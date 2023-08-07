Разработчик Baldur's Gate 3 дал совет новичкам в D&D: "Не спешите и доверьтесь кубикам"

Если вы играете в нашумевшую игру Baldur's Gate 3, но никогда раньше не играли в подобные ей игры или Dungeons & Dragons, это может показаться вам сложным и непосильным.
Baldur's Gate 3 может быть сложным и тяжелым испытанием, особенно в бою. В каждом столкновении приходится думать о многом, а сама игра мало помогает игроку разобраться в ее многочисленных системах.
Baldur's Gate 3 - ролевая игра, основанная на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons, - работает не так, как многие другие популярные видеоигры, поэтому новичкам для достижения успеха придется пройти определенный путь обучения.
Если ветераны D&D инстинктивно понимают, как составить сбалансированную партию, как выгодно расположить персонажа перед началом боя и как максимально увеличить шанс попадания, то новички могут чувствовать себя растерянными и подавленными, раз за разом проваливая боевые столкновения. А если учесть, какой невероятной популярностью пользуется Baldur's Gate 3, то можно предположить, что сейчас многие новички испытывают трудности.
Директор издательства Larian Майкл Даус (Michael Douse) написал в Twitter, чтобы предложить несколько полезных советов, которые попадают в самую суть того опыта, который Larian стремилась создать.
Если вы пришли в Baldur's Gate совсем недавно и не привыкли к этому жанру, могу дать вам один совет: меньше думайте о выполнении квестов и победе в боях, а вместо этого сосредоточьтесь на исследовании, игре с инструментами и системами, не забывайте не спешить и доверять кубикам. Это не игра о том, как добраться до путевой точки и очистить карту, чтобы получить награду. Это игра о том, как преодолеть трудности, используя смекалку и творческий подход, как в повествовательном, так и в системном плане. Вы будете вознаграждены там, где меньше всего этого ожидаете, поскольку начнете владеть повествованием. Поговорите с животными. Поговорите с нежитью. Если не можете, найдите способ. Что-то заперто? Постучи. Недоступно? Сложите ящики в штабель. Превратить в газ. Уменьшься. Расти! Все, что, как вам кажется, вы не можете сделать, вы вполне можете. Доверяйте себе и доверяйте кубикам. Она реагирует на ваши успехи и неудачи.
Замечание Дауса о доверии к кубикам очень важно. Тот, кто играл в Baldur's Gate 3, знает, что провальные проверки - обычное дело, и очень легко пропустить атаку, даже если это кажется невозможным. Понимание того, как увеличить шанс попасть в цель, является ключевым компонентом боя, хотя Baldur's Gate 3 не слишком старается объяснить, как этого добиться.
Что первая статья про советы, что эта - просто вода какая-то. Хоть где-то расскажите, опишите, как правильно проводить бои.
А то ситуации, когда у врага 2 хп осталось, а ты по нему даёшь 9 промахов уже начинают немного бесить и бои становятся жутко затянутыми, но что-то мне подсказывает, что это я что-то делаю не так и всё должно быть гораздо проще.
Могу от себя совет дать , у тебя в пати ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть кастер с бафами или дебафами. Условно говоря тебе попался какой то враг и ты либо бафаешь своих воинов на шансы успешно проходить проверки , либо дебафаешь врага на уменьшение его шансов . В остальном как и в любой игре решает высота для лучника , позиционка для всех магов и колдунов. И не жалей использовать зелья и свитки . Вообще не экономь их.
У тебя кармические кубики включены? У меня конечно подобная фигня бывала но не такое количество раз, за прогон всех 4 героев 1 в итоге да добьет.
бафы кидай чтоб кубики прокали)
Отличный совет, особенно, когда у твоего пати больше 5 не выпадает у противника меньше 15, и такое довольно часто
отключите кармические кубики , если включены . И я хз как у так выпадает значит расчкачка херня , мало бонуса от умения.
Пока я ток доверился сохранениям, работают безотказного чего о кубиках не скажешь:)
И в чем смысл такого прохождения?
Кубики действительно очень странно работают. Периодически складывается ощущение, что моя группа и враги бросаем разные кубики: я бросаю кубик d5 вместо d20, и они бросают d5 только с гранями 16-20. Выходящих за эти рамки бросков - довольно мало, можно списать на погрешность.
Я думал у меня одного такая фигня, скорее можно списать на отличный генератор
Лол игра и так настолько неспешная, что лучшего средства для сна нет)
Это ж насколько многие привыкли к коридорным картонным играм, что им надо объяснять, что в игре есть больше чем один способ решения проблем, надо всего лишь смотреть по сторонам
Привыкли бомжей убийц просто отыгрывать.
14 часов игры, а я только рощу освободил... Спасибо ларианы, о калфилде можно и не вспоминать теперь точно. В этом году это лучшая РПГ.
На шанс прока кубиков есть трейнер...
Не хватает уровня сложности - пусичка. Кубики всегда 20, +20 к статам. Игра прикольная но бои и эти проверки душные что ппц. Меня уже подзапарило играть в сохрани-загрузи, еще бы эти загрузки были быстрее.
Перед покупкой игры не торопитесь её покупать и доверьтесь кубикам.
Объяснять игрокам правила - слабость разработчиков, которые должны были сделать игру доступной и интуитивно понятной.
А значит, если игроки испытывают трудности в Baldur's Gate 3, это не их вина, а вина разработчиков, которые не смогли создать продукт высокого качества. И если люди винят самих себя, не понимая, как играть, это признак того, что они слишком доверчивы.
Так что нечего тут ни про какое "доверять кубикам". Просто разработчики должны лучше делать свою работу и создавать игры, в которых игрок не будет чувствовать себя растерянным и подавленным. Все остальное - отговорки слабых разработчиков.
Крутая игра. Не в каждой игре кубики есть. Ощущение как в настолку играю. Крепкие 5 из 10. Второй раз прохожу на даче с бабулей, под холодную окрошку прекрасно заходит. Теперь последую совету эксперта и буду вырабатывать сильное доверие к кубикам.