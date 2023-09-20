Похоже, что PSN вызывает сбои в работе Baldur's Gate 3 на PS5

Сеть PlayStation Network ("PSN") предположительно стала причиной возникновения сбоев в работе Baldur's Gate 3 на PS5. Это следует из официального Twitter-аккаунта игры, в котором сообщается о том, что были получены сообщения о "внезапных сбоях" на системах текущего поколения от Sony.
"Некоторые игроки на PS5 испытывают внезапные сбои в работе Baldur's Gate 3, что, по-видимому, связано с PSN", - говорится в сообщении, опубликованном вчера вечером. "Мы изучаем проблему, но пока что в качестве решения можно отключить PS5 от Интернета".
Точно сказать сложно, слышал ли мы когда-нибудь, чтобы кто-то из разработчиков обвинял сеть в подобных технических проблемах, но можно предположить, что сотрудники компании достаточно уверены в своей версии, иначе они не стали бы публиковать ее в социальных сетях. В общем, странная ситуация, которая, надеемся, будет разрешена - если уже не разрешена.
Из других новостей: на этой неделе, 21 сентября, выйдет патч 3 для Baldur's Gate 3. Что именно в нем будет улучшено, пока неизвестно, но ожидается, что это будет довольно значительное обновление.