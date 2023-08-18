Посольство Бельгии: продажи Baldur's Gate 3 в Steam превысили 5 млн копий

Еще до полноценного выхода Baldur’s Gate 3 стало известно, что за период раннего доступа было продано 2.5 млн копий. Сразу после релиза игра стала крупным хитом, но новые цифры продаж не были озвучены и вот вчера посольство Бельгии в Китае сообщило, что общий тираж ролевой игры, в одном только Steam, превысил 5,2 миллиона копий.
По этой цифре получается, что с момента релиза игра разошлась тиражом в 2,7 миллиона копий. Следует отметить, что пока Larian Studio не дала никаких комментариев по поводу этой информации. Так что пока это следует воспринимать как своеобразный слух.
Baldur's Gate 3 - это масштабная ролевая игра с открытым миром от создателей серии Divinity: Original Sin. Игра вышла на ПК еще 3 августа и оказалась большим хитом - игроки по всему миру хвалят её и разработчиков. Версия для PlayStation 5, тем временем, немного отложена до 6 сентября, а версии для Xbox Series X и S остаются без даты выхода (подробнее о задержке Baldur's Gate 3 на Xbox здесь).
Рад за Лариан, респект им за такую игру. Как говориться: "Хорошей игре хорошие продажи". И защиты нет у игры, хорошая игра сама продается.
Согласен, купил себе игру даже деклюкс докупил), причем цена в 2к просто не реально радует
За предзаказ бы Делюкс подарили бы
Да кто купил до релиза получили делюкс.
Ларианы красавцы)Вот так надо делать игры и не пихать туда денуво)))Давайте дальше ДЛС в долине ледяных ветров))
обновите подсчет, +1 сегодня от меня, после 10ч торрент едишн мой внутренний паразит приказал купить игру, я сопротивлялся как мог и кинул кубик внутренней жабы но выпал критический промах
Всем посольством играют..
Игра не моего жанра, но почему то я от игры получаю лютый кайф.
Рождение звезды - Larian Studio
ага до этого в нише они не были успешными?
Были успешными, но именно что нишевыми, на каждую игру приходилось собирать деньги. Даже CD Project до выхода третьего Ведьмака чувствовали себя более уверенно.
Казалось бы, причем тут посольство Бельгии?
Игра от бельгийской студии.
Таки с каких пор посольство Бельгии занимается подсчетом проданных копий мать его компьютерной игры?
Потому что эта игра с недавних пор их почти национальное достояние.
Плохи же у них дела, скажу я вам.
Бэлджм вещает..
Для полноты картины Балдур 3 теперь надо тоже подарить Обаме, как это было с Ведьмаком 2.))
думаю че за хреновина а тут оказывается "Бельгийское посольство в Китае сообщило число проданных копий Baldur's Gate 3" и правда хреновина.... гдето я эту статью видел раньше с таким же текстом... страно право дело...
Даешь русскую озвучку!
Как там озвучка DoS2, всё уже озвучили? Вот то-то же, Балдур 3, который намного масштабней, тем более не озвучат.
Очень мало. На уровне какой-нибудь дешевой выживалки.