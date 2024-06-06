Пошаговую ролевую игру Baldur's Gate 3 прошли в форме обычного сыра, "закатывая" всех врагов до смерти

Похоже, что небезызвестная пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios успешно переняла эстафету у серии Dark Souls и Elden Ring в области самых странных способов прохождения игры. Если в Souls-проектах игроки пытаются проявить свой скилл и одолеть сложных боссов безумными методами, то в случае с пошаговой RPG они доказывают, насколько безграничные возможности есть у игроков. Последним таким доказательством стало прохождение от пользователя под ником Bouch, который решил пройти Baldur's Gate 3 в форме сыра.

Энтузиаст лишь немного прибегнул к помощи модов, чтобы получить возможность с самого начала превратиться в сыр. При этом для этого использовались заклинания и свойства объектов, которые встречаются в оригинальной игре. К большому удивлению, Baldur's Gate 3 остаётся вполне играбельной и даже проходимой, если весь отряд игрока состоит из сыра, ведь врагов всегда можно "закатать" до смерти.

Боевые возможности сыра в Baldur's Gate 3 весьма ограничены. В такой форме игроки не могут использовать снаряжение или предметы. У персонажа всего 1 очко здоровья и всего 10 AC защиты. Другие характеристики, такие как сила, ловкость и интеллект, снижаются до 10. А среди ваших навыков остаются только три возможных действия: прыжок, удар врагов своим телом в виде сырного колеса, наносящий 1 урон, и испускание облака едкого газа, которое мешает врагам совершать действия.

Чтобы пройти игру в такой форме, энтузиасту пришлось использовать класс монаха, который обладает полезными пассивными бонусами. Только эти эффекты не отменяются превращением в сыр и делают битвы с врагами выполнимым испытанием. На простых ударах далеко продвинуться у автора прохождения не получилось бы, поэтому он прибегнул к помощи большого количества взрывных бочек и свитков заклинаний, ведь сыр ещё может их использовать. Главным неудобством в таком прохождении Baldur's Gate 3 стало отсутствие диалогов с персонажами, ведь в форме сыра игрок не может общаться с NPC.