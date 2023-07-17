Продажи Baldur's Gate 3 в раннем доступе в пять раз превышают показатели Divinity: Original Sin 2

Основатель Larian Studios Свен Винке (Swen Vincke) в недавнем интервью Eurogamer рассказал, что на этапе раннего доступа Baldur's Gate 3 оказалась "гораздо" успешнее, чем Divinity: Original Sin 2. Винке не стал озвучивать точные цифры продаж, но сказал, что продажи Baldur's Gate 3 в раннем доступе примерно в пять раз превышают показатели Divinity: Original Sin 2 в период раннего доступа.
Она гораздо успешнее, чем DOS2. Их нельзя сравнивать. Думаю, что в раннем доступе она в пять раз успешнее, если не больше. Не знаю цифр наизусть - звучит дико, но это правда. Но она гораздо, гораздо, гораздо успешнее, чем DOS2 в раннем доступе. И это нормально, потому что сейчас многие люди верят в компанию, верят в тот геймплей, который мы предлагаем, а потому покупают игру в раннем доступе.
Baldur's Gate 3 доступна на ПК в раннем доступе уже почти три года, с октября 2020 года. Хотя компания Larian не предоставила никаких данных о продажах с тех пор, вскоре после выхода игры в ранний доступ Винке заявил, что первые продажи ролевой игры были "безумными".
Полная версия Baldur's Gate 3 выйдет на ПК 3 августа, а на PS5 - 6 сентября. В настоящее время Larian также работает над версией для Xbox Series X/S. Несмотря на то, что студия испытывает трудности с оптимизацией сплитскрина для более слабой аппаратной части Xbox Series S, она утверждает, что эта функция является "обязательной" для игры. Larian надеется, что версия для Xbox Series X/S выйдет в 2023 г., однако дата релиза еще не названа.
Можно только порадоваться за Larian Studios пусть они и дальше делают такие классные RPG.
Тут вообще что то эпохальное грядёт...
Ух...давно так игру не ждал..давно))
Именно такие, с зоофилами, геями и гей-зоофилами?
Так это же скрепное бинго! Поздравляю! 👍
А еще с некрофилами и кучей других возможностей.
Да-да-да, это типа "разнообразное RPG и юмор, а значит можно". Ага.
Потому что те недоразрабы ее отлитчно прорекламировали недавно, сказав как боятся бг3
Вот и хорошо. Главное чтобы новообретенное комьюнити не создавало у себя в голове образ идеальной игры и потом не жаловалось на несовпадения с этим образом. Потому что как бы не был хорош BG3, это жанровый проект и он в жанре, который ещё лет 10 назад был на грани вымирания. Не то чтобы нужно быть капец какой утонченной натурой, но CRPG определенно не для всех, ибо вкусы у всех разные.
Уже не раз видел как игры отхватившие большую популярность до выхода в итоге упрекали в том, что они не симулятор всего на свете и во всех жанрах. А тут ещё игра в основном для аудитории, которая хотя бы базово знакома с миром и правилами DnD, щупала предыдущие CRPG от лариан и примерно знает, что происходило в предыдущих частях серии BG. Это всё кончено не обязательно, но выше обозначенной аудитории игра очевидно зайдет в разы больше, чем людям не знакомым со всем выше перечисленным.
Не хотелось бы, чтобы достойный жанр, снова набирающий обороты, заглох в верхней точке из-за слишком стремительного притока новой аудитории.
Я вот честно скажу, тоже про это думал . Жду выхода думаю скорее бы вышла , и одновременно боюсь, что мои завышенные ожидания не оправдаются и игра не получится такой, какой я ее для себя хочу видеть. Например когда выходила киберпанк - я вообще не ждал ее , не читал ничего , слышал что игра от разработчиков ведьмака 3.И когда она вышла , я ее прошел и мне игра понравилась, но я уверен что если бы я ее ждал как щас жду БГ 3 я был бы максимально разочарован.
Есть большой кредит доверия. Плюс ранний доступ. Справедливо, что игра умеет такой успех еще до полного выхода. Хорошей игре, хорошие продажи. Так и должно быть.
Нет никакого доверия, игры у ларианов всегда сырые и надолго. Но вот то что игра будет крутой это без вариантов
Ну заслуженно. Однако я уверен за сегодняшний день в этом и следующих постах по БГ3 опять придут хейтеры, которым видимо больше нечем заняться.
Так, что сразу для всех «одаренных». Первые хейтеры «альфачи» зумерки которые критикуют Baldur’s Gate 3 за то, что она не сделана как Dragon Age или как шутер и вообще это ролевая пошаговая игра (изометрия) и т.д., ваши такие аргументы настолько лицемерные и эгоистичные, что кроме себя и себе подобных вы не видите. Смиритесь уже наконец не все игры выглядят как Dragon Age, Ведьмак, шутеры и другие им подобные игры. Любой жанр игр имеет право на существование и право на свою аудиторию. То, что вам эта игра непонятна и ее аудитория, из-за вашего «непонимания» это не значит, что надо под каждым постом оскорблять людей ждущих игру и критиковать ее за пошаговость.
