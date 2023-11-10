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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.4 8 771 оценка

Победители Golden Joystick Awards 2023 - абсолютный триумф Baldur's Gate 3 и Larian Studios

butcher69
Новости

Вечером 10 ноября прошла церемония награждения Golden Joystick Awards 2023, в рамках которой простые зрители и профессиональное жюри выбирали лучшие игры уходящего года. Итоги голосования и победители уже известны.

Главным триумфатором вечера был фэнтезийная ролевая игра Baldur's Gate 3. Игра получила награды в шести номинациях и стала игрой года в целом и на РС. Кроме того, Larian Studios (её разработчик) стала лучшей студией этого года.

Полный список победителей Golden Joystick Awards 2023 приведён ниже:

  • Лучшее повествование: Baldur's Gate 3;
  • Лучшая многопользовательская игра: Mortal Kombat 1;
  • Лучший визуальный дизайн: Baldur's Gate 3;
  • Всё ещё играют: No Man’s Sky;
  • Лучший звук: Final Fantasy XVI;
  • Лучший актёр главной роли — Бен Старр, Клайв Росфилд в Final Fantasy XVI;
  • Лучший актёр второстепенной роли — Нил Ньюбон, Астарион в Baldur’s Gate 3;
  • Лучшее игровое сообщество: Baldur's Gate 3;
  • Лучшее дополнение: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
  • Лучшая инди-игра: Sea of Stars;
  • Лучшая игра на ПК: Baldur's Gate 3;
  • Лучшая игра для виртуальной реальностиHorizon Call of the Mountain;
  • Лучший игровой трейлер: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
  • Выбор стримеровValorant;
  • Прорыв года: Cocoon;
  • Лучшее игровое оборудование: PlayStation VR2;
  • Лучшая игра на PlayStation: Resident Evil 4;
  • Лучшая игра на Xbox: Starfield;
  • Студия года: Larian Studios;
  • Лучшая игра на Nintendo: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
  • Самая ожидаемая игра: Final Fantasy VII: Rebirth;
  • Премия "выбор критиков": Alan Wake 2;
  • Игра года: Baldur's Gate 3.
77
99
Комментарии: 99
Ваш комментарий
Kerrot
29
Юрец Одесса

Ну начнётся поливания жидкого. Игра года: Baldur's Gate 3. Согласен на все 100%

20
shit again

Поздравляем Свена и его команду за кропотливый труд

5
I love my computer shit again

*Над первым актом 🤡

-6
Paradidle I love my computer

чет калфилда в поле зрения не было, может в это время Тодд у входа в метро продавал Скайрим?

0
SEAL-KillerXXL

Свен заслужил.

15
SSStylish

Так жидко беседка, пожалуй, не обсиралась еще. За BG 3 очень рад, Larian заслужили.

12
DeadRemix

А как же старфилд...фанатики Тоддика не годуют наверно ,они че зря покупали 4090? Одна награда и лишь в играх на хбкос, где из выбора был один калл по сути)

8
M0208

Возможно вы имели ввиду, калл оф дути

-1
KnDiman

Выглядит как будто Свен Винке пожалел Говарда и ещё не выпустил на боксе игру, иначе и эту награду бы забрал, а так хоть объедки с барского стола.

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Про старфилд еще долго будут говорить, бг 3 вряд ли столько продержится.

-11
DeadRemix МАХАН МАХАНОВИЧ

А кто и где говорит про старфилд? Если спустя месяц после релиза в него играют 20-30к человек в пике.Так же как и оценка в стиме упала чуть ли не на 20%). Ну возможно в плохом плане будут говорить о старфилде)

5
МАХАН МАХАНОВИЧ DeadRemix

В новостях конечно. Только про бета патч сколько набрасывали. Онлайн не показатель.

-3
KnDiman

Вот не сомневался в этом с раннего доступа, рад за Larian как за себя)))

8
fox nemets

хахахахх и где же игроки Старфилда делись?????что то не вижу их сейчас в комментариях..АУУУУУУУУУУ вы где???выыыыыы гдееееееееее аххахахахахх

7
StingerV

Ты игры то видел в списке, балдур среди шлака герой только, среди трипл эй продуктов дичь маласортная

-10
rewgerg43252 StingerV

Вот ты верно сказал: на фоне AAA-шлака балда- шедевр.

0
Сева Реуков

Ларианы красавцы.

5
JustA_NiceGuy
Лучшая игра на Xbox: Starfield

)))))))))))))

5
RomanV87

Лучшие 30 фпс года на хбокс)))

2
Микола Ларионов

Ну, сразу видно, кому Тодд и контора чемоданы занесли.

4
-zotik-

почему? там на боксе либо та срань про вампиров либо срань про загрузки, выбора просто нет

3
Кроллег -zotik-

Потому что у PS лучшая игра - мультиплатформа, у бокса - экз. Не значит ли по итогам голосования, что старфилд таки лучше чем резик 4?

