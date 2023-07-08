Помимо Джахейры и Минска в Baldur's Gate 3 появятся и другие известные персонажи серии ©

Джахейра и Минск станут не единственными героями Baldur's Gate и Baldur's Gate II: Shadows of Amn, которые появятся в Baldur's Gate 3, сообщил в интервью MeriStation лично директор игры Свен Винке, правда, не назвав конкретных имен. Выяснять, кто именно вернулся, предстоит самим игрокам, так что сюрпризы еще впереди.

Что касается Джахейры, Винке объяснил, почему была выбрана именно она и как она изменилась за эти годы:

Джахейра - это персонаж, который был выбран потому, что с ней сталкивался каждый, кто играл в Baldur's Gate, потому что вы сталкиваетесь с ней очень рано. Но она может быть жива и сто лет спустя. А еще она Арфист, как агенты CIA в Dungeons and Dragons.

По словам Винке, принадлежность Джахейры к подобной организации вписывается во все фракционные сюжеты игры:

В итоге она постарела, как и следовало ожидать после столь долгого времени, а это значит, что в данном случае у нее есть дети. С ними вы познакомитесь, когда будете в городе, так что история будет очень глубокой. Ей тяжело, она утратила тягу к приключениям и к тому же потеряла своего друга Минска, с которым ей пришлось расстаться, так что она чувствует себя в чем-то виноватой. Поскольку она может быть завербована, пройдет не так много времени, прежде чем она снова возьмет в руки оружие против врага.

Руководитель Larian Studios подчеркивает, что Джахейра - "замечательный персонаж" и что ее судьба находится в руках игрока, поскольку она может умереть или выжить в зависимости от его выбора.

Baldur's Gate 3 поступит в продажу 3 августа на ПК и 6 сентября на PS5.