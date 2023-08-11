Поклонники просто влюбились в голос Амелии Тайлер, рассказчицы из Baldur's Gate 3

Интернет-пользователи полюбили новую игру от студии Larian по многим причинам, даже если знают о ее недостатках. Амелия Тайлер, очаровавшая игроков в роли рассказчика Baldur's Gate 3, обрела множество поклонников, а на Reddit была создана тема, посвященная ее восхвалению, которая на момент публикации приближалась к 10 000 положительных оценок.
Как считают некоторые игроки, это лучшее выступление Тайлер на сегодняшний день. По их мнению, артистка идеально передает эмоции, возникающие в различных ситуациях, с которыми сталкиваются игроки, путешествуя по Забытым Королевствам. Именно такого Гейм-мастера (или Хозяйку) поклонники бумажных ролевых игр хотели бы видеть на каждом сеансе.
Английская актриса давно известна геймерам. Ее голос звучал в Total War: Warhammer II и Sniper: Ghost Warrior III. Позже Тайлер появилась в Assassin's Creed: Odyssey, Amnesia: Rebirth, Battlefield V и др. А в будущем она появится в Hades 2. В то же время англичанка успела прославиться среди поклонников ролевых игр, отметившись в Pathfinder и Divinity: Original Sin 2. Не исключено, что своим успешным выступлением в последней игре она заслужила роль в Baldur's Gate III. Судя по всему, она также оставила сильное впечатление на коллектив Larian Studios.
К слову, незадолго до выхода BG 3 Тайлер поделилась кадрами из своих сессий записи игры. Их можно найти на TikTok и на YouTube. В них не содержится никаких сведений о сюжете, поскольку они больше похожи на разговоры, как защитная реакция на долгие часы, проведенные в студии. По словам Тайлер, она может сэкономить время и просто отправить эти записи психотерапевту, вместо того чтобы записываться к нему на прием.
Baldur's Gate 3 также выйдет на консоли PlayStation 5 уже 6 сентября. Версия для Xbox Series X/S находится в разработке, но дата ее выхода пока не объявлена.
Да голос у рассказчицы шикарный!
я шняжку запомнил в самом начале))Мозг зараженный, которая при наведении кричала -You're beautiful)Неповторимым голосом))
Ну кстати да, очень душевно рассказывает.
Ее бы в дос2...
Слушая ее, я словно слушаю сказку на ночь)
Не продолжай...))
Поначалу её голос воспринимался пресным и безжизненным, но со временем проникся. В Dos2 голос понравился больше всё-таки
Да вообще няшка.