-3
M0208 Кроллег

Уважаемый сонибой, погуглите, что значит приставка "мульти-"

0
Lvinomord

Очень рад за Лариан. Сам пока не играл, но всё ещё только впереди!

3
Sprintin

просто молодцы заслужили! Свена в отпуск на месяц)

3
Сева Реуков

Ага.

0
I love my computer

BG3, конечно, разйоб, но чот Резика 4-го как-то маловато. Игра тоже отличная, один из лучших релизов года.

3
Eraser101

Ну так правильно, на коробоксе Балдур Гейт еще не вышел.)

1
Кабель из Белфаст-сити

Я все понимаю, но АСТАРИОН!? Я в некоторых прохождениях вообще подумывал серьезно брать его в пати или нет, какой лучший персонаж, боже...

1
-zotik-

он имба рога дамагер, а если ещё и истинным вампиром станет, то это вообще чудовище

0
KnDiman

Просто это скажем так "персонаж для девушки", мы с подругой вместе играли, одно из моих прохождений так вот она очень его полюбила, голос типо озвучки актёра нравится, да и при романе с ним он раскрывается, преданным тебе как собака становится, даже в своём личном квесте от великой вампирской силы отказывается если ты попросишь.

0
Dimples
Я все понимаю, но АСТАРИОН!? Я в некоторых прохождениях вообще подумывал серьезно брать его в пати или нет, какой лучший персонаж, боже...

Читаем внимательней.

Лучший актёр второстепенной роли — Нил Ньюбон, Астарион в Baldur’s Gate 3

Речь идёт про озвучку персонажа.

1
I love my computer

Да он же аxyй.

0
rewgerg43252

Неприятный персонаж и скучный персонаж- это разные вещи.
Напоминаю, что в играх Bioware не было ни одного обычного человека (за исключением болвана Алистера и того негра из ME2 как-там-его-звали?)

0
shit again

Лучшая игра на Xbox: Starfield

Чего????

1
wianewa

Это видимо всё, на что хватило у Тодда заработаных бабок, чтобы купить хоть какой-то слот в наградах.

0
I love my computer

Это потому что на коробке ещё не вышла BG3, хехе

1
Buccaneer

Игра сюжетно хороша, но пошаговость и бросания всяких кубиков такая дрисня, всё желание играть отбивает в итоге вообще, имхо разумеется

1
rewgerg43252

Вначале было так же, но потом разрборался. D&D- это самая проработанная игровая механика, с которой "современные" РПГ и рядом не стояли.

0
TumultuousTorkel

Видимо Alan Wake 2 даже в эту подборку не включали, ибо я не понимаю почему какая-то азиатщина звучит лучше финов, у которых, как и с визуалом, все куда лучше победителей. Да и с игрой года БГ3 я бы тоже поспорил, ибо там отполирован только 1 акт, а потом начинается типичное дрочилово, которое не поддается никакой логике. Особенно в левелинге.

1
Turok307

Вот все говорят про Starfield, а где spider man 2? Лучшая игра на PlayStation это Resident Evil 4? Позор.

0
rewgerg43252

Ну так паук2- это очередное слешерное мыльцо. Сони настолько всех задолбали своим самокопированием, что даже критики без чемоданов в неё играть не могут.

0
moblin

Ожидаемо

0
rewgerg43252

Лучшее игровое оборудование: PlayStation VR2
Лучшая игра на Xbox: Starfield;

0
tvorog8088

Понятно что лучшая игра либо БГ3 либо Хогвардс, то бишь в которые больше всего играли в Стим, прикололо Резик 4 как лучшая игра на плойке, паучок плачет в сторонке, в остальном понавыбирали не пойми чего, финалки какие то с валорантами на кой ляд они нужны вообще.

0
Aмбaл

ахахаха ну хоть куда то старфилд засунули. Хотя если честно смотря на то как в обычно подобных премиях выдают награды, я думал старфилда будет больше

0
sinmaxxx

мб поиграю, когда выйдут все фиксы или расширенная версия. жанр вообще не мой. моя готи - totk

-1
rewgerg43252

Это прон?

0
luVol

Чего чего?

-1
StingerV

Вся правда о том как вообще делаются эти голосовалки, ПК всегда будет и есть лучшее игровое оборудование, не для бомжей конечно, но пк в мире сумарно больше чем всех игровых недоприставок во всём мире, продажи пк железа просто затмевают продажи всех приставок вместе взятых в мире

0
DeadRemix StingerV

Это тебе голоса в голове сказали?Только как бы консоли и делают игровой рынок.. и упор в первую очередь идет на консоли ,а не на пк. Сумарно пк в мире может и больше ,но сколько из них игровых?) И на скольки из них нормально можно играть в новинки? Да и как минимум в европе преобладают консоли

0
rewgerg43252

Ну так стимдек в 2022 году вышел, а больше конкурентов нет. Хуанг оборзел, Лиза Су тоже.

