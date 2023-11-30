Пятый патч для Baldur's Gate 3 добавляет новый играбельный эпилог с 3 589 строками диалогов и многое другое

UPD. Пятый патч стал доступен для всех игроков.
Многие западные СМИ сообщили о релизе пятого патча для Baldur's Gate 3, который добавляет множество нового контента в масштабную ролевую игру Dungeons & Dragons.
У обычных игроков все еще нет к нему доступа. Вероятно, скачать его получится в течении ближайших часов, но это всего лишь догадки, а не официальная информация. Вот что удалось узнать про основное содержимое этого патча:
Патч 5 устраняет проблемы с подтормаживаниями, вызванные патчем 4, добавляет совершенно новый эпилог, завершающий путешествие каждого игрока, и даже новые игровые режимы.
Новый играбельный эпилог, доступный всем игрокам, происходит перед титрами. Игроки оказываются в лагере, спустя полгода после событий Baldur's Gate 3, где они "встречают новых и старых друзей, получая столько времени, сколько им нужно, чтобы окончательно попрощаться с партией".
Larian назвали этот эпилог "последним прощанием". Для сценаристов Larian это "финальное прощание" стало одним из самых сложных сценариев в игре на данный момент, поскольку в нем используется гибкость игры на протяжении всего приключения", - говорит разработчик. "Гигантское дерево перестановок определяет содержание, в котором появляются новые тексты (3 589 строк, если быть точным), кинематографические ролики и даже персонажи, присоединяющиеся к сборищу в лагере, организованному Уизерсом".
Кроме того, патч 5 добавляет два новых игровых режима: Режим Чести и Пользовательский режим. Режим "Honour Mode" усложняет игру в бою и вне его и вносит более 30 новых изменений во все бои с боссами, а также новую систему легендарных действий, призванную застать игроков врасплох и повысить сложность игры. По словам Larian, теперь боссы могут выполнять новые действия, добавляя изюминку во все основные бои игры.
Очки вдохновения становятся более ценными в режиме "Честь", пояснили авторы, потому что загрузка предыдущих игр - или "сбрасывание сохранений" - отключена, а значит, игрокам нужно вести счет. Некоторые из наиболее мощных "непреднамеренных эксплойтов" были удалены для игроков, отправившихся в приключение в режиме чести, но остались открытыми для игроков на других настройках сложности.
Когда игрок умирает, ему будет показана статистика его путешествия, в том числе продолжительность и расстояние, на котором он продержался. По желанию игроки могут продолжить свое приключение, что приведет к отключению режима "Честь". Игроки, которым удастся пройти всю игру с включенным режимом чести (не умерев), получат заветный золотой D20.
Пользовательский режим, напротив, позволяет игрокам выбрать наиболее подходящий для них тип опыта. Среди опций - возможность скрывать бросок, необходимый для успешной проверки кубиков, что делает игру более реалистичной в стиле D&D, а также возможность скрывать HP противника в бою, что опять же более точно соответствует настольному стилю. Другие возможности включают в себя короткие передышки, полностью исцеляющие партию, отключение спасбросков от смерти и скрытие неудачных проверок восприятия, что означает, что вы никогда не узнаете, что бросок вообще был.
Патч 5 также улучшает доступ к инвентарю, позволяя игрокам управлять инвентарем всех компаньонов из одного пользовательского интерфейса, независимо от того, находятся ли они в данный момент в вашей партии или нет. Larian также упомянула об улучшении производительности, которое было создано благодаря Xbox-версии Baldur's Gate 3, что благоприятно скажется на всех платформах. Baldur's Gate 3 выйдет на Xbox Series X и S в декабре, а дата релиза будет объявлена на церемонии The Game Awards.
Как и сообщалось ранее, пятый патч весит 30 Гб, но для его установки необходимо 130 Гб свободного места. Larian предлагает тем, у кого нет места для установки обновления, удалить Baldur's Gate 3, а затем заново загрузить исправленную версию. Вот здесь вы найдете полный список изменений
Вот теперь будет интересно. С последствиями. Только "Честь". Только хардкор!
надо бы поиграть, только вот когда они полностью пропатчат?
От полу года до года еще. Когда выпустят дифинити эдишн.
тогда обождем
Ужс)))
Молодцы, люди титаническую работу выполняют, улучшая и без того отличную игру! Поучиться бы CDPR, которые наобещали золотых гор, а после в год по чайной ложке допиливали, а то и вовсе ухудшали игру.
Чёт никак не соберусь поиграть, уже 4 раза удалял и по новой перекачивал.
Подождите, чтоо? Патч, который добавляет контент? Бесплатно?? Даже не длц??? Жесть.
Ты что не говори о таком фаната кибервысера и дерьмака а то уже дизлайкать начали