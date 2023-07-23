По словам Свена Винке, Baldur's Gate 3 - это "ваша персональная "Игра престолов", созданная для вас" ©

Baldur's Gate 3 уже почти готова, и Larian Studios рассказывает о том, как грядущая ролевая игра по D&D хочет представить вам историю в стиле "Игры престолов", написанную специально для вас и реагирующую на вас. До выхода Baldur's Gate 3 осталось всего несколько недель, поэтому новые и новые игроки захотят узнать, что именно планирует предложить Baldur's Gate 3.

Геймдиректор Baldur's Gate 3 и основатель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) рассказал о том, чего можно ожидать от фэнтезийной игры, в новом интервью польским журналистам.

В частности, Винке спрашивают, как бы он убедил кого-либо играть и тратить деньги на Baldur's Gate 3, на что он дает простой ответ: "Ну, я бы сказал: если вам нравятся Dungeons and Dragons, то вам понравится Baldur's Gate 3", но затем следует более глубокий ответ, который ссылается на фэнтезийную серию Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени".

Мы проделали большую работу, чтобы сделать правила [D&D] доступными, мы проделали большую работу, чтобы убедиться, что ваши решения, ваша личность, кто вы есть, что вы делаете - все это отражено в сюжете. Сценарий игры адаптируется к вам по мере прохождения игры, и вы будете воспринимать его так, как будто для вас написана собственная "Игра престолов". В зависимости от того, что вы делаете в рамках правил... Честно говоря, я не думаю, что подобные игры были раньше - где системы, мультиплеер, повествование и сцены объединены в единое целое. Что-то вроде коктейля из нескольких ингредиентов, отпив глоток которого, понимаешь - здесь все сочетается.

С таким количеством компаньонов, рас, возможностей кастомизации и оружия Baldur's Gate 3 может показаться кому-то пугающей перспективой погрузиться в игру - но Винке явно хочет, чтобы такие люди знали, что все будет хорошо; Larian позаботилась об этом.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.