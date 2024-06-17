Похоже, патч для Baldur's Gate 3, добавляющий поддержку модов, станет последним крупным обновлением

Похоже, что Larian Studios прекратит выпускать крупные обновления для ролевой игры Baldur's Gate 3 после того, как официальная поддержка модов станет доступна в сентябре 2024 г.
Как сообщает Eurogamer, генеральный директор Larian Свен Винке сказал на мероприятии BAFTA An Evening with Baldur's Gate 3, что он и команда «действительно хотят двигаться вперед и делать что-то новое», поэтому игроки «увидят, что уровень поддержки снизился до действительно критических исправлений ошибок».
Винке объяснил:
«Одна из самых важных вещей для нас, и та, над которой мы сейчас действительно работаем, — это возможность для игроков модифицировать Baldur's Gate 3 самостоятельно, потому что тогда они смогут создавать свои собственные вещи, и я думаю, что это будет момент, когда мы скажем: «Хорошо, теперь она полностью ваша».
Затем Larian переключит свое внимание на свои будущие проекты, которые не являются продолжением франшизы или даже не происходят во вселенной Dungeons & Dragons, но Винке настаивает, что студия «все еще работает так, как будто игра только что вышла» на данный момент.
«Мы работаем над нашим новым проектом, мы очень рады новым играм», — сказал он. «Мы также творческие души. Мы не хотим продолжать делать одно и то же; мы действительно хотим двигаться вперед и делать что-то новое».
Чтож, вполне достаточно, поддержка игры была на славу, очень жаль конечно, что слились с длс((
Мне кажется, ничто не мешает рано или поздно самим игрокам сделать это DLC. Тем более, вроде много каких ресурсов нашли в файлах игры, из того, что не добавили
Тут собственно, вопрос в возможностях инструментария. Если он будет давать возможность поработать с данными файлами и сделать своё. То модеры точно сделают подобное. Если же возможности будут сильно урезаны, то, увы.
Сейчас моды попрут.
А так разрабы молодцы проделали отличную работу.
Так давно уже есть, я даже тут видел прям какой-то секс-мод с анимациями тр@ха и т. д. Пусть и пока что в альфа-версии, но тем не менее. А тупо раздеть догола любого из компаньонов можно в любой момент.
Угу, секс-фреймворк. Хотя, сам я его не использовал. Да и его использовать можно разве что, если уже несколько раз игру прошёл и хочешь просто тупо, повеселится. Ну, мне так лично думается.
Если любишь - отпусти
Дальше фанаты уже сами будут делать контент и это продлит жизнь игры ещё на долгие годы, что огромный плюс
Типа как в старфилде - но без полноценного мод кита? удачи, эту хрень за 4 года не смогли пропатчить сами разрабы.
Serpentrage читай новости внимательно, а не только хейтить игру. В игре свой появится инструментарий модов.
Когда появиться тогда и пиши, но то что было в констракшн сете недостижимый идеал для ларианов - потому что они сами не способны не то что доделать свою игру - но и дать возможность фанатам это сделать из-за своей криворукости в предложенном софте. Самое забавное что я ловлю минусы как мододел который много лет строчил комьюнити моды на тес3-4 лет 15 назад. Мы это делали командой из 10 человек бесплатно, на протяжение 4х лет. У лариан нет аналогичного функционала и никогда не буде ибо они криворуки и не способны 1 игру привести в релизное состоянии( ну если вам достаточно порно модов т ок).
Вся проблема бг3 в отличие от дивайнити 2 - что они держали игру 4 года в рд( что был нонсенс по сравнению с их играми - которые выпускались буквально за пару месяцев после рд( д2). А почему бг3 сидел в рд 4 года и вышел огрызком? - потому лариан поняли что бг3 у них не вышло, вышло дивайнити 3, игра в ядре была не вратами балдура и это невозможно исправить. Это как драгон эйж1 и драгон 2 - игры просто несравнимые по всем фронтам. Но накинем модные инклюзивные тренды, наполучаем премий от sbc и хомяки схавают недоделанный продукт который берет все современные премии от *прогрессивного комьюнити.
Интересно, как много будет модов на дополнение 3 акта?)
Ну вот, как раз новые концовки добавят с этим патчем, и можно будет спокойно пройти еще раз
Сайт всё ещё лежит, только с впн вошёл // Виктор Бучинский
утром уже пердячим паром запускался
У меня так и не работает, заходи только с включенным впн (PS Заработал) // Виктор Бучинский
// Антон Любицкий
люди уже целый год делают моды на всё что только можно
а оказывается игра моды-то ещё офицально не поддерживает ))
Практично на любую игру можно делать моды, но с офиц. подружкой делать моды будет гораздо быстрее, легче и качественнее чем без неё.
а где кроссплатформенная игра между ПК и консолями? Очень ждал данной фичи
а что ее так и добавили?
Работа над кроссплеем ведётся, и, скорее всего, он появится вместе с 7-м патчем (т.е. в сентябре).
А фоторежим?
Офиц. фоторежим тоже будет, но, возможно, он выйдет чуть раньше (разрабы, если я правильно помню, говорили, что инструменты попроще могут выйти в течение лета).
Сейчас есть какой-то мод с фоторежимом, но мой товарищ, который его устанавливал, отзывался о нём как о неудобном.
Ну да я им тоже пользовался.И мне он тоже показался неудобным
Пора новую Дивинити делать. // Roman Romanov
Официально поддержку модов сделали-можно игру оставить фанатам-мододелам.А ведь у Врат Балдура потенциал ничуть не меньше чем у Сталкера.
ДЛС не будет?
Нет, к сожалению. Надеюсь, что в окончательной версии игру хоть упакуют в "Definitive Edition".
Спасение утопающих дело самих утопающих. Вот только пока они толком плавать научаться, половина контента на дно пойдёт.
Может наконец нормальный полет сделают
С одной стороны, печально. А с другой, может модеры используя инструмент для модов (смотря, какие в нём будут возможности), сами смогут доделать то, что не смогли Larian и что просят Игроки? В данном случае это: возможность спасти Карлах, приключение в Авернусе, Верхний Город (или что там было недоступно в игре?), сделать более злые и влияющие на сюжет, концовки. Хотя, может я сильно фантазирую на возможности инструментария. Однако, если там будут такие возможности, то это будет круто. Особенно круто будет, если в нём, подобно инструментарию в Neverwinter Nights, можно будет делать свои собственные приключения. Вот это было бы реально зашибись, с боевыми возможностями БГ3 то.
В это ВООБЩЕ нельзя играть, НИКОГДА.
Вот сейчас мы последуем твоему совету, и перестанем играть в ХОРОШИЕ ИГРЫ. Скачаем Старфилд, и будем играть в симулятор загрузки)
Ну то есть трешоделы из лариана не собираются фиксить все проблемы 2го и 3го актов и закрывать все хвосты, да? Ни ковена ведьм не будет ни верхнего города? СПАСИБО, УДРУЖИЛИ. Своим подходом к производству игр они очень уж напоминают юбисофт. Тоже желают красивую витрину с шлаком внутри, вбрасывают на рынок и забивают болт на фиксы.