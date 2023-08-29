Поклонники Baldur's Gate 3 все больше разочаровываются из-за проблем с третьим актом

Когда в начале этого месяца состоялся релиз Baldur's Gate 3, она заслужила практически всеобщее одобрение за свой геймплей, персонажей и, очевидно, бесконечный выбор. С тех пор многие не спеша проходили первые два акта, чтобы открыть для себя все, что скрыто на континенте Фейрун.
Однако, дойдя до третьего акта, многие обнаруживают, что он... менее отшлифован, мягкого говоря, чем первые два.
В сообществе Baldur's Gate 3 ряд пользователей выразили свое недовольство тем, что третий акт глючит, лагает, а в некоторых случаях кажется недоработанным. Например, пользователь rejian отметил, что в его дневнике было 11 заданий в 3-м акте, шесть из которых было невозможно выполнить из-за ошибок. У пользователя u/meramipopper был похожий опыт. Другие пользователи, такие как justchiller и IceyCoolRunnings, указали на серьезные проблемы с производительностью.
Другие, в том числе CynicalSigtyr и paradox-paradise, указали на ряд квестов, которые показались им несущественными или даже недоделанными. Можно списать это на то, что кому-то не понравился сюжет, но пользователи, в том числе noobiestboob, отмечают, что в файлах игры по-прежнему присутствует большое количество вырезанного контента третьего акта, особенно в отношении Минтары и Карлах.
Люди не хотят этого признавать, потому что это отличная игра, но я возьмусь за дело и скажу правду: В Baldur's Gate III есть баги... и особенно много их в третьем акте. Давайте, ругайте меня сколько угодно. Моя работа закончена
По общему мнению сообщества, сюжет в третьем акте кажется гораздо менее завершенным, чем в двух предыдущих. Многие предполагают, что это результат того, что сюжетная часть наиболее далека от хорошо протестированного контента первого акта раннего доступа.
Но подождите, скажете вы, ведь недавно вышел патч, который наверняка все это исправил, верно? К сожалению, похоже, что последний патч Baldur's Gate 3 не решил этих проблем - по крайней мере, недостаточно широко, чтобы пользователи перестали разочаровываться. Многочисленные сообщения, появившиеся за последние 24 часа, свидетельствуют о том, что даже с исправлениями и по тем же причинам 3-й акт все еще оставляет желать лучшего.
Большая часть сообщества с пониманием относится к этим проблемам. Baldur's Gate 3, в конце концов, огромна, и создание достаточного количества контента, чтобы заполнить все возможности выбора, само по себе является непосильной задачей. Но многие остаются недовольны тем, насколько все это контрастирует с совершенством первой половины игры.
Larian Studios обязалась работать над устранением проблем в игре и пообещала, что второй патч "не за горами", который "будет содержать значительные улучшения производительности". Larian также заявила, что начнет работу над расширением только после того, как закончит работу над основными патчами.
Тем временем выход Baldur's Gate 3 на PS5 запланирован на 6 сентября, а на Xbox Series X|S - на конец этого года.
Когда я дойду до 3го акта-уже многое точно подправят...)
Чутьё не подводит вас, Сэр. Не торопитесь, дабы избежать многих печалей. :-)
Вот поэтому я и не буду играть ближайшие полгода...
Ты выиграешь намного больше, чем проиграешь. Верное решение.
Единственный баг в 3 акте который я встретил, это когда крылатая баба отказывалась лететь в башню мага на разборки, хотя ее подруга рядом с ней говорили что она уже там)
Это не баг, это кидалово крылатой бабой своей подруги:))),
У меня прилетела, но после боя провалилась на этаж ниже.
Справедливая критика. Но баги в квестах и романтических линиях - это половина беды. В первый раз, что ли? Намного хуже то, что финал плох, а послесловие ещё хуже. На втором прохождении интересно попробовать другие варианты решений и другие классы, но абсолютно не хочется снова проходить концовку.
Ну на мой взгляд плохие концовки получились еще более-менее нормальные. Т.к. изначально понятно к чему приведет резня и не требуются особо долгие разговоры о том кто и как умирал, а вот хорошая концовка подкачала знатно. 2 минуты диалога о том кто чем займется дальше и титры. Добавили бы хоть "вечеринку" как после рощи, где с каждым отдельно можно поболтать, тогда хоть не так стремно было бы.
Моя "хорошая" концовка.
Накинь какую-нибудь тряпку на свою рожу и езжай подальше. (с) Шэдоухарт.
В этой игре можно сделать хорошие концовки только спутникам, да и то не всем.
По сути вообще ни у кого не получается супер хорошей концовки аля "и жили они долго и счастливо", если докопаться до мелочей. Даже если идти по пути тотального пацифиста и сеять везде цветочки. Самое нормальное будущее будет только у императора если оставить его в живых, т.к. он уже смирился со своей внешностью и у Гейла, хотя про него толком ничего не сказали в конце. У остальных же спутников без исключения хоть какая-то ложка дегтя да есть.
ну не удивительно,он просто недоделанный,обрезанный какой-то!концовка скомканная,истории напарников не рассказанные,все просто обрывается(((
Хз чо там с багами, но оптимизация реально проседает именно в 3 акте, но это не критично, когда ты играешь в одну из лучших игр современности.
Не считая просадок фпса и долгой загрузки, я как "фанат" не заметил проблем в треттем акте, все квесты я закрыл, никакой из неписей не глючил, критических баглв за 200 часов замечено небыло
но про это темы не будет )
Отполируют со временем и будет всё ровно
Ну вот, а разговоров то было)
В общем, лучше дождаться пока все исправят и пропатчат, может даже вырезанный контент вернут.
