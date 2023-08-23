Разработчики Baldur's Gate 3 дали ответ фанатам, назвавшим их студию "фанбоями" PlayStation ©

Baldur's Gate 3 стала одной из лучших игр этого года, добившись большого успеха на ПК и готовясь в скором времени выйти на PlayStation 5. К сожалению, геймерам Xbox придется подождать еще немного. На консолях игра была анонсирована только для платформы Sony, поскольку Larian Studios столкнулась с трудностями при реализации режима раздельного экрана на Xbox Series S и даже получила поддержку от самой Microsoft, чтобы попытаться разрешить ситуацию.

Некоторые пользователи в социальных сетях стали обвинять Larian в том, что она "на стороне PlayStation в войне консолей", дошло до того, что они заявили, что будут бойкотировать игру, когда она наконец появится на Xbox. Майкл Даус, издательский директор Larian Studios, в ответ на эти комментарии заявил, что для студии было бы лучше выпустить игру на всех платформах, но это оказалось невозможным. Более того, он надеется, что геймеры Xbox пересмотрят свой бойкот, когда игра появится на их консоли.

Пользователь: Когда игра выйдет на Xbox, она будет продаваться гораздо хуже, чем должна, я видел в некоторых источниках, что будет бойкот этой игры, потому что вы на стороне Playstation в войне консолей.



Майкл Даус: Я уважаю ваш энтузиазм, но мне хотелось бы, чтобы вы поняли, что наиболее выгодной для нас ситуацией был бы одновременный выпуск игры на всех платформах. У нас нет никаких стимулов поступать иначе. К сожалению, в этот раз это оказалось невозможным. Я надеюсь, что они пересмотрят свое решение, как только она выйдет.

Baldur's Gate III уже доступна на ПК, а 6 сентября появится на PlayStation 5. У версии для Xbox Series S|X пока нет даты выхода.

Впрочем, у игроков Xbox Series X/S есть еще одна игра, на которую стоит обратить внимание 6 сентября. В то время как владельцы PlayStation 5 получат Baldur's Gate 3, обладатели Xbox Series X/S получат Starfield, новую масштабную RPG от Bethesda.