PS5-версия Baldur's Gate 3 получит все обновления ПК-версии на релизе

Продолжается месячный победный тур Larian Studios, в ходе которого Baldur's Gate 3 на ПК заслужила откровенно невероятные похвалы от игроков и критиков. Не переставая скромно наслаждаться щедрыми похвалами фанатов и завистью конкурентов, компания Larian Studios вновь дает обещания: PS5-версия масштабной ролевой игры получит все обновления ПК-версии на момент запуска и в дальнейшем.
Как может подтвердить любой, кто играет в Baldur's Gate 3 на ПК прямо сейчас, Larian с прошлой пятницы в маниакальном темпе выпускает патчи (в том числе один большой), несомненно, под пристальным взглядом рыцаря-командора Свена Винке (Swen Vincke).
Издателььский директор Larian Studios Майкл Даус (Michael Douse) сообщил эту новость на сайте X, отвечая на вопрос фаната.
Выкладываю для наглядности. Да, все улучшения и исправления в игре будут отражены в версии для PlayStation 5 и далее.
А что, так не должно быть?
И баг с банками личинок иллитида:)
Все же в данную игру удобнее на мышке и клавиатуре, из плюсов консольной, возможность взять дисковое издание.
Я мб куплю еще и на пс5, все таки кросс сейвы есть, а я люблю на диванчике лежать и играть, а не горбатясь за пк
На пк никто не мешает подрубить геймпад и играть на диване
Вот это точно. Давно боксовый гейпад взял для ПК и отвык уже от мышки. Самый идеальный вариант для гейминга в синглы - ПК, геймпад, плюс моник от 32 дюймов.
У меня так не получится) все в разных местах
Оно и понятно. У настоящих ПК бояр наоборот. На диване даже кинчик долго не посмотреть, то шея болит то бока начинаеют, устаёшь и тд. На диване ток спать хорошо. А на кресле одну ногу закинул и погнал. Да и куда лучше погружение, так как сосредаточен и тд!
Все нормальные люди итак к ПК подключают телевизор и геймпад для игр, не надо это делать привилегией консолей.
"Горбатятся" в играх только совсем бедные и отсталые.
Ну шо получается? Спасибо боярам за бета тест)
Ага, вот только это на ПК было 3 года теста, а на пс такой возможности не было и производительность там будет под большим вопросом.
Нормально там будет, геймплей пс5 есть. Это на пк у всех железо разное
Вот именно что на ПК разное железо и там 30 фпс, а там 120, а на консолях 30 везде бахнут и наслаждайся.
Ну мб на 60фпс на пс5 будет))
Нам консольщикам не привыкать)
нужно больше, БОЛЬШЕ новостей про эту убогую игру
Не нравится не читай и не играй. А спорить о вкусах совершенно дурацкое занятие. Ты считаешь её убогой, а я считаю её - шедевральной.
А какая "не убогая"? Кс го?
Щас бы говорить такое на ПГ, где тот же фортнайт оьсирают за просто так , потому что им он тупо не по нраву...
Ну фортнайт и так хрень и без обсераний
что и требовалось доказать.