После жестокой бойни в Baldur's Gate 3 всегда можно принять душ

Baldur's Gate 3 предлагает множество возможностей, но большинство механик остаются несколько скрытыми от глаз игроков. Хороший пример - разбить зелье исцеления рядом с несколькими персонажами, чтобы повысить их ХП с помощью одной бутылки. Это, конечно, не единственный пример. Другая механика позволяет смыть с себя грязь и кровь, оставшиеся после битвы, не заходя в лагерь.
Baldur's Gate 3 предоставила в распоряжение игроков редактор персонажей, в котором некоторые фанаты проводят немало времени. Поэтому, если после битвы персонаж покрыт следами битвы в виде грязи и крови, это может негативно сказаться на эстетическом восприятии. Скорее всего, подавляющее большинство из нас приводит своих персонажей в порядок, ложась спать в лагере, но, как оказалось, это не единственное решение данной "проблемы".
На сабреддите один из игроков сообщил, что для того, чтобы быстро и эффективно принять душ, достаточно просто встать под водопад. К сожалению, таких мест в мире игры не так много, но поклонники шедевра от Larian Studios поделились в комментариях другим, более доступным способом, в котором на первом месте стоит бутылка с водой. Достаточно поставить ее рядом со своими спутниками и разбить оружием, чтобы вода умыла их лица.
Также можно помыться, используя заклинание "создать воду". Оно пригодится и в другой ситуации, но сейчас я хотел бы отметить, что это небольшой спойлер, который, впрочем, не испортит удовольствия от игры.
Если вы любитель внутриигровой романтики с Карлах, то наверняка заметили, что она - горячая штучка. Краснокожая девушка-воин настолько горяча, что даже простое прикосновение может обжечь вашего героя. Однако вы можете охладить ее с помощью воды и предаться небольшому поцелую. Казалось бы, пустяк, но радость на лице Карлах того стоит.
Охладить трахание что ли? =)
LOL, открытие. Сам это заметил часу на втором игры. С таким подходом можно ещё десяток "новостей" наклепать, типа запертые сундуки, которые сейчас не можешь открыть, можно класть в инвентарь и отправлять в лагерь.
А можно жахнуть магией по сундуку, он сломается и лут повыпадает)
а еще целую статью про то как их (сундуки) можно кидать с большой высоты чтобы они ломались (на случай если взломщика нету), а еще прикиньте туда можно напихать взрывчатки и типо за 1 ход сразу кинуть несколько бомб
Просто зайти в воду, не?
А вызов дождя не работает или это слишком банально?
"Также можно помыться, используя заклинание "создать воду""
Читать статью целиком, видимо, слишком банально...
тут речь о банальном насморке
Я ставлю героев кружочком, и Гейл метает бутылку с водой в середину.
Черт, а мне в голову что-то не пришло. А то перс, как после войны, ходит вечно. Особенно учитывая, что на долгий отдых хожу крайне редко.
почему
Да просто по колени в воду заходишь, тоже отмываешься. Но мне лично нравится чумазые\грязные персонажи, они так выглядят естественнее что ли
Охлаждал Карлах водой, бил заклинаниями мороза. Ей абсолютно по-барабану на это.
То есть ты сначала заспойлерил, а потом предупредил, что это спойлер?)
Шах и мат, фанаты DAO
Когда меня начало напрягать что они вечно чумазые ходят, тоже нашёл применение бутылкам с водой, которых к тому времени скопилось немало. Ещё по началу они все битые ходили, с лоу хп и синяками, а грим появился то ли только во втором акте, то ли в третьем, но к тому времени уже и зелий было в достатке, да и сами стали сильнее, так что даже и не знаю, годится ли он для такого применения.
Кровью от осколков?
Господи, ну и открытие. Я додумался до этого спустя 20 часов игры, почему у этих тугодумов ушло на это пару месяцев?
Тугодумы наверное сейчас обиделись, но плевать я на них хотел)
Некоторые наслаждаются Сюжетом. А не выискивают секреты и тд. Лично я этим займусь только тогда когда пройду. Тем более я решил отыграть За каждого персонажа