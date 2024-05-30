По словам Свена Винке, такие игры, как GTA 6 или The Witcher 4, "затмят" Baldur's Gate 3

Если говорить об ААА-играх с невероятной популярностью, непременно следует упомянуть о Baldur's Gate 3. Даже если ее бюджет и составил «всего» $100 млн. Есть и другие игры, которым суждено добиться больших успехов. Одна из них - Grand Theft Auto 6, релиз которой запланирован на осень 2025 года и которой, во многом, предстоит стать судьбоносной игрой для индустрии.
Еще одной долгожданной игрой, производство которой только началось, является следующая часть The Witcher. Над ней трудятся более 400 разработчиков CD Projekt. Это очень важный шаг в развитии польской компании. То есть перед нами игра, призванная поразить своими масштабами. А какое отношение к этому всему имеет Baldur's Gate 3? По словам генерального директора Larian Studios в интервью Game Pressure, в ближайшее время появится множество игр, которые превзойдут по масштабам фэнтезийную ролевую игру Baldur's Gate 3.
Не стоит, наверное, ожидать, что кто-то с инди-бюджетом сделает большую ААА, кинематографичную экспансивную RPG. Но вы можете не сомневаться. У вас, ребята, на подходе The Witcher 4. Я уверен, что это будет просто фантастика. Вы увидите целую кучу других игр, которые будут очень масштабными. Например, GTA 6. Она точно будет масштабной и дорогой. Они могут превзойти то, что мы уже сделали.
И если уж говорить исключительно о бюджетах, то здесь Винке абсолютно прав, говоря, что и The Witcher 4, и GTA 6 будут значительно масштабнее Baldur's Gate 3, бюджет которой, как сообщалось, составил около 100 миллионов долларов. Для сравнения, на создание Cyberpunk 2077 было потрачено более $400 млн, а GTA 6 станет одной из самых дорогих игр в истории, ее бюджет оценивается примерно в $2 млрд.
Что делает Baldur's Gate 3 таким достижением поколения, так это не ее бюджет, а то, чего она смогла достичь, особенно в условиях таких финансовых ограничений. Пока неясно, сможет ли какая-либо из новых крупных игр на горизонте превзойти масштабы проработки мира, повествования и проработки персонажей Baldur's Gate 3. Задача не из легких, но игры постоянно совершенствуются.
И к чему сказана подобная очевидность? Ближайший конкурент BG3 по жанру и масштабу уже в этом году должен выйти - DA4, можно будет посмотреть и сравнить.
GTA 6 так вообще самая ожидаемая игра поколения, логично что никакие CRPG и рядом не стояли, следом TES 6 который тоже уже делается.
По факту каждая новая часть GTA хуже предыдущей, ведьмак 4 они планируют дать волю нам создать ведьмака и отправить нас во время основания школы, хз по ведьмаку я привык к саркастичному бабнику Геральту, а сюжетка в GTA все хуже с новой частью... // Алексей Прудников
Скромняга Свен затролил знатно.
такие игры, как GTA 6 или The Witcher 4, "затмят" Baldur's Gate 3
Мы уже поняли чем
Из крупных игр балдер Гейтс любая игра затмит если будет у неё хороший сюжет
Да там нечего затмевать. Просто игры в последнее время выходят сплошь шлаковые.
Совсем уж разные игры и это не очень скоро будет в любом случае)
В чем судьбаносность гта6? По сути реальный прям скачек был только в 3 части, когда из 2д они перешли в полное 3д. А дальше просто улучшалась графика и менялись персонажи и сюжет, концепт никак не менялся. Что нового есть в гта5 по сравнению с гта3? Морские скутеры, мотоцикл(хотя они уже в вайс сити были) больше так сходу и вспомнить не могу. Единственно что вертолет и самолет сложно было достать, но они тоже были. В остальном все тоже самое, ну кроме графония конечно.
Так же и гта6 тоже самое что гта5, только чуть красивее
Сан андреас вершина, в общем то. В 4 добавили ну тип взаимоотношения с друзьями и родственниками (хотя девки уже были в СА), а в 5..да я даже не знаю, что там добавили, кроме графики, но и она ну такая, в основном функциональная, а не красивая. И да, совершенно согласен, в чем будет прорыв с 6 - непонятно. // Александр Ковалёв
Так зачем менять концепт когда он уже есть, большой город, сатира на современность и обилие преступности. Это ж буквально фишка серии, просто каждый раз она подается в новом антураже.
Да. В Сан-Андреас реально было чем заняться.
Ограбление имущества с домов с 22 до 00 (вроде так по времени). Захват территорий в гетто. Качалка. Отношения с разными девушками (даже твоя могла тебя застукать с другой). Можно было нанять членов своей банды и рассекать по гетто, обстреливая всех бандосов). Возможность зарубиться в билллиард.
В общем и целом, как-то даже GTA 5 кажется скуднее на выбор отыгрыша геймплейных фишек, если речь касается одиночной сессии.
Я даже не могу чего-то припомнить особо, ну гольф, теннис, побухать с друзьями/кино.
Ограбление кассы в магазе 24/7, вроде бы всё. Мб многое упустил. Проходил всего-лишь раз её. Потом только в онлайн сессии катал.
В каждой серии GTA есть свои фишки, своя атмосфера, запоминающийся и бодрый сюжет "типичного боевика", а ещё проработка мелочей, которыми славится Rockstar. Судить данные игры только по графонию - глупо. Мне кажется, GTA VI только улучшит то, что было реализовано в RDR 2 и тогда, это будет один из самых "живых" открытых миров за всю историю индустрии. А геймплей и не должен меняться, идеально отработанная схема - свобода действий, некая песочница. Но это моё мнение, если что
Было бы что затмевать. Эта дрянь была в раннем доступе два года
Гта 6 точно будет бомба
г_овно бомба
Бомба в плане графина? Возможно. Но игровой процесс будет неизменный
А вам не нравится игровой процесс?
Любая игра на неё фоне в разы лучше // Vengel Bryde