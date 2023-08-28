Посетители PAX West 2023 смогут поиграть в PS5-версию Baldur's Gate 3

Версия Baldur's Gate 3 для PS5 будет доступна для игры для посетителей выставки PAX West 2023 - новом мероприятии по видеоиграм, которое пройдет с 1 по 4 сентября в Сиэтле.
Baldur's Gate 3, ставшая самой продаваемой игрой для PS5 в PlayStation Store, появится на консоли Sony 6 сентября, причем издание получит все патчи и хотфиксы уже доступных пользователям ПК.
Поэтому выставка PAX West 2023 станет интересной возможностью получить отзывы посетителей мероприятия об этой версии за несколько дней до официального запуска.
Пользователи Xbox также недавно получили хорошие новости: выход Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S был подтвержден на 2023 год после того, как генеральный директор Larian Studios Свен Винке обсудил этот вопрос с Филом Спенсером.
По всей видимости, они нашли решение, как ускорить и оптимизировать работу по портированию, которая действительно ставила команду разработчиков в затруднительное положение: возможно, сама Xbox Game Studios окажет поддержку Larian в этом вопросе.