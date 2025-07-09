Разработчик Baldur's Gate 3 раскрыл дату выхода пять лет назад, но никто её не заметил

Larian Studios, команда разработчиков Baldur’s Gate 3, удивила фанатов странной историей о выходе своей успешной RPG. Почти через два года после официального релиза игры в августе 2023 года один из разработчиков поделился сообщением, что дата релиза всё это время была прямо у всех на виду — в баре. Ещё более удивительно то, что, хотя она была написана в публичном месте, её никто не заметил.

Майкл Даус, директор по издательству в Larian, недавно рассказал в социальных сетях, что написал дату выхода Baldur's Gate 3 на бутылке виски и оставил её в баре пять лет назад, до пандемии.

«Пять с небольшим лет назад я написал дату выхода BG3 на этой бутылке виски и оставил её в баре, и никто её не нашёл», — написал он в X (ранее Twitter), опубликовав фотографию этой бутылки: японского виски Suntory с датой выпуска, написанной чёрным маркером на задней стороне.

То, что могло быть проблемой, оказалось забавной историей. «Я был пьян, но дата релиза не утекла, так что, оглядываясь назад, это забавный момент, а не юридический вопрос», — объяснил Даус, шутливо добавив: «Может, я снова это сделал? Кто знает».