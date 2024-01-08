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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 401 оценка

Представлены лучшие игровые скриншоты 2023 года по версии Sony

butcher69
Новости

Официальный сайт PlayStation Blog радует поклонников видеоигр подборкой лучших скриншотов 2023 года. В этой увлекательной галерее каждый найдет что-то по своему вкусу, подчеркивая невероятное разнообразие игр, выпущенных в прошлом. В подборке можно увидеть кадры из Alan Wake 2, The Last of Us: Part 2, Baldur's Gate 3, Red Dead Redemption 2 и еще пяти игр разных студий.

+ ещё 3 картинки

Новой темой для предстоящей недели стали скриншоты, представляющие бесплатное дополнение Valhalla к God of War Ragnarök.

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