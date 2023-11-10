Победители Golden Joystick Awards 2023 - абсолютный триумф Baldur's Gate 3 и Larian Studios

Вечером 10 ноября прошла церемония награждения Golden Joystick Awards 2023, в рамках которой простые зрители и профессиональное жюри выбирали лучшие игры уходящего года. Итоги голосования и победители уже известны.
Главным триумфатором вечера был фэнтезийная ролевая игра Baldur's Gate 3. Игра получила награды в шести номинациях и стала игрой года в целом и на РС. Кроме того, Larian Studios (её разработчик) стала лучшей студией этого года.
Полный список победителей Golden Joystick Awards 2023 приведён ниже:
- Лучшее повествование: Baldur's Gate 3;
- Лучшая многопользовательская игра: Mortal Kombat 1;
- Лучший визуальный дизайн: Baldur's Gate 3;
- Всё ещё играют: No Man’s Sky;
- Лучший звук: Final Fantasy XVI;
- Лучший актёр главной роли — Бен Старр, Клайв Росфилд в Final Fantasy XVI;
- Лучший актёр второстепенной роли — Нил Ньюбон, Астарион в Baldur’s Gate 3;
- Лучшее игровое сообщество: Baldur's Gate 3;
- Лучшее дополнение: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
- Лучшая инди-игра: Sea of Stars;
- Лучшая игра на ПК: Baldur's Gate 3;
- Лучшая игра для виртуальной реальности — Horizon Call of the Mountain;
- Лучший игровой трейлер: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
- Выбор стримеров — Valorant;
- Прорыв года: Cocoon;
- Лучшее игровое оборудование: PlayStation VR2;
- Лучшая игра на PlayStation: Resident Evil 4;
- Лучшая игра на Xbox: Starfield;
- Студия года: Larian Studios;
- Лучшая игра на Nintendo: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom;
- Самая ожидаемая игра: Final Fantasy VII: Rebirth;
- Премия "выбор критиков": Alan Wake 2;
- Игра года: Baldur's Gate 3.
Ну начнётся поливания жидкого. Игра года: Baldur's Gate 3. Согласен на все 100%
Поздравляем Свена и его команду за кропотливый труд
*Над первым актом 🤡
чет калфилда в поле зрения не было, может в это время Тодд у входа в метро продавал Скайрим?
Свен заслужил.
Так жидко беседка, пожалуй, не обсиралась еще. За BG 3 очень рад, Larian заслужили.
А как же старфилд...фанатики Тоддика не годуют наверно ,они че зря покупали 4090? Одна награда и лишь в играх на хбкос, где из выбора был один калл по сути)
Возможно вы имели ввиду, калл оф дути
Выглядит как будто Свен Винке пожалел Говарда и ещё не выпустил на боксе игру, иначе и эту награду бы забрал, а так хоть объедки с барского стола.
Про старфилд еще долго будут говорить, бг 3 вряд ли столько продержится.
А кто и где говорит про старфилд? Если спустя месяц после релиза в него играют 20-30к человек в пике.Так же как и оценка в стиме упала чуть ли не на 20%). Ну возможно в плохом плане будут говорить о старфилде)
В новостях конечно. Только про бета патч сколько набрасывали. Онлайн не показатель.
Вот не сомневался в этом с раннего доступа, рад за Larian как за себя)))
хахахахх и где же игроки Старфилда делись?????что то не вижу их сейчас в комментариях..АУУУУУУУУУУ вы где???выыыыыы гдееееееееее аххахахахахх
Ты игры то видел в списке, балдур среди шлака герой только, среди трипл эй продуктов дичь маласортная
Вот ты верно сказал: на фоне AAA-шлака балда- шедевр.
Ларианы красавцы.
)))))))))))))
Лучшие 30 фпс года на хбокс)))
Ну, сразу видно, кому Тодд и контора чемоданы занесли.
почему? там на боксе либо та срань про вампиров либо срань про загрузки, выбора просто нет
Потому что у PS лучшая игра - мультиплатформа, у бокса - экз. Не значит ли по итогам голосования, что старфилд таки лучше чем резик 4?
