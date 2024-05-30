По словам Свена Винке, такие игры, как GTA 6 или The Witcher 4, "затмят" Baldur's Gate 3

Если говорить об ААА-играх с невероятной популярностью, непременно следует упомянуть о Baldur's Gate 3. Даже если ее бюджет и составил «всего» $100 млн. Есть и другие игры, которым суждено добиться больших успехов. Одна из них - Grand Theft Auto 6, релиз которой запланирован на осень 2025 года и которой, во многом, предстоит стать судьбоносной игрой для индустрии.

Еще одной долгожданной игрой, производство которой только началось, является следующая часть The Witcher. Над ней трудятся более 400 разработчиков CD Projekt. Это очень важный шаг в развитии польской компании. То есть перед нами игра, призванная поразить своими масштабами. А какое отношение к этому всему имеет Baldur's Gate 3? По словам генерального директора Larian Studios в интервью Game Pressure, в ближайшее время появится множество игр, которые превзойдут по масштабам фэнтезийную ролевую игру Baldur's Gate 3.

Не стоит, наверное, ожидать, что кто-то с инди-бюджетом сделает большую ААА, кинематографичную экспансивную RPG. Но вы можете не сомневаться. У вас, ребята, на подходе The Witcher 4. Я уверен, что это будет просто фантастика. Вы увидите целую кучу других игр, которые будут очень масштабными. Например, GTA 6. Она точно будет масштабной и дорогой. Они могут превзойти то, что мы уже сделали.

И если уж говорить исключительно о бюджетах, то здесь Винке абсолютно прав, говоря, что и The Witcher 4, и GTA 6 будут значительно масштабнее Baldur's Gate 3, бюджет которой, как сообщалось, составил около 100 миллионов долларов. Для сравнения, на создание Cyberpunk 2077 было потрачено более $400 млн, а GTA 6 станет одной из самых дорогих игр в истории, ее бюджет оценивается примерно в $2 млрд.

Что делает Baldur's Gate 3 таким достижением поколения, так это не ее бюджет, а то, чего она смогла достичь, особенно в условиях таких финансовых ограничений. Пока неясно, сможет ли какая-либо из новых крупных игр на горизонте превзойти масштабы проработки мира, повествования и проработки персонажей Baldur's Gate 3. Задача не из легких, но игры постоянно совершенствуются.