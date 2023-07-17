Продажи Baldur's Gate 3 в раннем доступе в пять раз превышают показатели Divinity: Original Sin 2 ©

Основатель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) в недавнем интервью Eurogamer рассказал, что на этапе раннего доступа Baldur's Gate 3 оказалась "гораздо" успешнее, чем Divinity: Original Sin 2. Винке не стал озвучивать точные цифры продаж, но сказал, что продажи Baldur's Gate 3 в раннем доступе примерно в пять раз превышают показатели Divinity: Original Sin 2 в период раннего доступа.

Она гораздо успешнее, чем DOS2. Их нельзя сравнивать. Думаю, что в раннем доступе она в пять раз успешнее, если не больше. Не знаю цифр наизусть - звучит дико, но это правда. Но она гораздо, гораздо, гораздо успешнее, чем DOS2 в раннем доступе. И это нормально, потому что сейчас многие люди верят в компанию, верят в тот геймплей, который мы предлагаем, а потому покупают игру в раннем доступе.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК в раннем доступе уже почти три года, с октября 2020 года. Хотя компания Larian не предоставила никаких данных о продажах с тех пор, вскоре после выхода игры в ранний доступ Винке заявил, что первые продажи ролевой игры были "безумными".

Полная версия Baldur's Gate 3 выйдет на ПК 3 августа, а на PS5 - 6 сентября. В настоящее время Larian также работает над версией для Xbox Series X/S. Несмотря на то, что студия испытывает трудности с оптимизацией сплитскрина для более слабой аппаратной части Xbox Series S, она утверждает, что эта функция является "обязательной" для игры. Larian надеется, что версия для Xbox Series X/S выйдет в 2023 г., однако дата релиза еще не названа.