Уважаемый сонибой, погуглите, что значит приставка "мульти-"
Очень рад за Лариан. Сам пока не играл, но всё ещё только впереди!
просто молодцы заслужили! Свена в отпуск на месяц)
Ага.
BG3, конечно, разйоб, но чот Резика 4-го как-то маловато. Игра тоже отличная, один из лучших релизов года.
Ну так правильно, на коробоксе Балдур Гейт еще не вышел.)
Я все понимаю, но АСТАРИОН!? Я в некоторых прохождениях вообще подумывал серьезно брать его в пати или нет, какой лучший персонаж, боже...
он имба рога дамагер, а если ещё и истинным вампиром станет, то это вообще чудовище
Просто это скажем так "персонаж для девушки", мы с подругой вместе играли, одно из моих прохождений так вот она очень его полюбила, голос типо озвучки актёра нравится, да и при романе с ним он раскрывается, преданным тебе как собака становится, даже в своём личном квесте от великой вампирской силы отказывается если ты попросишь.
Читаем внимательней.
Речь идёт про озвучку персонажа.
Да он же аxyй.
Неприятный персонаж и скучный персонаж- это разные вещи.
Напоминаю, что в играх Bioware не было ни одного обычного человека (за исключением болвана Алистера и того негра из ME2 как-там-его-звали?)
Лучшая игра на Xbox: Starfield
Чего????
Это видимо всё, на что хватило у Тодда заработаных бабок, чтобы купить хоть какой-то слот в наградах.
Это потому что на коробке ещё не вышла BG3, хехе
Игра сюжетно хороша, но пошаговость и бросания всяких кубиков такая дрисня, всё желание играть отбивает в итоге вообще, имхо разумеется
Вначале было так же, но потом разрборался. D&D- это самая проработанная игровая механика, с которой "современные" РПГ и рядом не стояли.
Видимо Alan Wake 2 даже в эту подборку не включали, ибо я не понимаю почему какая-то азиатщина звучит лучше финов, у которых, как и с визуалом, все куда лучше победителей. Да и с игрой года БГ3 я бы тоже поспорил, ибо там отполирован только 1 акт, а потом начинается типичное дрочилово, которое не поддается никакой логике. Особенно в левелинге.
Вот все говорят про Starfield, а где spider man 2? Лучшая игра на PlayStation это Resident Evil 4? Позор.
Ну так паук2- это очередное слешерное мыльцо. Сони настолько всех задолбали своим самокопированием, что даже критики без чемоданов в неё играть не могут.
Ожидаемо
Лучшее игровое оборудование: PlayStation VR2
Лучшая игра на Xbox: Starfield;
Понятно что лучшая игра либо БГ3 либо Хогвардс, то бишь в которые больше всего играли в Стим, прикололо Резик 4 как лучшая игра на плойке, паучок плачет в сторонке, в остальном понавыбирали не пойми чего, финалки какие то с валорантами на кой ляд они нужны вообще.
ахахаха ну хоть куда то старфилд засунули. Хотя если честно смотря на то как в обычно подобных премиях выдают награды, я думал старфилда будет больше
мб поиграю, когда выйдут все фиксы или расширенная версия. жанр вообще не мой. моя готи - totk
Это прон?
Чего чего?
Вся правда о том как вообще делаются эти голосовалки, ПК всегда будет и есть лучшее игровое оборудование, не для бомжей конечно, но пк в мире сумарно больше чем всех игровых недоприставок во всём мире, продажи пк железа просто затмевают продажи всех приставок вместе взятых в мире
Это тебе голоса в голове сказали?Только как бы консоли и делают игровой рынок.. и упор в первую очередь идет на консоли ,а не на пк. Сумарно пк в мире может и больше ,но сколько из них игровых?) И на скольки из них нормально можно играть в новинки? Да и как минимум в европе преобладают консоли
Ну так стимдек в 2022 году вышел, а больше конкурентов нет. Хуанг оборзел, Лиза Су тоже.
