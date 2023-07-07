Разработчик Baldur's Gate 3 не боится сравнений со Starfield: "Ролевых игр не хватает"

Baldur's Gate 3 вызвала сравнения со Starfield как еще одной огромной ролевой игрой, претендующей на внимание этим летом, хотя и не так прямолинейно, поскольку дата ее выхода на ПК была перенесена, чтобы избежать слишком большого сравнения, разработчика это сравнение не беспокоит.
На недавнем мероприятии ведущий автор Baldur's Gate 3 Адам Смит признал сравнение со Starfield и подчеркнул различия между детищем Larian и Bethesda.
Я хочу поиграть в Starfield. Я считаю, что в мире не хватает ролевых игр. Я с нетерпением жду этого. Я не думаю, что в последнее время было достаточно больших ролевых игр, в которые можно было бы погрузиться с головой, а в этом году их целая куча. Хорошо быть в компании других ролевых игр.
Я думаю, то, что мы предлагаем в плане свободы игрока - из того, что я видел, я еще не играл в [Starfield] - очень отличается. Их подход, вероятно, основан на том, что они делали раньше, больше песочницы. Наш же подход таков: это кампания, в которой у вас есть свобода внутри кампании. Я думаю, что наш сеттинг очень, очень силен как в плане Забытых Королевств, так и в плане того, что мы создали сами. Мы хотим, чтобы вы играли в нем и участвовали в тех историях, которые мы сейчас написали.
Вы можете играть в игру шесть часов и совсем не вникать в сюжет, потому что у вас есть все эти различные системы. Но я думаю, что сложность и плотность - это, наверное, наша сильная сторона. У нас нет 1 000 планет. У нас есть один город и множество других вещей за пределами города. Но эта плотность - это то, где мы хотим дать вам свободу играть с этим и со всеми системными вещами, которые делаем мы, и они тоже делают, но это другой тип системы, я думаю.
В том же интервью Смит подтвердил мультиклассовость и возможность респека.
Хороших игр действительно не хватает.
Это старфилду стоит бояться сравнений с чем-либо.
Очередной площадке для мододелов нечего бояться. Старфилд будет жить и переживет всех остальных.
И это грустно на самом деле. Бесезда опять выкатит площадку для допиливание механик с багами. А не законченный продукт.
В любой момент могу установить дефолтные скайримы и фоллауты и получать удовольствие. Законченные продукты, отличные игры.
Дефолтные версии к сожалению имеют неприятные баги.
Аааа, ну, то бишь, законченная игра - игра без багов? Таких не бывает. Игра без неприятных багов? Неприятные - определение субъективное. Забавные видел, неприятных - нет.
Душевно сказал. Даже без скидки что фэнтези завались, а фантастики - ноль. Поиграю в обе.
Игры совершенно разные,по разному играются и дают соответственно разные ощущения. Мне кажется некорректно их сравнивать.
Ещё бы в игре с 12 уровнями не было мультиклассовости. Фанаты настольной системы бы разрабов сожрали с потрохами, за отсутствие подобного.
А вот респек это какая-то имба. Интересно, как смогут ЛОРно объяснить такое?
Мне больше интересно, будет ли это сказываться на диалогах (респек)?