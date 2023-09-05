PS5-версия Baldur's Gate 3 получила отличные оценки от журналистов ©

Larian Studios снова может праздновать. Первые журналисты остались в восторге от PS5-версии Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 уже доступна в раннем доступе на PlayStation 5, и на днях появились первые негативные отзывы о падении fps в режиме производительности и обвинения в том, что игра не использует все возможности быстрого дискового накопителя консоли Sony, в результате чего некоторые экраны загрузки занимают более 40 секунд.

Как вы помните, новая игра от Larian Studios на данный момент является одной из самых рейтинговых игр 2023 года, а версия для ПК набрала 96%. В сети уже появились первые обзоры, посвященные изданию для PS5, и в них звучат положительные выводы - версия для консоли Sony получила идентичный средний рейтинг (96%).

Немецкий ресурс PCGames в обновленном обзоре подтверждает, что Baldur's Gate 3 на PlayStation 5 предлагает два режима. 1440p + стабильные 30 кадров - это "довольно впечатляюще", но "не сравнится с ПК-версией, запущенной на максимальных настройках". Делая ставку на производительность, вы получаете динамическое разрешение с "целевыми" 60 кадрами, но указанное качество "не всегда достижимо". На этом варианте игра выглядит хуже, что не должно удивлять. Геймплей на контроллере "великолепен", как мы уже видели в ПК-версии, но во второй части приключения, когда наши герои обладают несколькими навыками, гораздо проще управлять с помощью мыши и клавиатуры - правда, аппаратной поддержки PS5 игра так и не получила.

Испанские редакторы Vandal отмечают важную деталь - Baldur's Gate 3 на PS5 и PC предлагает одинаковый контент и кросс-сохранение (PS5/PC). Постановка огромная, а геймплей на планшете был оценен как "очень хороший". - Хотя журналисту не хватило опции поддержки мыши и клавиатуры. Также в тексте упоминались некоторые ошибки.

Редактор Hobby Consolas отмечает, что PS5 получила "отличный порт" Baldur's Gate 3, и на самом деле вы не увидите здесь никаких различий..... ну, если только вы не играли на высококлассном ПК. Правда, требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к игровому процессу, основанному на использовании планшета, но, опять же, вы можете прочитать жалобы на отсутствие поддержки мыши и клавиатуры.

Baldur's Gate 3 на PS5 - первые оценки: