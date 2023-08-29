Поклонники Baldur's Gate 3 все больше разочаровываются из-за проблем с третьим актом ©

Когда в начале этого месяца состоялся релиз Baldur's Gate 3, она заслужила практически всеобщее одобрение за свой геймплей, персонажей и, очевидно, бесконечный выбор. С тех пор многие не спеша проходили первые два акта, чтобы открыть для себя все, что скрыто на континенте Фейрун.

Однако, дойдя до третьего акта, многие обнаруживают, что он... менее отшлифован, мягкого говоря, чем первые два.

В сообществе Baldur's Gate 3 ряд пользователей выразили свое недовольство тем, что третий акт глючит, лагает, а в некоторых случаях кажется недоработанным. Например, пользователь rejian отметил, что в его дневнике было 11 заданий в 3-м акте, шесть из которых было невозможно выполнить из-за ошибок. У пользователя u/meramipopper был похожий опыт. Другие пользователи, такие как justchiller и IceyCoolRunnings, указали на серьезные проблемы с производительностью.

Другие, в том числе CynicalSigtyr и paradox-paradise, указали на ряд квестов, которые показались им несущественными или даже недоделанными. Можно списать это на то, что кому-то не понравился сюжет, но пользователи, в том числе noobiestboob, отмечают, что в файлах игры по-прежнему присутствует большое количество вырезанного контента третьего акта, особенно в отношении Минтары и Карлах.

Люди не хотят этого признавать, потому что это отличная игра, но я возьмусь за дело и скажу правду: В Baldur's Gate III есть баги... и особенно много их в третьем акте. Давайте, ругайте меня сколько угодно. Моя работа закончена

По общему мнению сообщества, сюжет в третьем акте кажется гораздо менее завершенным, чем в двух предыдущих. Многие предполагают, что это результат того, что сюжетная часть наиболее далека от хорошо протестированного контента первого акта раннего доступа.

Но подождите, скажете вы, ведь недавно вышел патч, который наверняка все это исправил, верно? К сожалению, похоже, что последний патч Baldur's Gate 3 не решил этих проблем - по крайней мере, недостаточно широко, чтобы пользователи перестали разочаровываться. Многочисленные сообщения, появившиеся за последние 24 часа, свидетельствуют о том, что даже с исправлениями и по тем же причинам 3-й акт все еще оставляет желать лучшего.

Большая часть сообщества с пониманием относится к этим проблемам. Baldur's Gate 3, в конце концов, огромна, и создание достаточного количества контента, чтобы заполнить все возможности выбора, само по себе является непосильной задачей. Но многие остаются недовольны тем, насколько все это контрастирует с совершенством первой половины игры.

Larian Studios обязалась работать над устранением проблем в игре и пообещала, что второй патч "не за горами", который "будет содержать значительные улучшения производительности". Larian также заявила, что начнет работу над расширением только после того, как закончит работу над основными патчами.

Тем временем выход Baldur's Gate 3 на PS5 запланирован на 6 сентября, а на Xbox Series X|S - на конец этого года.