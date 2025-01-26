Разработчик Baldur's Gate 3 хочет, чтобы Steam позволял игрокам переплачивать за любимые игры

Директор издательства студии Larian Майкл Доус считает, что Steam должен позволить игрокам переплачивать за любимые игры, если они того заслуживают.

В соцсетях Доус поделился размышлениями: «Иногда находишь инди-игру, которая тебе настолько нравится, что хочется заплатить за неё больше. Например, недавно я наткнулся на одну за 8 евро, а заплатил бы все 30 евро — потому что она просто потрясающая». Он отметил, что в Steam такой возможности нет, и назвал это упущением.

Важно подчеркнуть, что Доус не предлагает всем переплачивать за игры. Он считает, что это должно быть добровольным выбором для тех, кто хочет поддержать разработчиков. «Я не говорю, что все должны платить больше за игры. Но если я хочу дать создателю 30 евро вместо 8 евро, почему я не могу этого сделать?» — добавил он.

Идея не нова, но противоречива. Например, бывший президент Blizzard Майк Ибарра в своё время вызвал бурю негодования, предложив «чаевые» для разработчиков. Однако Доус говорит не о крупных студиях, а о поддержке небольших команд или даже создателей-одиночек, чьи проекты стоят копейки.

Пока Steam не предоставляет такой опции, Доус придумал альтернативу. Он планирует покупать несколько копий своих любимых инди-игр и раздавать ключи в сети, чтобы поддержать разработчиков и «просветить» других игроков.