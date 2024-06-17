ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 957 оценок

Похоже, патч для Baldur's Gate 3, добавляющий поддержку модов, станет последним крупным обновлением

monk70
Новости

Похоже, что Larian Studios прекратит выпускать крупные обновления для ролевой игры Baldur's Gate 3 после того, как официальная поддержка модов станет доступна в сентябре 2024 г.

Как сообщает Eurogamer, генеральный директор Larian Свен Винке сказал на мероприятии BAFTA An Evening with Baldur's Gate 3, что он и команда «действительно хотят двигаться вперед и делать что-то новое», поэтому игроки «увидят, что уровень поддержки снизился до действительно критических исправлений ошибок».

Винке объяснил:

«Одна из самых важных вещей для нас, и та, над которой мы сейчас действительно работаем, — это возможность для игроков модифицировать Baldur's Gate 3 самостоятельно, потому что тогда они смогут создавать свои собственные вещи, и я думаю, что это будет момент, когда мы скажем: «Хорошо, теперь она полностью ваша».

Затем Larian переключит свое внимание на свои будущие проекты, которые не являются продолжением франшизы или даже не происходят во вселенной Dungeons & Dragons, но Винке настаивает, что студия «все еще работает так, как будто игра только что вышла» на данный момент.

«Мы работаем над нашим новым проектом, мы очень рады новым играм», — сказал он. «Мы также творческие души. Мы не хотим продолжать делать одно и то же; мы действительно хотим двигаться вперед и делать что-то новое».
31
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
Dark1994

Чтож, вполне достаточно, поддержка игры была на славу, очень жаль конечно, что слились с длс((

17
Artery Kaulitz

Мне кажется, ничто не мешает рано или поздно самим игрокам сделать это DLC. Тем более, вроде много каких ресурсов нашли в файлах игры, из того, что не добавили

3
Микола Ларионов Artery Kaulitz

Тут собственно, вопрос в возможностях инструментария. Если он будет давать возможность поработать с данными файлами и сделать своё. То модеры точно сделают подобное. Если же возможности будут сильно урезаны, то, увы.

2
saa0891

Сейчас моды попрут.

Спойлер

А так разрабы молодцы проделали отличную работу.

14
Мелинар

Так давно уже есть, я даже тут видел прям какой-то секс-мод с анимациями тр@ха и т. д. Пусть и пока что в альфа-версии, но тем не менее. А тупо раздеть догола любого из компаньонов можно в любой момент.

0
Микола Ларионов Мелинар

Угу, секс-фреймворк. Хотя, сам я его не использовал. Да и его использовать можно разве что, если уже несколько раз игру прошёл и хочешь просто тупо, повеселится. Ну, мне так лично думается.

1
CURiOSiTY7

Если любишь - отпусти

6
Artery Kaulitz

Дальше фанаты уже сами будут делать контент и это продлит жизнь игры ещё на долгие годы, что огромный плюс

6
Serpentrage

Типа как в старфилде - но без полноценного мод кита? удачи, эту хрень за 4 года не смогли пропатчить сами разрабы.

-7
ДолойГетероориентация Serpentrage

Serpentrage читай новости внимательно, а не только хейтить игру. В игре свой появится инструментарий модов.

3
Serpentrage ДолойГетероориентация

Когда появиться тогда и пиши, но то что было в констракшн сете недостижимый идеал для ларианов - потому что они сами не способны не то что доделать свою игру - но и дать возможность фанатам это сделать из-за своей криворукости в предложенном софте. Самое забавное что я ловлю минусы как мододел который много лет строчил комьюнити моды на тес3-4 лет 15 назад. Мы это делали командой из 10 человек бесплатно, на протяжение 4х лет. У лариан нет аналогичного функционала и никогда не буде ибо они криворуки и не способны 1 игру привести в релизное состоянии( ну если вам достаточно порно модов т ок).

