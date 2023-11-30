Пятый патч для Baldur's Gate 3 добавляет новый играбельный эпилог с 3 589 строками диалогов и многое другое

UPD. Пятый патч стал доступен для всех игроков.

Многие западные СМИ сообщили о релизе пятого патча для Baldur's Gate 3, который добавляет множество нового контента в масштабную ролевую игру Dungeons & Dragons.

У обычных игроков все еще нет к нему доступа. Вероятно, скачать его получится в течении ближайших часов, но это всего лишь догадки, а не официальная информация. Вот что удалось узнать про основное содержимое этого патча:

Патч 5 устраняет проблемы с подтормаживаниями, вызванные патчем 4, добавляет совершенно новый эпилог, завершающий путешествие каждого игрока, и даже новые игровые режимы.

Новый играбельный эпилог, доступный всем игрокам, происходит перед титрами. Игроки оказываются в лагере, спустя полгода после событий Baldur's Gate 3, где они "встречают новых и старых друзей, получая столько времени, сколько им нужно, чтобы окончательно попрощаться с партией".

Larian назвали этот эпилог "последним прощанием". Для сценаристов Larian это "финальное прощание" стало одним из самых сложных сценариев в игре на данный момент, поскольку в нем используется гибкость игры на протяжении всего приключения", - говорит разработчик. "Гигантское дерево перестановок определяет содержание, в котором появляются новые тексты (3 589 строк, если быть точным), кинематографические ролики и даже персонажи, присоединяющиеся к сборищу в лагере, организованному Уизерсом".

Кроме того, патч 5 добавляет два новых игровых режима: Режим Чести и Пользовательский режим. Режим "Honour Mode" усложняет игру в бою и вне его и вносит более 30 новых изменений во все бои с боссами, а также новую систему легендарных действий, призванную застать игроков врасплох и повысить сложность игры. По словам Larian, теперь боссы могут выполнять новые действия, добавляя изюминку во все основные бои игры.

Очки вдохновения становятся более ценными в режиме "Честь", пояснили авторы, потому что загрузка предыдущих игр - или "сбрасывание сохранений" - отключена, а значит, игрокам нужно вести счет. Некоторые из наиболее мощных "непреднамеренных эксплойтов" были удалены для игроков, отправившихся в приключение в режиме чести, но остались открытыми для игроков на других настройках сложности.

Когда игрок умирает, ему будет показана статистика его путешествия, в том числе продолжительность и расстояние, на котором он продержался. По желанию игроки могут продолжить свое приключение, что приведет к отключению режима "Честь". Игроки, которым удастся пройти всю игру с включенным режимом чести (не умерев), получат заветный золотой D20.

Пользовательский режим, напротив, позволяет игрокам выбрать наиболее подходящий для них тип опыта. Среди опций - возможность скрывать бросок, необходимый для успешной проверки кубиков, что делает игру более реалистичной в стиле D&D, а также возможность скрывать HP противника в бою, что опять же более точно соответствует настольному стилю. Другие возможности включают в себя короткие передышки, полностью исцеляющие партию, отключение спасбросков от смерти и скрытие неудачных проверок восприятия, что означает, что вы никогда не узнаете, что бросок вообще был.

Патч 5 также улучшает доступ к инвентарю, позволяя игрокам управлять инвентарем всех компаньонов из одного пользовательского интерфейса, независимо от того, находятся ли они в данный момент в вашей партии или нет. Larian также упомянула об улучшении производительности, которое было создано благодаря Xbox-версии Baldur's Gate 3, что благоприятно скажется на всех платформах. Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox Series X и S в декабре, а дата релиза будет объявлена на церемонии The Game Awards.

Как и сообщалось ранее, пятый патч весит 30 Гб, но для его установки необходимо 130 Гб свободного места. Larian предлагает тем, у кого нет места для установки обновления, удалить Baldur's Gate 3, а затем заново загрузить исправленную версию. Вот здесь вы найдете полный список изменений