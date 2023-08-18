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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 964 оценки

Посольство Бельгии: продажи Baldur's Gate 3 в Steam превысили 5 млн копий

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butcher69
Новости

Еще до полноценного выхода Baldur’s Gate 3 стало известно, что за период раннего доступа было продано 2.5 млн копий. Сразу после релиза игра стала крупным хитом, но новые цифры продаж не были озвучены и вот вчера посольство Бельгии в Китае сообщило, что общий тираж ролевой игры, в одном только Steam, превысил 5,2 миллиона копий.

По этой цифре получается, что с момента релиза игра разошлась тиражом в 2,7 миллиона копий. Следует отметить, что пока Larian Studio не дала никаких комментариев по поводу этой информации. Так что пока это следует воспринимать как своеобразный слух.

Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).

22
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
6363

Рад за Лариан, респект им за такую игру. Как говориться: "Хорошей игре хорошие продажи". И защиты нет у игры, хорошая игра сама продается.

22
Horrifing

Согласен, купил себе игру даже деклюкс докупил), причем цена в 2к просто не реально радует

7
Pimba Horrifing

За предзаказ бы Делюкс подарили бы

3
6363 Pimba

Да кто купил до релиза получили делюкс.

0
Queelag

Ларианы красавцы)Вот так надо делать игры и не пихать туда денуво)))Давайте дальше ДЛС в долине ледяных ветров))

0
r23dom

обновите подсчет, +1 сегодня от меня, после 10ч торрент едишн мой внутренний паразит приказал купить игру, я сопротивлялся как мог и кинул кубик внутренней жабы но выпал критический промах

11
Сергей Понащенко

Всем посольством играют..

1
KIBERMAX

Игра не моего жанра, но почему то я от игры получаю лютый кайф.

1
Koyaniskaci

Рождение звезды - Larian Studio

1
21SD1361

ага до этого в нише они не были успешными?

3
0ncnjqybr 21SD1361

Были успешными, но именно что нишевыми, на каждую игру приходилось собирать деньги. Даже CD Project до выхода третьего Ведьмака чувствовали себя более уверенно.

1
Prestоn

Казалось бы, причем тут посольство Бельгии?

1
0ncnjqybr

Игра от бельгийской студии.

2
Odesseet 0ncnjqybr

Таки с каких пор посольство Бельгии занимается подсчетом проданных копий мать его компьютерной игры?

0
0ncnjqybr Odesseet

Потому что эта игра с недавних пор их почти национальное достояние.

0
Odesseet 0ncnjqybr

Плохи же у них дела, скажу я вам.

0
Imnogamer

Бэлджм вещает..

0
Shеpard

Для полноты картины Балдур 3 теперь надо тоже подарить Обаме, как это было с Ведьмаком 2.))

Спойлер
0
TomasJonson

думаю че за хреновина а тут оказывается "Бельгийское посольство в Китае сообщило число проданных копий Baldur's Gate 3" и правда хреновина.... гдето я эту статью видел раньше с таким же текстом... страно право дело...

-3
Вкусный Антифриз

Даешь русскую озвучку!

-4
Shеpard

Как там озвучка DoS2, всё уже озвучили? Вот то-то же, Балдур 3, который намного масштабней, тем более не озвучат.

0
suarez888

Очень мало. На уровне какой-нибудь дешевой выживалки.

-7