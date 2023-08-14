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Baldur's Gate 3 06.10.2020
9.2 3 499 оценок

Разработчик Baldur's Gate 3 о внедрении возможности менять внешность своего персонажа: "Всё готовится"

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Procy_on
Новости

Похоже, что в Baldur's Gate 3 скоро появится функция, позволяющая менять внешность персонажа.

В своем ответе игроку Baldur's Gate 3, отчаянно нуждающемуся в такой возможности, а также других игроков, которые умоляли ввести эту функцию, директор по изданию игры Майкл Даус вроде бы подтвердил, что Larian действительно работает над возможностью изменения внешнего вида персонажа. "Все готовится", - сказал он.

Редактор персонажа Baldur's Gate 3 довольно разнообразен, но вы не сможете вернуться и изменить что-либо, если не начнете нового персонажа с нуля. Естественно, поскольку Baldur's Gate 3 - это ролевая игра в самом прямом смысле этого слова, большинство пользователей очень трепетно относятся к тому, каким они хотят видеть свой игровой аватар, и поэтому возможность изменения персонажа была популярна в сообществе еще со времен раннего доступа.

42
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Dr Acula
Редактор персонажа Baldur's Gate 3 довольно разнообразен

Да откуда вы это берёте, в каком месте он разнообразен? Пресетов и так кот наплакал, половина похожи, так ещё и 80% из них уродливые

8
Андрей Ярема

Не просто похожи, а одни и те же у разных рас. К примеру у светлых и темных эльфов.

4
Zolq

Это сраные культисты ДнД, их не переубедишь, ВЕДЬ ЫТА ИГРА ТЫСЯЧИЛИТИЯ!!!!! Как же тут может быть отстойная и тупорылая пошаговая боёвка и всратый редактор? Нет, так не говори тут.

Ты вообще видел этих настольщиков вживую? Это упоротые люди.

-2
caliskan

Почему за 3 года не смогли сделать? Это же простейшая доработка. Я удивился что нельзя ничего поменять

7
PuserG

Я согласен, но с другой стороны - в геймдеве слишком много таких простейших доработок.

5
stalout

Ну да, готовится, на нексусмоде уже есть бета-мод

2
AndralStormborn

Да, круто было только в играх от Беседки, где можно активировать редактор внешности в любое время, простой консольной командой.

2
Лицо со шрамом

Что то я застрял на грибах, пошел значит я за спасенной гоблиншей, пришел к Гоблинихе знахарке и убил ее, спустился в подвал, потом еще ниже, там грибы как в сонике только хуже и Наблюдатель который всех убивает.

0
evil_capcha

толи ещё будет)

3
Ganwor

Спасибо модмейкерам, которые действительно разнообразили редактор.

0
swotkota

В киберпанке тоже нельзя было, видимо модно дла ааа игр

-2
evil_capcha

там сам редактор бесполезная вещь)

2
erkins007

А можно будет переделать ту же карлах под мизору?)

-4