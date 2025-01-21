Поклонники Baldur's Gate 3 создают озвученную кампанию Path To Menzoberranzan, начинающуюся в Аткатле из BG2

Поклонники возвращают нас на улицы Аткатлы из Baldur's Gate 2, переделанной с нуля в Baldur's Gate 3, с помощью своей амбициозной новой кампании Path To Menzoberranzan.

Но что особенно волнительно в этом проекте, так это то, что мы можем получить его в свои руки невероятно скоро, так как команда планирует получить обратную связь от сообщества в ближайшие месяцы.

Пользователь Reddit Lotrich3 сообщил, что команда планирует запустить свой первый бета-тест через 5–6 месяцев, в то время как официальный FAQ показывает, что они «работают над первой играбельной демоверсией к весне 2025 года». Учитывая, что Larian Studios выпустила официальные инструменты для моддинга только в сентябре прошлого года, это невероятно впечатляющий темп.

В этой пользовательской кампании будет полностью озвученный состав, в который войдут совершенно новые спутники («из-за авторских прав»).

В Path to Menzoberranzan даже будет свой собственный, оригинальный Tav, поскольку «не будет практически никакого кроссовера с BG3».

Прямо сейчас команда сосредоточена на Аскатле, выстраивая его «по кирпичику», так что пройдет еще некоторое время, прежде чем мы увидим их взгляд на Мензоберранзан, но тем не менее они добиваются невероятного прогресса, за которым вы можете следить в их Discord (или даже помочь, если хотите подать заявку).