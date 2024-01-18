Похоже, что количество игроков, завершивших 1-ый акт Baldur's Gate 3, не превышает и 50%

Судя по достижениям сообщества в PSN, Steam и Xbox, мало кто одолел первый акт Baldur's Gate 3. На нескольких игровых платформах процент тех, кто прошел первую часть игры, составляет менее 50 %.
Все началось с того, что один из игроков на Reddit отметил, что "только" 49,3 % искателей приключений смогли добраться до второго акта ролевой игры. Сейчас эта цифра выросла до 49,5 %, что вполне подтверждает обоснованность недовольства со стороны игрока:
Меньше половины? Да ладно, ребята!
По результатам поиска информации в PSN, процент достижения трофея The Plot Tchickens, получаемого после первого акта Baldur's Gate 3, достиг 41,99%. А по данным сайта TrueAchievements, на Xbox процент достижения составляет 39%.
Безусловно, нужно понимать, что далеко не все играют в игры, подключенные к интернету, и эти данные могут указывать на колебания процента. Тем не менее, вопрос остается открытым: игрокам стало неинтересно играть или они просто загуляли и потерялись во вселенной RPG?
Как бы то ни было, даже не пройдя дальше первого акта Baldur's Gate 3, игроки потратили на ролевую от Larian Studios немало денег. Baldur's Gate 3 и Hogwarts Legacy уверенно возглавили чарт в Steam в 2023 году. Эти две игры заметно выделились на фоне других релизов на платформе и достигли высоких показателей.
Прошёл на релизе 85 часов чистого удовольствия
За 85 часов можно пройти до финала ? Я за 34 часа только до второго акта дошёл.
Купил игру 10 октября. Сейчас поговорил с Бальтазаром, взял у него колокольчик, там ниже какие то испытания, они меня стали напрягать, согласно ютубу 2 испытания прошел, но смотрю у меня не осталось никаких маркеров заданий, хотя в дневнике их полно, что то как то все так туманно стало...
Там все элементарно лол
А сколько людей вообще не играли...
Согласно Steam 90% прошли Наутилоид, т.е. 10% купили и не играли, я знаю людей, которые начали играть, но скипнули игру еще в первом акте.
Кроме того первый акт - огромен. Пока обшаришь всю карту может часов 50 пройти(если игрок не долбоеб и не проходит игру первый раз по гайдам)
Нет смысла удивляться >50% прошедших первый акт игрокам. Если такую большую игру пройдут хотя-бы 10% - уже успех
Похоже, что количество игроков, завершивших 1-ый акт Baldur's Gate 3
Игра яркая, запоминающаяся, есть много вариантов для выбора действий, само собой это тормозит прохождение. Потом многие просто ждут выхода окончательного патча, чтоб не перепроходить всю игру по новой.
Лукавая статистика, в которой не сравнивается глобально, сколько обычно людей проходят игры хотя бы до середины.
Игра дико разнообразная и интересная, не понимаю, как можно не пройти этот шедевр целиком.