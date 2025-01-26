Разработчик Baldur's Gate 3 хочет, чтобы Steam позволял игрокам переплачивать за любимые игры

Директор издательства студии Larian Майкл Доус считает, что Steam должен позволить игрокам переплачивать за любимые игры, если они того заслуживают.
В соцсетях Доус поделился размышлениями: «Иногда находишь инди-игру, которая тебе настолько нравится, что хочется заплатить за неё больше. Например, недавно я наткнулся на одну за 8 евро, а заплатил бы все 30 евро — потому что она просто потрясающая». Он отметил, что в Steam такой возможности нет, и назвал это упущением.
Важно подчеркнуть, что Доус не предлагает всем переплачивать за игры. Он считает, что это должно быть добровольным выбором для тех, кто хочет поддержать разработчиков. «Я не говорю, что все должны платить больше за игры. Но если я хочу дать создателю 30 евро вместо 8 евро, почему я не могу этого сделать?» — добавил он.
Идея не нова, но противоречива. Например, бывший президент Blizzard Майк Ибарра в своё время вызвал бурю негодования, предложив «чаевые» для разработчиков. Однако Доус говорит не о крупных студиях, а о поддержке небольших команд или даже создателей-одиночек, чьи проекты стоят копейки.
Пока Steam не предоставляет такой опции, Доус придумал альтернативу. Он планирует покупать несколько копий своих любимых инди-игр и раздавать ключи в сети, чтобы поддержать разработчиков и «просветить» других игроков.
Как правило подобные инди игры, за которые хочется заплатить больше. делают специальные длц для доната. с артбуками, с саундтреками. а иногда и вовсе длц которое не дает ничего. и в описании которого прямым текстом говорится что это просто способ доната разработчику.
Вообще была бы классной система когда сам назначаешь цену игре, вот тогда разработчики бы начали стараться
тогда игроки бы начали злоупотреблять, даже за условный ведьмак платили бы ушлые 1 доллар
Так он на скидках так стоит 🤣🤣🤣 а так да. Было бы хорошо чтоб был в steam опрос устраивает вас цена или нет перед релизами игр просто голосовать да или нет и steam бы это регулировал особенно сейчас с неадекватными ценами. Цена завышена издатель должен скинуть цена если проголосовать против если за то так цена и остаëтся. Но это вряд ли когда либо будет
ну это пример, тип вот выходит дум новый, все бы писали хочу отдать 1 доллар за игру
🤣🤣🤣 а потом хочу 0 отдать за игру
Только тогда и наоборот надо - игра не понравилась - оставил негативный отзыв и получил деньги назад
Так сейчас в стиме и работает.
Не всегда двух часов достаточно, чтобы понять, что игра кал. Особенно если шейдера компилируются час
так игру же забирают
Что людям мешает купить копию игры на другой аккаунт или подарить тем, кому она не нужна? Что за бред.
Вот именно. Если есть желание - ничто не мешает накупить гифтов, а ещё лучше - подарить знакомым, чтобы хоть немного - но поднять медийность игры. Для того, чтобы платить сверху за просто так придумали онлифанс.
да хайп так быстрее будет.
берешь и даришь друзьям в стиме гифты
в чем проблема
ну так давайте и систему на оборот, обманул меня издатель красивыми сказками, что это игра наследник знаменитой франшизы и разрабатывали ее те же люди что и ориджин, а на выходе получился трижды переваренный калл, ну так пусть часть суммы возвращают, чё не? ни как? ну так пусть сидит и молчит в тряпочку, кто хочет тот найдет как задонатить разрабам на прямую и без комиссии стим
да пошёл ты, итак некоторые игры дорогие, если к нему прислушаются то спецом ценик повысят.
Так это же "святые Larian". Неужели тут не попали со своим регулярным рекламным популизмом и их идея не по душе игрокам?
Разработчик всегда может сделать скины, за которые лояльные игроки можно заплатить.
Переплачивать "просто потому- что" ну такое, дети конечно побегут кидать гроши а взрослые будут больше ценить кровно заработанные.
а когда можно будет не доплачивать?
ах да в зелёном стиме
Он в курсе, что может просто купить игру ещё 3 раза?
нужно создать ботоферму для этого
и скурим не забвать покупать еще
Ну тогда пусть и наоборот сделают. Если игра стоит 30 евро, а я считаю что она стоит 50 центов - чтоб была возможность купить :)
как же у издателя рвёт задницу.... наверное он свену капает на мозги до сих пор
Пусть купит несколько раз, себе, друзьям, родственникам в подарок
Хочешь поддержать разработчика? Купи 3 копии игры вот тебе и поддержка.
четыре копии купить религия не позволяет? сам себе проблему создал, дурачок
Нью Гейбл только за будет
как там 2 лицкхи ведьмака 3 пек-пек
Никто не запрещает таким поддержать разработчиков деньгами и дать не 30 евро, а 30 миллионов евро.
У кого нибудь появлялось желание переплатить? Купил такой скарим ща 500р, не... хочу 20к отдать, мне понравилось)
Я считаю ненормальным и неправильным переплачивать, независимо от количества свободных денег у тебя на руках. Если хочешь всерьёз поддержать разработчиков и заплатить больше, ну так купи дополнительные копии игры своим друзьям/родственникам/знакомым... подари игру кому-нибудь в интернете. Но просто так платить больше, чем цена игры, я считаю отвратительной идеей.
А что делать с ценами на игры, за которые не хочется переплачивать. Скажем так, я считаю цена Baldur's Gate 3 для своего качества слишком завышена. Почему за середняк я не могу заплатить меньше? Ну не зашла мне игра. Почему предлагают только вариант платить больше? Это несправедливо. Так что система, при которой игрок сам решает, сколько платить, при любых раскладах ненормальна. Точка.
Все правильно, если игра и правда отличная то можно и повышенную цену взять, недавно вышел soul reaver remastered, у авито если через аккаунт брать 1500 стоит но я взял лично себе на аккаунт за 4500 чтобы поддержать разработчиков
Не все могут покупать игры с большим ценником, да и игры в большинстве своем надуты, обертка красива сочна и уникальна, начинка же состоит из пустоты
Неплохая идея, а то почти все инди-игры пилят DLC саундтреки, всякое барахло не нужное, что бы хоть как то их поддержали.
эт ты про что щас пошутил? инди окупается в 1000% если люди думали что делают а вот когда уже они "на карачках мелочь собирают" я хз что это за игры такие
чел, ты жопой читаешь? Если условно инди-игра стоит 50 рублей, и имеет DLC ещё на 500 рублей, никто не купит это DLC что бы поддержать разработчика, лишь единицы. А так если у стим есть функция переплаты, к примеру хочешь купить игру за 50, а стим предлагает поддержать инди разработчика и переплатить ещё на 100%/200% процентов, это будет намного нагляднее чем пилить разработу бесполезное DLC.
это не инди это банан. хочешь денег иди на патреон иди на кикстартер itch да хоть на онлифан и переплат в стиме никаких ненужно
Русы против Ящеров заслужили переплату
иди купи ее всем родственникам тогда и внукам и правнукам и праправнукам. игра давно окупилась но ты чет панику наводишь там окупаемость хз но чет гдето около 100к%
а давайте вообще платить за игры если они этого заслуживают и тогда да стим зацветет