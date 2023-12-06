Пытающихся испортить эпилог Baldur's Gate 3 постигнет неминуемая трагическая смерть

Вышедший 30 ноября вместе с патчем № 5 для Baldur's Gate 3, эпилог игры завершает ее историю на позитивной ноте, попутно объясняя, что произошло с вашими спутниками. Впрочем, если игрок сделает неправильный выбор и испортит ход событий, его может ждать трагическая смерть.

В ролике, опубликованном на канале Harvey Randall PC Gamer, показано, к чему может привести раздражение персонажа Уитерса в зависимости от того, что мы будем делать на небольшом собрании. Если же это произойдет, нежить покажет, что он больше не потерпит неуважения в любой форме, и впервые наглядно покажет несколько своих настоящих возможностей.

Однако, как выяснили некоторые игроки, порог терпения NPC высок, поэтому в эпилоге Baldur's Gate 3 вам не придется быть столь осторожным в своих поступках. Впрочем, если крушить мебель или досаждать соратникам можно, то убийство кого-либо спровоцирует трагическую сцену.

По всей видимости, это объясняется еще и тем, что он является аватаром Джергала, некогда занимавшего пост Бога Смерти в Dungeons and Dragons. И хотя эпилог Baldur's Gate 3 завершает приключения главной партии, Larian Studios, возможно, еще припасла несколько сюрпризов на ближайшее время.

Компания По всей видимости, это объясняется еще и тем, что он является аватаром Джергала, некогда занимавшего пост Бога Смерти в Dungeons and Dragons. И хотя эпилог Baldur's Gate 3 завершает приключения главной партии, Larian Studios, возможно, еще припасла несколько сюрпризов на ближайшее время.