Разработчик Baldur's Gate 3 дал совет новичкам в D&D: "Не спешите и доверьтесь кубикам" ©

Если вы играете в нашумевшую игру Baldur's Gate 3, но никогда раньше не играли в подобные ей игры или Dungeons & Dragons, это может показаться вам сложным и непосильным.

Baldur's Gate 3 может быть сложным и тяжелым испытанием, особенно в бою. В каждом столкновении приходится думать о многом, а сама игра мало помогает игроку разобраться в ее многочисленных системах.

Baldur's Gate 3 - ролевая игра, основанная на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons, - работает не так, как многие другие популярные видеоигры, поэтому новичкам для достижения успеха придется пройти определенный путь обучения.

Если ветераны D&D инстинктивно понимают, как составить сбалансированную партию, как выгодно расположить персонажа перед началом боя и как максимально увеличить шанс попадания, то новички могут чувствовать себя растерянными и подавленными, раз за разом проваливая боевые столкновения. А если учесть, какой невероятной популярностью пользуется Baldur's Gate 3, то можно предположить, что сейчас многие новички испытывают трудности.

Директор издательства Larian Майкл Даус (Michael Douse) написал в Twitter, чтобы предложить несколько полезных советов, которые попадают в самую суть того опыта, который Larian стремилась создать.

Если вы пришли в Baldur's Gate совсем недавно и не привыкли к этому жанру, могу дать вам один совет: меньше думайте о выполнении квестов и победе в боях, а вместо этого сосредоточьтесь на исследовании, игре с инструментами и системами, не забывайте не спешить и доверять кубикам. Это не игра о том, как добраться до путевой точки и очистить карту, чтобы получить награду. Это игра о том, как преодолеть трудности, используя смекалку и творческий подход, как в повествовательном, так и в системном плане. Вы будете вознаграждены там, где меньше всего этого ожидаете, поскольку начнете владеть повествованием. Поговорите с животными. Поговорите с нежитью. Если не можете, найдите способ. Что-то заперто? Постучи. Недоступно? Сложите ящики в штабель. Превратить в газ. Уменьшься. Расти! Все, что, как вам кажется, вы не можете сделать, вы вполне можете. Доверяйте себе и доверяйте кубикам. Она реагирует на ваши успехи и неудачи.

Замечание Дауса о доверии к кубикам очень важно. Тот, кто играл в Baldur's Gate 3, знает, что провальные проверки - обычное дело, и очень легко пропустить атаку, даже если это кажется невозможным. Понимание того, как увеличить шанс попасть в цель, является ключевым компонентом боя, хотя Baldur's Gate 3 не слишком старается объяснить, как этого добиться.