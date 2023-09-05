PS5-версия Baldur's Gate 3 получила отличные оценки от журналистов

Larian Studios снова может праздновать. Первые журналисты остались в восторге от PS5-версии Baldur's Gate 3.
Baldur's Gate 3 уже доступна в раннем доступе на PlayStation 5, и на днях появились первые негативные отзывы о падении fps в режиме производительности и обвинения в том, что игра не использует все возможности быстрого дискового накопителя консоли Sony, в результате чего некоторые экраны загрузки занимают более 40 секунд.
Как вы помните, новая игра от Larian Studios на данный момент является одной из самых рейтинговых игр 2023 года, а версия для ПК набрала 96%. В сети уже появились первые обзоры, посвященные изданию для PS5, и в них звучат положительные выводы - версия для консоли Sony получила идентичный средний рейтинг (96%).
Немецкий ресурс PCGames в обновленном обзоре подтверждает, что Baldur's Gate 3 на PlayStation 5 предлагает два режима. 1440p + стабильные 30 кадров - это "довольно впечатляюще", но "не сравнится с ПК-версией, запущенной на максимальных настройках". Делая ставку на производительность, вы получаете динамическое разрешение с "целевыми" 60 кадрами, но указанное качество "не всегда достижимо". На этом варианте игра выглядит хуже, что не должно удивлять. Геймплей на контроллере "великолепен", как мы уже видели в ПК-версии, но во второй части приключения, когда наши герои обладают несколькими навыками, гораздо проще управлять с помощью мыши и клавиатуры - правда, аппаратной поддержки PS5 игра так и не получила.
Испанские редакторы Vandal отмечают важную деталь - Baldur's Gate 3 на PS5 и PC предлагает одинаковый контент и кросс-сохранение (PS5/PC). Постановка огромная, а геймплей на планшете был оценен как "очень хороший". - Хотя журналисту не хватило опции поддержки мыши и клавиатуры. Также в тексте упоминались некоторые ошибки.
Редактор Hobby Consolas отмечает, что PS5 получила "отличный порт" Baldur's Gate 3, и на самом деле вы не увидите здесь никаких различий..... ну, если только вы не играли на высококлассном ПК. Правда, требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к игровому процессу, основанному на использовании планшета, но, опять же, вы можете прочитать жалобы на отсутствие поддержки мыши и клавиатуры.
Baldur's Gate 3 на PS5 - первые оценки:
- PC Games - 100,
- Vandal - 96,
- Jeuxvideo.com - 95,
- Hobby Consolas - 94.
Сейчас уже да,начинают появляться отрицательные отзывы.Если первый акт просто супер,10 иза 10,то вот третий мягко говоря недоделан,по всем пунктам,будь то баги,вылеты,производительность и незаконченность сюжетных линий. настолько,что лично я даже решил на нем временно дропнуть.
производительность да, баги тоже... хотя я за все прохождение не встретил ни одного критического бага, только пару визуальных, но незаконченные сюжетные линии? можно хотя бы один пример?
эээ, Карлах?
Всё это оценки по первому акту, как обычно?
а со вторым чо?
Да и на пк грузится тоже долго. Не 40 сек., конечно, но дольше, чем должна игра такого плана.