейчас мы переживаем "ренессанс" в музыке для видеоигр — престижные награды, концерты симфонических оркестров и многое другое помогают укрепить заслуженное признание саундтреков, в том числе и RPG от Larian.

Последние несколько недель были для меня эмоциональными американскими горками. Доброе сообщение от коллеги-композитора заставило меня осознать одну вещь - мы являемся свидетелями настоящего ренессанса музыки для видеоигр. Сейчас как никогда велика вероятность того, что музыка из видеоигр станет самостоятельным искусством. Билеты на концерты симфонических оркестров по играм раскупаются за считанные дни. Музыка из любимых игр стала частью нашей повседневной жизни.



Все это - результат наших многолетних коллективных усилий, любви и бесконечной страсти к тому, что мы делаем, коллеги-композиторы! Наша любимая аудитория чувствует эту искреннюю и эмоциональную движущую силу. Ваша работа вдохновляет, и я счастлив и горд быть одним из вас сегодня. В прошлом году музыка к видеоиграм наконец-то получила отдельную номинацию на "Грэмми", а поскольку уже появились первые мюзиклы, основанные на видеоиграх, полагаю, пройдет совсем немного времени, и мы увидим тенденцию к созданию в Вест-Энде и на Бродвее спектаклей на основе игр.

И хотя в 2024 году на премию "Грэмми" в категории "Видеоигры и интерактивные медиа" Baldur's Gate 3 не номинировалась, данная новая категория на шоу была представлена совсем недавно, в 2023 году.

Концертный тур Stardew Valley, тур Sonic Symphony и несколько великолепных выступлений на The Game Awards в этом году говорят о том, что интерес к музыке из видеоигр никуда не делся. Baldur's Gate 3 - еще один отличный пример того, как музыка из игры может прочно засесть у нас в памяти: одни и те же песни звучат так часто, что вы в любой момент можете напевать их.