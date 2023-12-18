Поразительное невезение! В Baldur's Gate 3 игроку выпало четыре критических провала подряд

Twitch-стримерша Luality выложила минутный фрагмент на YouTube, рассказывая о неудачном моменте, когда боги кубиков прокляли ее при вскрытии сейфа. Первая выпавшая ей единичка (шансы 1 к 20) еще могла считаться случайностью. Вторая (1 к 400) уже выглядела как забавная невероятность. Третья (1 к 8000) - просто невезение. Но когда четвертая (1 к 160 000) также оказалась единичкой, это казалось каким-то знаком от высших сил.

Три критических провала вывели Luality из равновесия, заставив ее лечь на пол, поверженной, с выкриком:

Стоп. Только что у меня три критических неудачи подряд? Думаю, игра что-то мне говорит.

Несмотря на невезение, стримерша решила пойти дальше и сделать четвертый бросок, что вызвало еще большее недоверие.

Это не может быть правдой, верно?

К счастью, на пятом броске Luality наконец-то повезло, и она выбросила двенадцать, успешно вскрыв сейф.

В то время как Luality валялась на полу, комментаторы наслаждались происходящим.

"Скоро стоит покупать лотерейный билет, чтобы попасть в тот шанс 1 к миллиарду".

Многие другие комментаторы высказывались о включенной по умолчанию опции Karmic Dice, предотвращающей серии неудач и сохраняющей некоторую случайность. Некоторые относятся к этой опции скептически. Но, по крайней мере, включение этой опции не заставит вас упасть на пол от поражения.