Вторые, которые порвались из-за медведя, гомосексуализма и т.д. Ребят поймите. Вы, ни я никто либо другой НИЧЕГО не сможем с этим поделать. Критиковать всю оставшуюся игру за наличие выше перечисленного бессмысленно. Тем более чего вы ожидали от западной студии и от авторов западной вселенной, которая давно в своей вселенной данные «ценности» реализовывает? Я повторю свою мысль из предыдущего поста. Либо надо смирится и наслаждаться игрой не обращая внимания на то, что может для нас считаться «ненормальным», либо СОЗДАТЬ свою ВСЕЛЕННУЮ и делать по ней свои игры. А так если и дальше на эти обращать внимание тогда можно обобщенно сказать, что западные игры не для вас. И это никоим случае я не кого не оскорбляю, но нужно уже поставить окончательную точку в этом споре.
То есть тут ("в моих любимых играх") можно, а в других играх и фильмах нельзя? Двойные стандарты.
Забыл про третьих. Которые играли в BG 1 и BG 2, и считают эту игру скорее DOS 3, чем BG 3.
Чел где здесь двойные стандарты?
А причём тут они? Их в какой степени можно понять в конце концов. Я например поклонник Disciples II примерно такие же чувства испытывал, когда вышла Disciples Liberation. Которая просто убила всю вселенную на мой взгляд и даже это не Disciples.
Типа, если игра хорошая, то ладно, можно закрыть глаза на повестку, а если плохая, то - "что они себе позволяют".
Надо успеть пройти первые части, хочу быть в теме, а я только на летней распродаже игр набрал)
Нету смысла, в первых частях свой сюжет который завершился в конце 2 части. 3 часть связана только названием и местом действия.
ты не прав, как минимум, 2 компаньоны вернутся прямок из первой части. И я уверен ,что отсылок и пасхалок будет куча. Думаю, даже с низвержением в авернус.
ну если ради двух компаньонов, хочешь пройти первые две части, ну ок . Если не ошибаюсь полное прохождение обеих частей 200+ часов
Вы заметили как фанаты разработчиков оправдывают повестку тем, что это типа волшебный мир фэнтези, а значит можно "всем со всеми". Двойные стандарты и позор!
Это D&D, там всегда можно было "всем и со всеми" еще до твоего рождения. В большинстве случаев повестка вообще не к месту и есть просто потому что, и от нее никуда не деться. Тут же - РПГ, где мы сами решаем, какого персонажа отыгрывать. Как и в каком нибудь Масс Эффекте. А в аркануме вообще можно было совершить соитие с овцой.
Ну, довольно ощутимая часть фанатов прих*ела с такого поворота и ни разу это не одобрила. В том же стиме довольно часто поднимается тема, что разрабы со своей повесткой совсем е*у дали. Просто тут сидит довольно крупное лобби п*дарасов с напрочь промытыми мозгами, которым зоофилия норм. Ну, или ботов подвозят. (А может и все сразу)
Так где там в правилах D&D гей-медведи как канон?
Нормальные фанаты поняли, что это уже не юмор, а перебор.
А с каких пор у тебя рулбуки стали перечнем разрешенных действий в настолке, лол что? Хочешь сказать, что мой персонаж не сможет зайти в таверну и говорить с гномом на даэдрике, потому что в рулбуке этого нет? Лееее что за кринж ты выдал. ДнД всегда была ограничена лишь фантазией и ты сам решал при отыгрыше, куда идти, что говорить, что делать и кого сношать. Хочешь сношать Тараску? Кидай д20 на атлетику, вот и все.
Как же СЖВ ЛГБТ зоофилия уродует игры! А помните БГ1 и БГ2, какими же замечательными они были. И посмотрите, как они изуродовали эту игру. ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ С МОИМ МАЛЬЧИКОМ? Они просто изнасиловали наше детство! Больно, как же больно! Гореть этим коновалам в Аду!
Бля , под каждым постом твой высер и твоих парней . Успокойся уже , ты можешь тут хоть по 300 сообщений оставлять всем похуй на тебя и твое никчемное мнение . оглянись 2 к 23 на дворе а ты все еще в 90 застрял .
То, что на дворе 23 год, не означает, что людям нужно совокупляться со зверями!
Никогда в это не играл и не собираюсь.
Ну так зачем тогда писать об этом ? или ты маленькая девочка которой требуется внимание ?
Большие девочки тоже хотят внимания :3