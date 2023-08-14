Разработчик Baldur's Gate 3 о внедрении возможности менять внешность своего персонажа: "Всё готовится"

Похоже, что в Baldur's Gate 3 скоро появится функция, позволяющая менять внешность персонажа.
В своем ответе игроку Baldur's Gate 3, отчаянно нуждающемуся в такой возможности, а также других игроков, которые умоляли ввести эту функцию, директор по изданию игры Майкл Даус вроде бы подтвердил, что Larian действительно работает над возможностью изменения внешнего вида персонажа. "Все готовится", - сказал он.
Редактор персонажа Baldur's Gate 3 довольно разнообразен, но вы не сможете вернуться и изменить что-либо, если не начнете нового персонажа с нуля. Естественно, поскольку Baldur's Gate 3 - это ролевая игра в самом прямом смысле этого слова, большинство пользователей очень трепетно относятся к тому, каким они хотят видеть свой игровой аватар, и поэтому возможность изменения персонажа была популярна в сообществе еще со времен раннего доступа.
Да откуда вы это берёте, в каком месте он разнообразен? Пресетов и так кот наплакал, половина похожи, так ещё и 80% из них уродливые
Не просто похожи, а одни и те же у разных рас. К примеру у светлых и темных эльфов.
Это сраные культисты ДнД, их не переубедишь, ВЕДЬ ЫТА ИГРА ТЫСЯЧИЛИТИЯ!!!!! Как же тут может быть отстойная и тупорылая пошаговая боёвка и всратый редактор? Нет, так не говори тут.
Ты вообще видел этих настольщиков вживую? Это упоротые люди.
Почему за 3 года не смогли сделать? Это же простейшая доработка. Я удивился что нельзя ничего поменять
Я согласен, но с другой стороны - в геймдеве слишком много таких простейших доработок.
Ну да, готовится, на нексусмоде уже есть бета-мод
Да, круто было только в играх от Беседки, где можно активировать редактор внешности в любое время, простой консольной командой.
Что то я застрял на грибах, пошел значит я за спасенной гоблиншей, пришел к Гоблинихе знахарке и убил ее, спустился в подвал, потом еще ниже, там грибы как в сонике только хуже и Наблюдатель который всех убивает.
толи ещё будет)
Спасибо модмейкерам, которые действительно разнообразили редактор.
В киберпанке тоже нельзя было, видимо модно дла ааа игр
там сам редактор бесполезная вещь)
А можно будет переделать ту же карлах под мизору?)