Baldur's Gate 3 06.10.2020
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По словам сценаристки, в Baldurs Gate 3 будет 17 тысяч возможных вариаций концовки

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butcher69
Новости

В 2023 году нас ожидают две абсолютно масштабные ролевые игры: Starfield и Baldur's Gate 3, причем последняя может оказаться даже более масштабной, чем считалось ранее, поскольку компания-разработчик Larian сообщила, что игра имеет около 17 000 вариантов концовок.

Эта деталь была раскрыта в видеоролике Fextralife на YouTube, основанном на интервью с командой Larian.

Я провел некоторое время, беседуя с Кристал Динг, которая является одним из ведущих сценаристов проекта, и она работает преимущественно над концовкой игры. Она работает над ней уже шесть месяцев, только над концовкой игры, что просто невероятно. Я спросил ее: "Сколько существует вариантов концовки?". И она мне ответила, что существует 17 000 вариантов концовки.

Похоже, что цифра "17 000" хорошо известна в Larian, поскольку другой член команды разработчиков выразил в Twitter некоторое беспокойство по поводу того, что фанаты узнали эту цифру.

О нет, они узнали про цифру 17 000.

Конечно, важно подчеркнуть, что речь идет именно о "17 000 вариациях", а не о 17 000 совершенно разных концовках. По словам Fextralife, разработчики не смогли сразу ответить на вопрос о том, сколько основных концовок будет в игре, хотя, конечно, их будет гораздо меньше.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
AllConforD

"И она мне ответила, что существует 17 000 вариантов концовки."

А почему не 170 000?

Как же мне надоели эти маркетинговые ковровые бомбардировки перед выходом каждого так называемого ААААААААА продукта, пипец просто. Последнее время стараюсь вообще не читать о играх, в которые хочу поиграть, ибо, имхо, если следишь за такой игрой, то перед её выходом складывается стойкое впечатление, что ты её уже прошёл даже не играя. :(((

p.s. Как же я скучаю по тем древним временам, когда ты покупал игру и садился играть, имея только минимальное представление о мире игры, её сюжете, её игровых механиках, когда каждый поворот сюжета, каждая локация, каждая возможность игры придуманная разработчиками доставляли просто дикие, невероятные эмоции, эмоции первооткрывателя.

p.s. первый Fallout и многие, многие, многие игры тех незабываемых, древних времён навсегда останутся в памяти.

4
TAPAKAH222

Персонаж с другой причёской = другая концовка.)

3
pokemonizm

думаю тогда было бы сотни тысяч концовок

1
HITMAN 5

Если у одних 1000 планет, то у других 17 000 концовок, кого номинируют в конце года?

3
-zotik-

Что уже бредом попахивает или новости нейросеткой генерятся

0
kostr184

Да, спасибо, мы помним разные концовки fallout 3.

0
Раб дергающихся пикселей

Самая важная среди всех этих концовок - концовка медведя! Храбрым героям время изучать анатомию семейства Ursidae и изготовление алхимического смазочного зелья в промышленных об'емах. Мой мишка, выдумщик мишка...

0
HALSIN

Отлично! с нетерпением ждем выход этой ЭТАЛОННОЙ игры!!!
P. S. Так консольщикам и надо, пусть на Х коробку вообще не выходит!!!

0
Rograx

По факту будет примерно 10 концовок. А все остальное вроде "я убил того персонажа в начале игры, или не убил" и вот он либо есть в конце либо его нет. И таких вариантов реально может быть сотни. Но считать это разными концовками, такое себе.

0
BoriskaE

А удар кулаком по кнопке Reset посчитали? :)

-1
TAPAKAH222
А удар кулаком по кнопке Reset посчитали? :

Нет. Это ничего не даст, если у вас, конечно, не микроскопические кулачки.

-2
BoriskaE TAPAKAH222

Что-же у вас за корпус такой чудной?! Я макроскопических reset-ов на корпусе компьютеров никогда не видел... А моего кулака достаточно что бы развалить и системный блок и стол на котором он стоит.

-1
TAPAKAH222 BoriskaE
Что-же у вас за корпус такой чудной?! Я макроскопических reset-ов на корпусе компьютеров никогда не видел... 

Они всегда такие мелкие, чтобы случайно не нажали. Может вы путаете с кнопкой питания?

А моего кулака достаточно что бы развалить и системный блок и стол на котором он стоит.

Хорошо-хорошо, и 25 сантиметров...

0