Хз, прошел игру спустя 2 недели после релиза, багулин особо не было, особенно в квестах, в 3 м акте ничего не лагало (на 1660ti на ультрах кстати). Единственная проблема до сих пор, что игру надо раз в 3 часа перезапускать иначе лагать начинает
До 3 актв еще не дошел, но уже успел разочароваться
По производительности не скажу, так как у меня довольно мощный пк. Но насчет багов в третьем акте только один квест было невозможно нормально завершить, а так больше не заметил чего то серьезного
Как будто ранний доступ всё ещё продолжается под видом релиза. Кароче... Ждём Definitive или Enhanced Edition.
Тут есть определенный культ ненависти мне подобных... НО! У меня действительно стало значительно меньше фризов на 3 акте. НО! Раньше эти фризы были только в лунных башнях после боя. Трупы, туман, тени все это кушало. А вот дойдя до города, не смотря на все обилие людей, подобные вещи, как дропсы до 12 кадров, исчезли
Мне пофигу, главное игра нравится, видал закидоны и похлеще ..))
Что в третьем акте мало порнухи ?
Только в 3 акте можно увидеть экранизацию фильма "Секс на пляже" с Шэдоухарт, так что я бы не сказал.3 акт он просто, недоделанный и крайне лагающий в самом балдуре, к сожалению.
3 акт он просто, недоделанный и крайне лагающий в самом балдуре, к сожалению.
Особенно
Вырезанные 17 тыщ эпилогов оч расстроили, вы победили...и всё, только Джергал пробубнел, мол, дал силу 3м богам смерти и переоценил их, а их обычные смертные отпинали, конец
Ну и у меня ровно 1 сцена с Шэдоухарт была, приятно, но этого мало пожалуй, для такой-то игры
Хотелось картинки выбора как в ведьмаке, мол, повесился ли Барон? Спас я его или нет и т.д.
Печально если так.
Я думаю это всё исправят в расширенном издании, будет смысл перепройти старые сохранения в 3 акте, игра всё равно отличная, просто за 2 недели вырезали многое в 3 акте.
А можно и не увидеть, поскольку роман с ней багнут, а на первом прохождении это можно не понять и не исполнить вовремя танец с бубном.
О 3-ем акте писали многие и давно. И вопрос не о возможности выполнения миссий, которая проявляется индивидуально. А в частности об оптимизации, которой, в буквальном смысле, нет. Жутчайшие просадки ФПС. Для игры, где уровни сгенерированы изначально и являются статичными, разве что движение NPC имеет случайный паттерн(поправьте, если ошибаюсь) - это показатель посредственной работы над конкретным уровнем.
А количество этих нпс не смущает? У них еше и внешка уникальная, а не как в хоризоне и ему подобных играх, где гг сделан на 10, а остальные на 3 и все как клоны
А что является просадками? у меня в 3 акте, на вулкане среднее значение 55 fps, и это не мое личное наблюдение, это программа так посчитала примерно за 40 часов в 3 акте. И я просто понять не могу, все бесятся из-за этих 5 фпс, или же там что то серьезнее?
У меня в городе падает до 16-18 с 45 играть невозможно. Играю в 2к, причем смена разрешения на 1080 не даёт прироста, либоон не заметен. После патча получше, но не слишком .
капец, жду 2 патч, а то 3 часть - это жесть, даже на минимальных графики провисает так, что мама не горюй
Зато на месяц раньше Старфилда, ай молодцы разработчики. Вырезание контента за неделю до релиза, ай молодцы
Я месяц специально не начинаю игру - жду пока допилят патчами и фиксами. А они не торопятся... Они правда стараются или это лишь дешевый авторитет?
Кп77 3 года фиксили, а тут месяц прошел
Оптимизацию в след крупном патче
не знаю что такое кп77, она тоже была "игра тысячелетия" с максимальным баллом на некоей метакритике?
ок, спс, подожду еще недельку. И так клиент вырос на 10 гб с момента релиза)
Даа, что же это за игра такая, кп77, загадка века
Ничего такого особенного в этой игре не увидел. Та же Tyranny предоставляет куда больше возможностей для отыгрыша и имеет больше нелинейности.
И короче раз в 15
Вам не угодишь) то вякают, что игры слишком длинные и 100 часов проходить замучаешься, теперь вот короткие не нравятся. 🤦♂️
Раза в три, максимум четыре. Зато я пошел Тиранию два раза подряд, совершая разные выборы, и игра не надоела. А в БГ3 уже во втором акте становится душно играть, второй раз я точно никогда в эту игру играть не буду, что, кстати, частично обесценивает ее нелинейность.
Тиранния прошлый век, все ее возможности можно по пальцам одной руки перечислить:
1. Ходить по миру
2. Говорить
3. Раскидать команды в бою и смотреть как они (не)выполняются
4. Иногда в специально отведенных местах можно что-то сделать по проверке навыка
Больше никакого взаимодействия ни с чем нет, нулевая интерактивность, нельзя ничего придумать, попробовать сделать и удивиться, что оно сработало, и вся нелинейность только в тексте
LOL, будто БГ3 может предложить что-то новое. В Тиранни, кстати, хоть смогли в ИИ напарников, который можно включить и задать им поведение, недоступные технологии для бельгийских рукопопов. Не говорю уже о более качественном сюжете, где мы наконец-то начинаем играть не за бомжа, а за влиятельную особу.