По словам Свена Винке, Baldur's Gate 3 - это "ваша персональная "Игра престолов", созданная для вас"

Baldur's Gate 3 уже почти готова, и Larian Studios рассказывает о том, как грядущая ролевая игра по D&D хочет представить вам историю в стиле "Игры престолов", написанную специально для вас и реагирующую на вас. До выхода Baldur's Gate 3 осталось всего несколько недель, поэтому новые и новые игроки захотят узнать, что именно планирует предложить Baldur's Gate 3.
Геймдиректор Baldur's Gate 3 и основатель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) рассказал о том, чего можно ожидать от фэнтезийной игры, в новом интервью польским журналистам.
В частности, Винке спрашивают, как бы он убедил кого-либо играть и тратить деньги на Baldur's Gate 3, на что он дает простой ответ: "Ну, я бы сказал: если вам нравятся Dungeons and Dragons, то вам понравится Baldur's Gate 3", но затем следует более глубокий ответ, который ссылается на фэнтезийную серию Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени".
Мы проделали большую работу, чтобы сделать правила [D&D] доступными, мы проделали большую работу, чтобы убедиться, что ваши решения, ваша личность, кто вы есть, что вы делаете - все это отражено в сюжете. Сценарий игры адаптируется к вам по мере прохождения игры, и вы будете воспринимать его так, как будто для вас написана собственная "Игра престолов". В зависимости от того, что вы делаете в рамках правил... Честно говоря, я не думаю, что подобные игры были раньше - где системы, мультиплеер, повествование и сцены объединены в единое целое. Что-то вроде коктейля из нескольких ингредиентов, отпив глоток которого, понимаешь - здесь все сочетается.
С таким количеством компаньонов, рас, возможностей кастомизации и оружия Baldur's Gate 3 может показаться кому-то пугающей перспективой погрузиться в игру - но Винке явно хочет, чтобы такие люди знали, что все будет хорошо; Larian позаботилась об этом.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Larian объявила о переносе даты выхода версии для ПК на месяц вперед, с 31 августа на 3 августа, чтобы избежать столкновения с выходящей в начале сентября Starfield от Bethesda. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
В интервью Винке сказал, что, по мнению разработчиков, стандартное прохождение Baldur's Gate 3 занимает от 75 до 100 часов. Однако игроки, которые хотят "сделать все", должны рассчитывать на удвоение этой цифры.
"Baldur's Gate 3 может оказаться пугающей перспективой погрузиться в игру в августе" ©
Для кого пугающая, а для кого настолько желанннная что отпуск аж отпуск взял..! ))
Примерно так я жду её. Осталось немного! )
Самое главное что бы не зазвездились. Я очень верю в бг 3 и очень жду. Но если игра круто стартанет как бы им успех не вскружил голову.
Круто стартанула DOS 2. Как видишь, все норм :)
ну не буду драматизировать, но у дос 2 были проблемы на старте я предзаказ делал, конечно не такие как у кп77 и по меньше чем у дос, но всё равно сыро. Надеюсь у бг3 будет ещё меньше проблем)
Да скачаю ее я,скачаю. Хватит рекламить...
ФФ для омежных виабу и фурри, БГ - выбор настоящих гигачадов.
тупо слизали персонажей и всё. Больше там от игры нет ничего.
То есть там будет инцест, изнасилования и казни? Заманчиво.
Вот спасибо за мою личную игру престолов!
Отличная игра с широкими возможностями отгрыша - я буду играть с престолами, назначать и свергать королей, ну и кого-то только медведи волнуют...
Очень давно хотелось качественную игру с выборами и построением собственной истории персонажа. А то старые подобного плана уже затёрты до дыр, а из новых выбора нету...
А "игра престолов", имеется ввиду книга или сериал? Если книга, то круто. Там все персонажи раскрыты и интересны. Если сериал, то какой именно?
Песнь льда и пламени, ни чё так. Дом дракона просто ужас. Так какая именно "Игра престолов"?
Надо бы форточку открыть.
А разве в Игре Престолов были совокупления с животными? Что-то не припомню. Да и вообще, если разрабы говорят, что наш проект будет полностью слизан с другого проекта, то от игры не стоит ожидать чего-то оригинального и хорошего. И это я молчу уже о толстом слое повестки (коричневой и голубой), которым измазана вся эта игра.
Да и в игре нет совокуплений с животными кто вам такую чушь сказал ?
Посмотри один из последних трейлеров, только приготовь пакет, иначе тебя вырвет на пол.
А это не животное, а друид в форме животного, так что разница есть)
В любом случае, настоящие патриоты должны одобрять любовь к медведям в любой форме!
То есть, ты хочешь сказать, что это совокуплялись два самца, один из которых принял форму медведя? Ух, ну тогда я спокоен, это не зоофилия - это, всего лишь, гомосексуальная зоофилия. Все ок, это абсолютно нормально, меня сейчас не вырвет 🤮, нет, нет не вырвет, Господи, мне срочно нужно в туалет!
Если тебя от этого тошнит, зачем ты к такому присматривался внимательно, а теперь долго об этом говоришь?
ваша персональная "Игра престолов" с блэкджеком и медведями fix*
Значит точно параша, когда так говорят, сравнивая с чем-то.
Так хвалят, так хвалят , а на выходе окажется как всегда не оптимизированной , забагованной и вообще не тем чего все ждали , короче чем больше хвалят тем больше проблем у игры особенно на релизе
Игра третий год в раннем доступе. Просто никого не слушай, а сам ознакомься
Ну, если бы только хвалебные описания, то можно было бы предположить, а тут уже сейчас каждый желающий может ознакомится и потестить.
А поиграть и оценить как бы можно прямо сейчас, поэтому и хвалят что нет больших проблем
Ну как минимум надо иметь не ведро компухтер что бы не ныть потом.