Вся проблема бг3 в отличие от дивайнити 2 - что они держали игру 4 года в рд( что был нонсенс по сравнению с их играми - которые выпускались буквально за пару месяцев после рд( д2). А почему бг3 сидел в рд 4 года и вышел огрызком? - потому лариан поняли что бг3 у них не вышло, вышло дивайнити 3, игра в ядре была не вратами балдура и это невозможно исправить. Это как драгон эйж1 и драгон 2 - игры просто несравнимые по всем фронтам. Но накинем модные инклюзивные тренды, наполучаем премий от sbc и хомяки схавают недоделанный продукт который берет все современные премии от *прогрессивного комьюнити.

-1
stalker0072008

Интересно, как много будет модов на дополнение 3 акта?)

3
Aellie

Ну вот, как раз новые концовки добавят с этим патчем, и можно будет спокойно пройти еще раз

2
Пользователь ВКонтакте

Сайт всё ещё лежит, только с впн вошёл // Виктор Бучинский

1
-zotik-

утром уже пердячим паром запускался

0
Пользователь ВКонтакте -zotik-

У меня так и не работает, заходи только с включенным впн (PS Заработал) // Виктор Бучинский

0
Пользователь ВКонтакте

// Антон Любицкий

0
theatre off tragedy

люди уже целый год делают моды на всё что только можно

а оказывается игра моды-то ещё офицально не поддерживает ))

0
FretfulDoctor

Практично на любую игру можно делать моды, но с офиц. подружкой делать моды будет гораздо быстрее, легче и качественнее чем без неё.

1
Gangsta_Dan

а где кроссплатформенная игра между ПК и консолями? Очень ждал данной фичи

0
-zotik-

а что ее так и добавили?

0
Котян Сутоевич

Работа над кроссплеем ведётся, и, скорее всего, он появится вместе с 7-м патчем (т.е. в сентябре).

1
Xasan_06 Котян Сутоевич

А фоторежим?

0
Котян Сутоевич Xasan_06

Офиц. фоторежим тоже будет, но, возможно, он выйдет чуть раньше (разрабы, если я правильно помню, говорили, что инструменты попроще могут выйти в течение лета).


Сейчас есть какой-то мод с фоторежимом, но мой товарищ, который его устанавливал, отзывался о нём как о неудобном.

0
Xasan_06 Котян Сутоевич

Ну да я им тоже пользовался.И мне он тоже показался неудобным

0
Пользователь ВКонтакте

Пора новую Дивинити делать. // Roman Romanov

0
nikvik jm

Официально поддержку модов сделали-можно игру оставить фанатам-мододелам.А ведь у Врат Балдура потенциал ничуть не меньше чем у Сталкера.

0
sobr21

ДЛС не будет?

0
Котян Сутоевич

Нет, к сожалению. Надеюсь, что в окончательной версии игру хоть упакуют в "Definitive Edition".

1
Беркут Слеер

Спасение утопающих дело самих утопающих. Вот только пока они толком плавать научаться, половина контента на дно пойдёт.

0
Бенедикт Вольфрамович

Может наконец нормальный полет сделают

0
Микола Ларионов

С одной стороны, печально. А с другой, может модеры используя инструмент для модов (смотря, какие в нём будут возможности), сами смогут доделать то, что не смогли Larian и что просят Игроки? В данном случае это: возможность спасти Карлах, приключение в Авернусе, Верхний Город (или что там было недоступно в игре?), сделать более злые и влияющие на сюжет, концовки. Хотя, может я сильно фантазирую на возможности инструментария. Однако, если там будут такие возможности, то это будет круто. Особенно круто будет, если в нём, подобно инструментарию в Neverwinter Nights, можно будет делать свои собственные приключения. Вот это было бы реально зашибись, с боевыми возможностями БГ3 то.

0
vall-i

В это ВООБЩЕ нельзя играть, НИКОГДА.

0
ViolentAthos

Вот сейчас мы последуем твоему совету, и перестанем играть в ХОРОШИЕ ИГРЫ. Скачаем Старфилд, и будем играть в симулятор загрузки)

0
Lereman

Ну то есть трешоделы из лариана не собираются фиксить все проблемы 2го и 3го актов и закрывать все хвосты, да? Ни ковена ведьм не будет ни верхнего города? СПАСИБО, УДРУЖИЛИ. Своим подходом к производству игр они очень уж напоминают юбисофт. Тоже желают красивую витрину с шлаком внутри, вбрасывают на рынок и забивают болт на фиксы.

-6