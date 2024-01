Представлены лучшие игровые скриншоты 2023 года по версии Sony

Официальный сайт PlayStation Blog радует поклонников видеоигр подборкой лучших скриншотов 2023 года. В этой увлекательной галерее каждый найдет что-то по своему вкусу, подчеркивая невероятное разнообразие игр, выпущенных в прошлом. В подборке можно увидеть кадры из Alan Wake 2, The Last of Us: Part 2, Baldur's Gate 3, Red Dead Redemption 2 и еще пяти игр разных студий.

Новой темой для предстоящей недели стали скриншоты, представляющие бесплатное дополнение Valhalla к God of War Ragnarök.