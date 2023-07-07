Разработчик Baldur's Gate 3 не боится сравнений со Starfield: "Ролевых игр не хватает" ©

Baldur's Gate 3 вызвала сравнения со Starfield как еще одной огромной ролевой игрой, претендующей на внимание этим летом, хотя и не так прямолинейно, поскольку дата ее выхода на ПК была перенесена, чтобы избежать слишком большого сравнения, разработчика это сравнение не беспокоит.

На недавнем мероприятии ведущий автор Baldur's Gate 3 Адам Смит признал сравнение со Starfield и подчеркнул различия между детищем Larian и Bethesda.

Я хочу поиграть в Starfield. Я считаю, что в мире не хватает ролевых игр. Я с нетерпением жду этого. Я не думаю, что в последнее время было достаточно больших ролевых игр, в которые можно было бы погрузиться с головой, а в этом году их целая куча. Хорошо быть в компании других ролевых игр.



Я думаю, то, что мы предлагаем в плане свободы игрока - из того, что я видел, я еще не играл в [Starfield] - очень отличается. Их подход, вероятно, основан на том, что они делали раньше, больше песочницы. Наш же подход таков: это кампания, в которой у вас есть свобода внутри кампании. Я думаю, что наш сеттинг очень, очень силен как в плане Забытых Королевств, так и в плане того, что мы создали сами. Мы хотим, чтобы вы играли в нем и участвовали в тех историях, которые мы сейчас написали.



Вы можете играть в игру шесть часов и совсем не вникать в сюжет, потому что у вас есть все эти различные системы. Но я думаю, что сложность и плотность - это, наверное, наша сильная сторона. У нас нет 1 000 планет. У нас есть один город и множество других вещей за пределами города. Но эта плотность - это то, где мы хотим дать вам свободу играть с этим и со всеми системными вещами, которые делаем мы, и они тоже делают, но это другой тип системы, я думаю.

В том же интервью Смит подтвердил мультиклассовость и возможность респека.