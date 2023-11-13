По всей видимости, на этой неделе мы узнаем дату выхода Baldur's Gate 3 на Xbox

Larian Studios, создатели нашумевшей Baldur's Gate 3, недавно сообщили, что на этой неделе будет сделано несколько важных анонсов для поклонников Xbox и физических носителей. По всей видимости, на этой неделе станет известна точная дата релиза версии для консоли от Microsoft.
"Фанаты Xbox и поклонники физических носителей, следите за этим сообщением и узнайте, каким будет новый анонс", - говорится в сообщении Larian на X (бывший Twitter). "Это будет напряженная неделя".
Похоже, что Baldur's Gate 3 для Xbox действительно почти готова, и Larian Studios уже готова сообщить дату релиза уже на этой неделе, и это как нельзя кстати совпадает с сезоном наград. Baldur's Gate 3 уже получила одну награду "Лучшая игра года" в 2023 году, и наверняка впереди их будет еще много! Наверняка в ближайшие недели интерес к этой игре возрастет еще больше.
Такая хорошая игра заслуживает того, чтобы поклонники Xbox получили от нее удовольствие как можно скорее!
обожаю эту игру