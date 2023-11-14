Признание Baldur's Gate 3 мотивирует Larian продолжить расширять границы в своей "следующей крупной игре"

Вчера были объявлены номинации на The Game Awards 2023, и, как ожидалось, Baldur’s Gate 3 вместе с Alan Wake 2 возглавили гонку, получив по восемь номинаций каждая. Недавние (и, возможно, будущие) победы на церемониях вручения наград студии Larian стимулируют команду еще сильнее расширить границы в своей следующей игре.

Об этом сообщил генеральный директор Larian Studios Свен Винке, откликнувшись на восемь номинаций своей ролевой игры в социальной сети.

Это настоящая честь. Особенно в год, когда было выпущено так много игр. Увидеть, как наша небольшая 'нишевая ролевая игра' вызывает такой ажиотаж, действительно вдохновляет.

Затем Винке дерзко намекнул на "следующую большую игру" студии и поделился, что такое признание "действительно вдохновляет нас расширить многие границы".

Baldur’s Gate 3 также недавно триумфировала на церемонии вручения наград Golden Joysticks Awards 2023, побеждая в семи разных категориях, включая "Лучший актер второго плана" и, безусловно, самую престижную награду вечера - "Лучшая игра года".

Хотя Larian уже занята наслаждением всеми наградами и успехами на этой неделе, студия также находит время для радостных анонсов. Буквально вчера компания объявила о "интригующей неделе" с возможной датой выпуска на Xbox и выпуском физического издания игры.

Что касается "следующей большой игры" от Larian, к сожалению, нет явных намеков на ее суть. Студия славится своими выдающимися CRPG (несмотря на некоторые разногласия в отношении жанра), особенно двумя блестящими играми Divinity: Original Sin, предшествовавшими популярному хиту D&D. Таким образом, существует вероятность, что команда снова решит бросить кости и продолжить свою серию, построенную на выборах. Тем не менее, в команде постоянно поднимается возможность дополнения, которое, вероятно, произойдет раньше, чем появятся совершенно новые проекты.