тут номинация не какого оборудования болшьше в этом году ,а что лучше ,и лучше конечно же пк, во первых лучи трассировка 4к за 100 фпс и тд и тому подобное, играть на пк из года в год лучше, потому пк всегда лучшее оборудование в угоду тому что там игровой процесс всегда лучше чем где либо, но увы откудо то вылез блейстейшн виар, ну ок ладно, пусть будет он лучше, там трассировка, графика, процес гейплея и тд, вот если как развлекательное оборудование то да плока виар лучше, а прост оигровое пк всегда лучше, по чистеллности игрового может плока и ли бокс какой нибудь или пк тут хз, по численности вообще оборудования пк конечно, но тут ведь просто лучшее игровое оборудование и сразу только на уме пк у многих
Впервые за много лет за итоги не стыдно
Согласен. Стыдно за итоги и игроков.
Ого. Игра, которая вышла в релиз без каких-то огромных багов. Полностью доделанная. С отличной оптимизаций. С качественной пострелизной поддержкой, добавлением и/или исправлениями, с учётом пожелания кор аудитории - стала самой крутой игрой. Вот так да, странно.
Игра вышла с багами,отвратным на релизе в техническом плане третьим актом,в чём признались сами Лариан и недоделанная,потому что на протяжении четырёх здоровенных патчей в игру классам до сих пор добавляют взаимодействия,реплики и тд.Вон в последнем патчем Паладину интерактива подкинули,а то кроме клятвопреступности практически отыгрыша не было.И 4 патч далеееко не последний,та же Минтара до сих пор не починена,хотя обещали её исправить ещё в сентябре.
Насколько отвратным? На уровне Jedy Surwiwor, которая на большинстве компов просто не работала?
Или может всё таки игра была в приемлемом состоянии, и тебе нужно благодарить разрабов, что они наполняют не-сервисную игру контентом БЕСПЛАТНО?
Такая себе выставка, они пихают разные игры и какой нибудь бг 3. И по итогу не сложно было догадаться, кто в какой номинации какая игра победит. Игры от бокса и плойки вообще кринж, на боксе резидента нет, а на плойке есть.
Не вижу армию счастливых и довольных миллионов игроков Старфилда, в итоговом голосовании "Игра года" шедевр Тодда даже в топ 5 не смог зайти.
Ну эти всякие номинации с одинм шлаком, не одной путной игры ААА качества нет, один маломальский шлак, ну балдур среди всего этого и старфилд хороши, н оостальное дичь полная, как вообще мк1 стал лучшей онлайн игрой, дичь полная же, голосовали в основном те кт оне играют в игры по настоящему, а те кт оиграют не голосовали и не вкурсе всяких голосовалок и событий с этим связаным как я например и таких не мало, балдур в своём роде топ конечно, но среди других жанров она просто дичь на любителей пошаговых игр, сюжет дичь конечно, визуал хорошь, вариативность хз одного прохождения хватило чтоб надоела эта дичь, уже во втором акте игра начала нудно надоедать, в общем каждый год почти в топе одни шлаки
Кстати старфилд не в одну их номинаций по сути попасть не может, сюжет да посредственный, сюжеты за фракции лучше чем основной, графика да хорошая, механики упрощены и их не мало, единственное сетинг и размах и визуал делает игру играбельной и моды конечно же, а так игрой года уж точно не стать, оценивается там всё по другим понятиям
Если для тебя всё дичь, то приведи пример идеальной игры.
Только не унылый мейнстрим типа паука/GoW, а то меня стошнит.
Грустно, что такие средненькие RPG как Baldur's Gate 3 получают столько наград. Неужели игрокам настолько мало нужно для счастья? Добавь в RPG побольше вариативности и готово - игра года 100%. Я разочарован награждением. Итоги совсем не такие, какие я ожидал.
Хотя, конечно, очень радует, что хотя бы часть наград с собой унесли такие шедевры игровой индустрии как Final Fantasy XVI или Resident Evil 4, например. Вот они реально годнота в этом году.
Ну как бы да, это называется вариативность, чем ее больше тем игра интереснее. А резик старая игра, красивая но прошел ее зевая так как оригинал задрочил в свое время, что чють ли не с закрытыми глазами пробегал.
В прошлой ветке, я спрашивал: "что для тебя РПГ года?"
Походу ты не можешь отличить ММО-дрoчево с кринжовым пафосом от настоящих РПГ.