Поклонники просто влюбились в голос Амелии Тайлер, рассказчицы из Baldur's Gate 3 ©

Интернет-пользователи полюбили новую игру от студии Larian по многим причинам, даже если знают о ее недостатках. Амелия Тайлер, очаровавшая игроков в роли рассказчика Baldur's Gate 3, обрела множество поклонников, а на Reddit была создана тема, посвященная ее восхвалению, которая на момент публикации приближалась к 10 000 положительных оценок.

Как считают некоторые игроки, это лучшее выступление Тайлер на сегодняшний день. По их мнению, артистка идеально передает эмоции, возникающие в различных ситуациях, с которыми сталкиваются игроки, путешествуя по Забытым Королевствам. Именно такого Гейм-мастера (или Хозяйку) поклонники бумажных ролевых игр хотели бы видеть на каждом сеансе.

Английская актриса давно известна геймерам. Ее голос звучал в Total War: Warhammer II и Sniper: Ghost Warrior III. Позже Тайлер появилась в Assassin's Creed: Odyssey, Amnesia: Rebirth, Battlefield V и др. А в будущем она появится в Hades 2. В то же время англичанка успела прославиться среди поклонников ролевых игр, отметившись в Pathfinder и Divinity: Original Sin 2. Не исключено, что своим успешным выступлением в последней игре она заслужила роль в Baldur's Gate III. Судя по всему, она также оставила сильное впечатление на коллектив Larian Studios.

К слову, незадолго до выхода BG 3 Тайлер поделилась кадрами из своих сессий записи игры. Их можно найти на TikTok и на YouTube. В них не содержится никаких сведений о сюжете, поскольку они больше похожи на разговоры, как защитная реакция на долгие часы, проведенные в студии. По словам Тайлер, она может сэкономить время и просто отправить эти записи психотерапевту, вместо того чтобы записываться к нему на прием.

Baldur's Gate 3 также выйдет на консоли PlayStation 5 уже 6 сентября. Версия для Xbox Series X/S находится в разработке, но дата ее выхода пока не объявлена.