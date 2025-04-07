Пользовательская кампания Baldur's Gate 3: Act Two Expansion добавит "совершенно новый регион" между 2 и 3 актами

Моддер SquallyDaBeanz взялся за разработку целого расширения, которое должно пройти между вторым и третьим актами основной истории BG3, и он надеется выпустить полностью играбельную версию 1.0 к концу этого года.

У него уже есть опыт в реализации своих планов по созданию пользовательской кампании в BG3. В начале этого года он выпустил начальную версию другого проекта - пользовательской кампании Forsaken, вдохновленной World of Warcraft.

Вчера он опубликовал первый тизер-трейлер своего проекта - Baldur's Gate 3: Act Two Expansion, а также рассказал о том, когда мы сможем в него поиграть. Выход версии 1.0 мода запланирован на "конец 2025 года".

The Act Two Expansion добавляет в игру новый регион, доступный между актами 2 и 3. В нем вы найдете новые области, подземелья, встречи, предметы, секреты, головоломки, историю и многое другое. Главная цель проекта - дать игрокам совершенно новый регион, который по своим масштабам будет похож на Дикие земли первого акта. Этот мод сосредоточен в основном на исследовании и боях, чтобы передать схожее ощущение песочницы, при этом вы сможете насладиться всеми преимуществами персонажей среднего и высокого уровня, заклинаний и предметов!

Стоит отметить, что моддер признает, что добавление новых NPC с полноценными сценами и диалогами было "очень низким приоритетом", при этом он пишет, что "история и сюжет рассказываются в основном через заметки и окружение".

Если вам интересно, как это дополнительное путешествие впишется в текущий сюжет BG3, моддер рассказал, что действие расширения "происходит после выхода из Осквернённых тенью земель, но до достижения Врат Балдура. Армия Абсолюта на марше, и Тав с соратниками должны найти способ пересечь реку Чионтар, прежде чем принять участие в эпической битве с армией Абсолюта в Ривингтоне".

Он добавил, что "не очень" беспокоится о том, что дополнительные встречи могут нарушить привычную балансировку третьего акта, написав: "Уровень игрока в третьем акте [и так] дико варьируется между прохождениями, и многие люди в любом случае достигают максимального уровня на протяжении большей части акта".