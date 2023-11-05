После последнего патча в коде Baldur's Gate 3 появилось упоминание нескольких анимаций поцелуев

Забудьте о разветвленных путях и боевой механике RPG - самое лучшее в Baldur's Gate 3 - это возможность поцеловать свою возлюбленную по команде. Правда, эта возможность была довольно простой, поскольку все пользовались одной и той же анимацией поцелуя - до сих пор.



Однако в четвертом патче Карлах и Халсин получили уникальные сцены поцелуев, лучше соответствующие их характерам. Теперь выясняется, что в обновлении может быть реализовано еще больше анимаций поцелуев, поскольку один из фанатов обнаружил их следы в коде патча. Если мы правильно поняли новые строки кода, то Гейл, Уилл, Шэдоухарт, Астарион и Лаэзель будут следующими, кто получит эту обработку, что сделает их романтические сцены немного более уникальными.

Это открытие было сделано пользователем AmihanTheStoic. Сейчас у большинства персонажей одна и та же анимация поцелуя. Но файлах патча 4 можно увидеть упоминания о различных видах поцелуев, начиная с версии A и заканчивая D. Хотя у нас нет скриншота AmihanTheStoic сообщает, что они обозначены следующим образом: Основной, Не дразни меня, Благодарный и Подбородок вверх.

Неизвестно, когда и будут ли эти поцелуи добавлены в игру. Скорее всего, до следующего большого патча еще далеко, ведь четвертый только-только вышел.