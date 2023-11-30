Пятый патч для Baldur's Gate 3 весит 30 гигабайт и выйдет уже "скоро"

Пятый патч для ролевой игры Baldur's Gate 3 обещает быть действительно большим. По крайней мере так говорят создатели из Larian Studios. Само по себе обновление весит порядка 30 гигабайт, но для его установки потребуется значительно больше свободного места.
По оценкам разработчиков, необходимо подготовить около 130 гигабайт свободного места перед установкой патча. Для игроков, сталкивающихся с нехваткой места, была предложена небольшая хитрость. Авторы советуют не устанавливать обновление, а вместо этого удалить Baldur's Gate 3, а затем загрузить игру заново — таким образом потребуется меньше места.
Релиз пятого обновления для Baldur's Gate 3 состоится до конца этой недели и разработчики сообщили, что он станет доступен уже "скоро".
+30гб к имеющимся 130гб? кранты моему ссд
Я бы еще понял елси это ДЛЦ было)
Как раз закончил прохождение, удалять пока не буду, гляну, что там добавят)
чего там на 30 гигов? есть список изменений? 30 гигов это ахренеть сколько
Эпилог добавили какой то
Как обычно 1000 изменений)))
Не игра а целый баг.
это все из за запаковки. образно, есть пакет весом 100 гб. в нем сотня папок. в каждой из которых еще по 100 папок. и где то там в глубине текстовой документ в котором мы меняем один символ. и вуаля. пользователь скачивает весь пакет в 100 гб по новой. ради изменений на 5 байт.
ну то что с таким объёмом код каждый раз переписывается и со старыми файлами даже при одинаковом весе может быть конфликт
К НГ выпустят шестой и можно установить, начать прохождение. Глядишь, и скидочку небольшую прикрутят для ожидающих, может даже раньше, во время Гейм Эвордс.
игра стоит 2-3 рублей
сейчас ААА игры от 4к
Здесь должна быть шутка про трипл-А игры из раннего доступа.
Сабж же на основных рынках сбыта и платформах стоит 60$, то что несколько лет назад при появлении в магазине была установлена региональная цена в 2Круб никак не отменяет всего выше сказанного. Скидок еще не было, патчи до сих пор печатают, так что есть немало людей, которые ждут снижения стоимости и окончания работ над ошибками, иначе давно могли купить за фуллпрайс.
ой-ёй, что же там будет
а добавят мало что, а чего он весил 100500 гегабут одному богу известно
Может быть наконец то добавили полностью все диалоги и квесты к Карлах, Песне ночи, Орин, Джахейре и так далее?
Потому что когда игра только вышла, у них было много оборванных диалогов. Перечислил персонжей выше следуя из своего прохождения. Может таких персонажей было больше.
Потом с патчем они убрали эти косяки. А теперь могут выкатить уже нормальные версии отношений, квестов, диалогов?
А так, надеюсь это длс на 10 новых глав. Потому что 3 мне мало.
Ничего себе патчик
СОлныщшки, может лучше сразу SDD прикладывать в делюкс издание?
ЧТобы не мучатся покупателям.
Отлично. Специально при 2ом прохождении остановился в 3м акте. Будет этот патч, вернусь добивать последние 3 достижения. Всё-таки Карлах по зажигательней будет чем Шедоухарт.
30кг херни котарая вообще не сделает игру лучше