0
StingerV DeadRemix

тут номинация не какого оборудования болшьше в этом году ,а что лучше ,и лучше конечно же пк, во первых лучи трассировка 4к за 100 фпс и тд и тому подобное, играть на пк из года в год лучше, потому пк всегда лучшее оборудование в угоду тому что там игровой процесс всегда лучше чем где либо, но увы откудо то вылез блейстейшн виар, ну ок ладно, пусть будет он лучше, там трассировка, графика, процес гейплея и тд, вот если как развлекательное оборудование то да плока виар лучше, а прост оигровое пк всегда лучше, по чистеллности игрового может плока и ли бокс какой нибудь или пк тут хз, по численности вообще оборудования пк конечно, но тут ведь просто лучшее игровое оборудование и сразу только на уме пк у многих

0
UnRus

Впервые за много лет за итоги не стыдно

-1
Mimocrocodil

Согласен. Стыдно за итоги и игроков.

-1
wianewa

Ого. Игра, которая вышла в релиз без каких-то огромных багов. Полностью доделанная. С отличной оптимизаций. С качественной пострелизной поддержкой, добавлением и/или исправлениями, с учётом пожелания кор аудитории - стала самой крутой игрой. Вот так да, странно.

-2
Мелинар

Игра вышла с багами,отвратным на релизе в техническом плане третьим актом,в чём признались сами Лариан и недоделанная,потому что на протяжении четырёх здоровенных патчей в игру классам до сих пор добавляют взаимодействия,реплики и тд.Вон в последнем патчем Паладину интерактива подкинули,а то кроме клятвопреступности практически отыгрыша не было.И 4 патч далеееко не последний,та же Минтара до сих пор не починена,хотя обещали её исправить ещё в сентябре.

0
rewgerg43252 Мелинар

Насколько отвратным? На уровне Jedy Surwiwor, которая на большинстве компов просто не работала?
Или может всё таки игра была в приемлемом состоянии, и тебе нужно благодарить разрабов, что они наполняют не-сервисную игру контентом БЕСПЛАТНО?

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Такая себе выставка, они пихают разные игры и какой нибудь бг 3. И по итогу не сложно было догадаться, кто в какой номинации какая игра победит. Игры от бокса и плойки вообще кринж, на боксе резидента нет, а на плойке есть.

-3
Кибербананька

Не вижу армию счастливых и довольных миллионов игроков Старфилда, в итоговом голосовании "Игра года" шедевр Тодда даже в топ 5 не смог зайти.

-3
StingerV

Ну эти всякие номинации с одинм шлаком, не одной путной игры ААА качества нет, один маломальский шлак, ну балдур среди всего этого и старфилд хороши, н оостальное дичь полная, как вообще мк1 стал лучшей онлайн игрой, дичь полная же, голосовали в основном те кт оне играют в игры по настоящему, а те кт оиграют не голосовали и не вкурсе всяких голосовалок и событий с этим связаным как я например и таких не мало, балдур в своём роде топ конечно, но среди других жанров она просто дичь на любителей пошаговых игр, сюжет дичь конечно, визуал хорошь, вариативность хз одного прохождения хватило чтоб надоела эта дичь, уже во втором акте игра начала нудно надоедать, в общем каждый год почти в топе одни шлаки

-8
StingerV

Кстати старфилд не в одну их номинаций по сути попасть не может, сюжет да посредственный, сюжеты за фракции лучше чем основной, графика да хорошая, механики упрощены и их не мало, единственное сетинг и размах и визуал делает игру играбельной и моды конечно же, а так игрой года уж точно не стать, оценивается там всё по другим понятиям

-4
rewgerg43252 StingerV

Если для тебя всё дичь, то приведи пример идеальной игры.
Только не унылый мейнстрим типа паука/GoW, а то меня стошнит.

0
Janekste

Грустно, что такие средненькие RPG как Baldur's Gate 3 получают столько наград. Неужели игрокам настолько мало нужно для счастья? Добавь в RPG побольше вариативности и готово - игра года 100%. Я разочарован награждением. Итоги совсем не такие, какие я ожидал.

Хотя, конечно, очень радует, что хотя бы часть наград с собой унесли такие шедевры игровой индустрии как Final Fantasy XVI или Resident Evil 4, например. Вот они реально годнота в этом году.

-4
moblin

Ну как бы да, это называется вариативность, чем ее больше тем игра интереснее. А резик старая игра, красивая но прошел ее зевая так как оригинал задрочил в свое время, что чють ли не с закрытыми глазами пробегал.

1
rewgerg43252

В прошлой ветке, я спрашивал: "что для тебя РПГ года?"
Походу ты не можешь отличить ММО-дрoчево с кринжовым пафосом от настоящих РПГ.

1