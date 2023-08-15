По словам Свена Винке, весь первый акт в Baldur's Gate 3 - это один огромный туториал

Первый акт Baldur's Gate 3, на прохождение которого, по самым скромным подсчетам, должно уйти от 30 до 40 часов, по словам Larian, является всего лишь очень длинным туториалом.
Если вы внимательно посмотрите на первый акт, то увидите, что на самом деле это очень длинный туториал", - сказал Винке. "Вам показывают системы. ИИ показывает вам множество вещей и заставляет вас понять, как они работают, может быть, иногда подсознательно, но вы догадываетесь. Вы открываете для себя все более сложные задачи, где вы всегда найдете выход, потому что в любом случае всегда есть несколько решений. Но вы можете обнаружить и наткнуться на что-то, что возможно, и с этого момента это становится частью арсенала, который вы можете использовать в игре.
Винке понимает, что игроки будут пропускать некоторые моменты, но с его точки зрения это не так уж и плохо.
Я имею в виду, что люди тратят 30 часов, прежде чем поймут, что могут перемещать предметы. Потом они обнаруживают, что - "О Боже!" - и, возможно, на втором прохождении игры они узнают, что могут складывать предметы, чтобы сделать лестницу, и таким образом забираться на верхние предметы. И вдруг третье измерение становится гораздо более доступным. А есть люди, которые берут Storm Sorcery и сразу же могут летать. Это именно такой тип игры. Она гарантирует, что у вас всегда будет несколько вариантов прохождения. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, у вас есть достаточно способов ее решения. И, как правило, когда люди решают задачу и говорят: "Я не думал, что это возможно", они начинают увлекаться игрой, потому что тогда они говорят: "А, это возможно. Может быть, тогда и это тоже возможно? О, я действительно могу это сделать?". И вот тут-то оживает системная природа игры, симуляции. Вот где действительно все самое интересное.
Baldur's Gate 3 доступна на PC, а 6 сентября выйдет на PS5. Также Larian усердно работает над версией игры для Xbox Series X/S.
Абсолютно верно. Ещё ДОС2 этим и поразила.
Помню в доме у Карги я вообще забарикодировался от красношапок и по быстрому разобрался с ней без лишних свидетелей)))
А еще как Каргу убьешь - можно с помощью заклинания с ее трупом поговорить
Правда? Ведь труп вроде как не будет разговаривать со своим убийцей, но если это так, то это очень круто.
Спасибо за подсказку
И какого?
Заклинание - Разговор с мертвыми или как то так называется. Можно в гробнице Иссохшего достать амулет который эту способность дает к примеру. Или свиток найти
Это если у трупа диалогов нет. Когда используешь разговор с мертвыми первый раз - оно потом висит в быстром вызове до долгого отдыха и подсвечивает трупы, которым есть что сказать. Либо просто можно тыкать во все трупы подряд