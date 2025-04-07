Пользовательская кампания Baldur's Gate 3: Act Two Expansion добавит "совершенно новый регион" между 2 и 3 актами

Моддер SquallyDaBeanz взялся за разработку целого расширения, которое должно пройти между вторым и третьим актами основной истории BG3, и он надеется выпустить полностью играбельную версию 1.0 к концу этого года.
У него уже есть опыт в реализации своих планов по созданию пользовательской кампании в BG3. В начале этого года он выпустил начальную версию другого проекта - пользовательской кампании Forsaken, вдохновленной World of Warcraft.
Вчера он опубликовал первый тизер-трейлер своего проекта - Baldur's Gate 3: Act Two Expansion, а также рассказал о том, когда мы сможем в него поиграть. Выход версии 1.0 мода запланирован на "конец 2025 года".
The Act Two Expansion добавляет в игру новый регион, доступный между актами 2 и 3. В нем вы найдете новые области, подземелья, встречи, предметы, секреты, головоломки, историю и многое другое. Главная цель проекта - дать игрокам совершенно новый регион, который по своим масштабам будет похож на Дикие земли первого акта. Этот мод сосредоточен в основном на исследовании и боях, чтобы передать схожее ощущение песочницы, при этом вы сможете насладиться всеми преимуществами персонажей среднего и высокого уровня, заклинаний и предметов!
Стоит отметить, что моддер признает, что добавление новых NPC с полноценными сценами и диалогами было "очень низким приоритетом", при этом он пишет, что "история и сюжет рассказываются в основном через заметки и окружение".
Если вам интересно, как это дополнительное путешествие впишется в текущий сюжет BG3, моддер рассказал, что действие расширения "происходит после выхода из Осквернённых тенью земель, но до достижения Врат Балдура. Армия Абсолюта на марше, и Тав с соратниками должны найти способ пересечь реку Чионтар, прежде чем принять участие в эпической битве с армией Абсолюта в Ривингтоне".
Он добавил, что "не очень" беспокоится о том, что дополнительные встречи могут нарушить привычную балансировку третьего акта, написав: "Уровень игрока в третьем акте [и так] дико варьируется между прохождениями, и многие люди в любом случае достигают максимального уровня на протяжении большей части акта".
Хреново. Балдура впервую очередь связана именно жителями и квестами, а потом эпичные драки. Это же не дарк соулс. Мне больше интересно локации не просто через квестовые заметки изучать, но и от жителей. В деревушку заглянуть какую.
Baldur's Souls
Интересно увидеть.
я наверное никогда не поиграю в эту игру, контент не прекращается
Ясно. Получается мод однозначно отстой. Подавать всю историю через заметки самый худший вариант для любого сюжетного мода для любой игры. Точка.
А поднять Макс.ур. персонажа для исследования этого региона предусмотрено!? т.к. у меня уперся в 12 в начале 3 акта, и без мода на поднятие ур. исследовать что-то новое не особо мотивирует.
p.s. Разве что играть вы будите в первый раз )
12 уровень кап для героев, выше только демоны, боги и миф. существа.
а у меня 12 см , есть шанс что будет больше?
Приложить подорожник.
Просто так уровни никто не поднимет. Правила днд очень жёсткие и мало кто осмелится их нарушать. Если тебе стало играть слишком легко из-заперекача, ну так в игре есть способы усложнить геймплей - повысь себе сложность. Играй СОЛО героем, а не командой. И тогда не будешь чувствовать себя перекачанным на 12 уровне.