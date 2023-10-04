После жестокой бойни в Baldur's Gate 3 всегда можно принять душ ©

Baldur's Gate 3 предлагает множество возможностей, но большинство механик остаются несколько скрытыми от глаз игроков. Хороший пример - разбить зелье исцеления рядом с несколькими персонажами, чтобы повысить их ХП с помощью одной бутылки. Это, конечно, не единственный пример. Другая механика позволяет смыть с себя грязь и кровь, оставшиеся после битвы, не заходя в лагерь.

Baldur's Gate 3 предоставила в распоряжение игроков редактор персонажей, в котором некоторые фанаты проводят немало времени. Поэтому, если после битвы персонаж покрыт следами битвы в виде грязи и крови, это может негативно сказаться на эстетическом восприятии. Скорее всего, подавляющее большинство из нас приводит своих персонажей в порядок, ложась спать в лагере, но, как оказалось, это не единственное решение данной "проблемы".



На сабреддите один из игроков сообщил, что для того, чтобы быстро и эффективно принять душ, достаточно просто встать под водопад. К сожалению, таких мест в мире игры не так много, но поклонники шедевра от Larian Studios поделились в комментариях другим, более доступным способом, в котором на первом месте стоит бутылка с водой. Достаточно поставить ее рядом со своими спутниками и разбить оружием, чтобы вода умыла их лица.

Также можно помыться, используя заклинание "создать воду". Оно пригодится и в другой ситуации, но сейчас я хотел бы отметить, что это небольшой спойлер, который, впрочем, не испортит удовольствия от игры.



Если вы любитель внутриигровой романтики с Карлах, то наверняка заметили, что она - горячая штучка. Краснокожая девушка-воин настолько горяча, что даже простое прикосновение может обжечь вашего героя. Однако вы можете охладить ее с помощью воды и предаться небольшому поцелую. Казалось бы, пустяк, но радость на лице Карлах того стоит.