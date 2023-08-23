Разработчики Baldur's Gate 3 дали ответ фанатам, назвавшим их студию "фанбоями" PlayStation

Baldur's Gate 3 стала одной из лучших игр этого года, добившись большого успеха на ПК и готовясь в скором времени выйти на PlayStation 5. К сожалению, геймерам Xbox придется подождать еще немного. На консолях игра была анонсирована только для платформы Sony, поскольку Larian Studios столкнулась с трудностями при реализации режима раздельного экрана на Xbox Series S и даже получила поддержку от самой Microsoft, чтобы попытаться разрешить ситуацию.
Некоторые пользователи в социальных сетях стали обвинять Larian в том, что она "на стороне PlayStation в войне консолей", дошло до того, что они заявили, что будут бойкотировать игру, когда она наконец появится на Xbox. Майкл Даус, издательский директор Larian Studios, в ответ на эти комментарии заявил, что для студии было бы лучше выпустить игру на всех платформах, но это оказалось невозможным. Более того, он надеется, что геймеры Xbox пересмотрят свой бойкот, когда игра появится на их консоли.
Пользователь: Когда игра выйдет на Xbox, она будет продаваться гораздо хуже, чем должна, я видел в некоторых источниках, что будет бойкот этой игры, потому что вы на стороне Playstation в войне консолей.
Майкл Даус: Я уважаю ваш энтузиазм, но мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что наиболее выгодной для нас ситуацией был бы одновременный выпуск игры на всех платформах. У нас нет никаких стимулов поступать иначе. К сожалению, в этот раз это оказалось невозможным. Я надеюсь, что они пересмотрят свое решение, как только она выйдет.
Baldur's Gate III уже доступна на ПК, а 6 сентября появится на PlayStation 5. У версии для Xbox Series S|X пока нет даты выхода.
Впрочем, у игроков Xbox Series X/S есть еще одна игра, на которую стоит обратить внимание 6 сентября. В то время как владельцы PlayStation 5 получат Baldur's Gate 3, обладатели Xbox Series X/S получат Starfield, новую масштабную RPG от Bethesda.
Что сонибои, что билибои отбитые наголову фанатики, с них и взято-то нечего... (Обычные консольные игроки естественно нормальные люди)
Аргументы Дауса впринципе железо-бетонные. Ларианам было бы выгодней выпустить игру на все платформы, но видимо портировать на пс'ку сложно, а на бокс ещё сложнее. Но естественно фанатикам это не понять, у них уже кровавая пелина ярости заслонила остатки разума.
Консольщика куда не целуй - у него везде ж0па😏
Печально что до консолей ещё не докатилась эта шикарная игра.
[Сонибои] Да, мы сонибои. / [Мудрость] Объяснить ситуацию. / Уйти.
Скорее:
[Сонибои] Да, мы сонибои. / [Интелект] Объяснить ситуацию./ [Мудрость] Сказать, что синибоям игра не зайдет / Уйти.
Ситуация весьма разнобокая. И сложно тут кого-то винить и упрекать. Терпения бы , конечно, было бы неплохо иметь игрокам и быть не такими категоричными. Если мы говорим о Larian. То почему они не могут выпустить игру на Xbox X , проигнорировав S на небольшое время , пока не найдут способ выпустить заплатку конкретно под эту консоль. Решение породит критику, да, но она и так есть в связи с отсутствием игры на консоли в целом. С другой стороны, много вопросам к крикунам "сонибои", когда им четко говорят, что причины невыхода игры технические. В итоге имеем, что в этом разбираться чёрт ногу сломает. Все равно мало кто слушает другую сторону
Потому что требование выпустить игру на обе актуальные консоли Xbox исходит от Майкрософт. Ларианы банально не могут релизнуть игру только Xbox series X.
И тут мы снова возвращаемся к моему тезису, что мало кто слушает другую сторону. Если Microsoft не слушают Larian, то и будут просить выпустить игру сразу на двух консолях одновременно. Печальная классика...
Поэтому важно иметь все платформы. И выбирать между ними
Бредовые обвинения. Любой предприниматель заинтересован в томя чтобы максимально охватывать рынок.