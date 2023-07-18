По словам сценаристки, в Baldurs Gate 3 будет 17 тысяч возможных вариаций концовки ©

В 2023 году нас ожидают две абсолютно масштабные ролевые игры: Starfield и Baldur's Gate 3, причем последняя может оказаться даже более масштабной, чем считалось ранее, поскольку компания-разработчик Larian сообщила, что игра имеет около 17 000 вариантов концовок.

Эта деталь была раскрыта в видеоролике Fextralife на YouTube, основанном на интервью с командой Larian.

Я провел некоторое время, беседуя с Кристал Динг, которая является одним из ведущих сценаристов проекта, и она работает преимущественно над концовкой игры. Она работает над ней уже шесть месяцев, только над концовкой игры, что просто невероятно. Я спросил ее: "Сколько существует вариантов концовки?". И она мне ответила, что существует 17 000 вариантов концовки.

Похоже, что цифра "17 000" хорошо известна в Larian, поскольку другой член команды разработчиков выразил в Twitter некоторое беспокойство по поводу того, что фанаты узнали эту цифру.

О нет, они узнали про цифру 17 000.

Конечно, важно подчеркнуть, что речь идет именно о "17 000 вариациях", а не о 17 000 совершенно разных концовках. По словам Fextralife, разработчики не смогли сразу ответить на вопрос о том, сколько основных концовок будет в игре, хотя, конечно, их будет гораздо меньше.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.