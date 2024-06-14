Покупатели физического издания Baldur's Gate 3 на Xbox получили необычный бонус

Игрокам, купившим Baldur's Gate 3 Deluxe Edition на Xbox, достались две копии игры: физическая копия и код для цифровой версии. Как пишет The Gamer, код, о котором идет речь, должен был разблокировать Digital Deluxe DLC, а не полную версию игры.
При этом Larian Studios заявила, что не планирует изымать дополнительные копии: вместо этого она позволит покупателям на Xbox сохранить обе версии игры, а также отправит новые коды для Digital Deluxe DLC, которые в ближайшее время должны прийти по электронной почте.
Мы рады, что многие из вас уже получили свои физические копии Deluxe Edition Baldur's Gate 3, но некоторые из вас, возможно, заметили, что ваши DLC-коды Deluxe Edition для Xbox Series X/S ошибочно предоставляли доступ к полной версии игры из-за проблемы с цепочкой поставок цифровых кодов, которая была вне нашего контроля.
Если вы уже использовали свой код Digital Deluxe DLC до этого сообщения, вы сможете сохранить цифровую версию игры, к которой вы получили доступ, а всем владельцам версии Deluxe Edition для Xbox Series X/S мы вышлем новый код Digital Deluxe DLC с правильным содержимым. Мы приносим извинения за задержку.
В общем, такая вот история! При этом можно предположить, что в Larian Studios, скорее всего, негодуют из-за того, что потеряли деньги из-за этой ошибки. Впрочем, как отмечают участники Reddit, теперь они могут подарить эти коды кому-то еще, чтобы те могли поиграть в игру Larian, что в перспективе может помочь компании. Особенно если учесть, что "Игра года 2023" и так хорошо продается, так что несколько бесплатных кодов этому точно не помешают.
Маленькая инди компания Larian просто так дарят копии игры за свои ошибки.
Другие бедные корпорации: Купил игру в раннем доступе как тестировщик за 120 баксов? Круто а мы ее лет через 10 доведем до хорошего состояния (если конечно продажи устроят наших манагеров).
Не не, купил игру в Стиме за смешную региональную цену (когда ещё не ушли из РФ издатели)? Мы её изымаем, плебс. Как в этой новости, например, но случай не единичный.
https://www.playground.ru/lord_of_the_rings_gollum/news/u_polzovatelej_steam_otobrali_gollum_kuplennuyu_za_29_rublej-1630735
А почему на PS5 не так и вообще, в чем проблема сразу делать весь контент на диске?
Потому что плойка дно как и её сервис
Плойка то хороша. А вот сервис пиз*ец полный