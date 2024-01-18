Похоже, что количество игроков, завершивших 1-ый акт Baldur's Gate 3, не превышает и 50%

Судя по достижениям сообщества в PSN, Steam и Xbox, мало кто одолел первый акт Baldur's Gate 3. На нескольких игровых платформах процент тех, кто прошел первую часть игры, составляет менее 50 %.

Все началось с того, что один из игроков на Reddit отметил, что "только" 49,3 % искателей приключений смогли добраться до второго акта ролевой игры. Сейчас эта цифра выросла до 49,5 %, что вполне подтверждает обоснованность недовольства со стороны игрока:

Меньше половины? Да ладно, ребята!

По результатам поиска информации в PSN, процент достижения трофея The Plot Tchickens, получаемого после первого акта Baldur's Gate 3, достиг 41,99%. А по данным сайта TrueAchievements, на Xbox процент достижения составляет 39%.

Безусловно, нужно понимать, что далеко не все играют в игры, подключенные к интернету, и эти данные могут указывать на колебания процента. Тем не менее, вопрос остается открытым: игрокам стало неинтересно играть или они просто загуляли и потерялись во вселенной RPG?

Как бы то ни было, даже не пройдя дальше первого акта Baldur's Gate 3, игроки потратили на ролевую от Larian Studios немало денег. Baldur's Gate 3 и Hogwarts Legacy уверенно возглавили чарт в Steam в 2023 году. Эти две игры заметно выделились на фоне других релизов на платформе и достигли высоких показателей.