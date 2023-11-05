Предполагаемая дата выхода Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S удивила представителя Larian Studios

Baldur's Gate 3 до сих пор не имеет официальной даты выхода на Xbox Series X|S, и Larian Studios, похоже, практически опровергла появившуюся в последние дни предполагаемую дату релиза.

По правде говоря, сообщение обычно очень активного Майкла Дауса (Michael Douse), директора по издательству Larian, на самом деле не является прямым опровержением того, что было сообщено в утечке, т.е. что Baldur's Gate 3 может выйти 6 декабря 2023 года. Это может быть и просто стандартный "отказ от комментариев", поскольку Larian по-прежнему не хочет называть дату и, соответственно, не может подтвердить какие-либо утечки на этот счет.

Комментируя новость о возможной дате выхода Xbox-версии Baldur's Gate 3, назначенной на 6 декабря, Даус сообщил: "Для меня это новость", а затем пояснил ситуацию во втором сообщении: "Мы сообщим вам дату выхода, как только будем уверены в стартовой версии", - сообщил он.

Однако он вновь подтвердил, что в настоящее время планируется выпустить игру на Xbox до конца 2023 года: "План по-прежнему состоит в том, чтобы выпустить игру до конца года. Главное, что мы хотим сделать, - это добиться наилучшей версии, которую фанаты заслуживают на Xbox. Это означает, что мы будем работать над ней до тех пор, пока не будем удовлетворены и не убедимся, что сможем ее выпустить".

Таким образом, план запуска Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S к концу 2023 года остается в силе, но дата по-прежнему не определена. На данный момент анонс может состояться на церемонии The Game Awards 2023, назначенной на 7 декабря, учитывая, что игра от Larian должна занять заметное место на этом мероприятии.