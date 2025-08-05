Разработчики Baldur's Gate 3 еще не закончили с поддержкой игры и собираются расширить встроенный инструмент для модов

Казалось, что разработчики из Larian Studios еще весной поставили точку в развитии своей популярной пошаговой RPG, выпустив последний крупный патч для Baldur's Gate 3. Тем не менее, всё это время игра продолжала получать небольшие обновления с исправлениями и улучшениями. И судя по всему, даже отметив вторую годовщину с момента запуска проекта, команда не собирается полностью бросать свое детище. Авторы уже готовят новое обновление, которое принесет в Baldur's Gate 3 еще «больше свободы для творчества».

В недавнем обращении к сообществу, приуроченном ко второй годовщине игры, Larian Studios неожиданно объявила, что работа над официальным инструментарием для создания модификаций продолжается. Разработчики заявили, что «работают над расширением официального инструментария, чтобы дать вам еще больше свободы», пообещав поделиться подробностями в ближайшее время.

Это решение было вдохновлено невероятно активным и креативным сообществом моддеров, которое, по словам Larian, «поднимало планку с каждым новым модом». Стоит отметить, что даже с текущими, отчасти ограниченными инструментами, энтузиасты уже научились не только добавлять в игру новую косметику и предметы, но и открывать скрытые возможности вроде редактора уровней, создавая основу для собственных сюжетных кампаний. Грядущее официальное расширение от Larian может вывести фанатское творчество на совершенно новый уровень.

Пока Larian Studios продолжает улучшать свой главный хит, ошеломительный успех Baldur's Gate 3 уже закладывает фундамент для будущих проектов студии, которые, по словам разработчиков, могут стать еще более амбициозными и безумными. Подробнее об этом можно прочитать в этой новости:

На данный момент точная дата выхода обновления для инструментов моддинга не называется. Учитывая, что анонс состоялся в рамках празднования годовщины игры в начале августа, можно предположить, что расширенный инструментарий станет доступен игрокам в одном из следующих хотфиксов, которые могут выйти уже в сентябре или октябре.