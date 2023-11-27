Пятый патч для Baldur's Gate 3 выйдет на этой неделе и частично исправит проблемы с производительностью в третьем акте

На этой неделе Baldur's Gate 3 получит крупный патч под номером 5, и разработчик Larian Studios пообещал, что в нем будут исправлены проблемы, вызванные недавно вышедшим четвертым патчем.
После выхода патча под номером 4 игроки сообщали о появлении новых проблем с производительностью в третьем акте, а некоторые из них назвали Baldur's Gate 3 "неиграбельной" в связи с резкими подвисаниями.
В заявлении, отправленном порталу IGN, компания Larian объяснила причину проблемы. Все сводится к тому, что игра отказывается забывать о незамеченных кражах и актах вандализма, что в итоге сказывается на производительности в поздней игре.
В четвертом патче мы ввели исправление, которое не позволяло немедленно вызывать стражу при краже, даже если вы крались, или, например, были невидимы. Это исправление привело к тому, что незамеченные кражи и акты вандализма навсегда застряли в конвейере "видел ли меня кто-нибудь", а не завершились и не переместились дальше, как было задумано. По сути, ваш хозяин подземелья - в реальном смысле этого слова - постоянно думает о кражах и актах насилия, которые совершает игрок, никогда не двигаясь дальше и не озвучивая их. Размышляет об этом бесконечно. Эти незаметные и вечно активные акты воровства и насилия в конце концов приедаются игре. Чем больше игрок совершает таких действий, тем больше игра пытается удержать все это в памяти, и тем больше тормозов происходит. По сути, мастер подземелий становится не в состоянии работать. В третьем акте это привело к замедлению работы игры, и после некоторых исследований мы можем сообщить, что решили эту проблему в патче 5, который находится в стадии тестирования и должен выйти на этой неделе.
В настоящее время компания Larian находится на победном пути после оглушительного успеха Baldur's Gate 3, получившей семь статуэток на недавнем конкурсе Golden Joysticks и восемь номинаций на предстоящей церемонии Game Awards. Larian собирается объявить долгожданную дату выхода Baldur's Gate 3 на Xbox на церемонии награждения 8 декабря и даже начала намекать на свою "следующую крупную игру".
Молодцы larian игра года ваша заслуженно, бедные хейтеры игры, можно сказать последний козырь в рукаве был, а теперь всё.))
так еще есть бедный скрытый козырь в виде слухов что чёто вырезали =))) щас вангую снизу вылезет чудик который видел файлы из демки и теперь будет строить конспирологию об этом =))))) вырезали ВЕСЬ СЮЖЕТ . а еще метро забыли
имхо игра года . мб лет 10 =)
Вывод: не воруйте)