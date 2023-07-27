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Baldur's Gate 3 06.10.2020
8.8 1 225 оценок

Разработчики Baldur's Gate 3 любезно предоставили шаблон отгула с работы

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Gutsz
Новости

Уже через неделю из продолжительного раннего доступа выйдет Baldur’s Gate 3 от Larian Studios. Эта пошаговая ролевая игра привлекла внимание многих игроков со всего мира благодаря удивительному миру Dungeons & Dragons в своей основе и продуманным механикам. Обычное прохождение Baldur’s Gate 3 займет больше 75 часов, и чтобы все пользователи смогли одновременно отправиться в это приключение, разработчики подготовили специальный шаблон отгула с работы.

Команда Larian Studios обратилась к своим юристам, которые специально для игроков написали прошение на предоставление выходных дней в период рабочего времени. Этот документ можно смело предоставить своему начальнику или руководителю подразделения на подписание, ведь он полностью оправдывает ваше отсутствие на работе во время релиза игры.

Я вынужден откликнуться на призыв отправиться в эпическое приключение. Релиз Baldur’s Gate 3 - это долгожданное время праздника и веселья, отмечаемое как жителями, так и создателями королевств. В истинном духе товарищества я стремлюсь к пониманию и поддержке Компании и смиренно прошу возможность участвовать в приключенческих вечеринках по королевствам Йорготтен. Хотя мое отсутствие на кропотливых обязанностях может помешать нормальной работе Компании в краткосрочной перспективе, я понимаю, что по завершении моих поисков я вернусь к своим обязанностям с новым энтузиазмом и самоотверженностью.

— говорится в шаблоне отгула.

В Baldur's Gate 3 игроков ждет совершенно обособленная история с противостоянием против иллитидов и других прислужников темного культа. Проект предложит знакомый игровой процесс из Divinity: Original Sin 2, который был значительно расширен и позволяет в действительности отражать все тактические решения игрока, как во время боя, так и вне его.

Напомним, ранее студия раскрыла главные особенности класса монаха в игре.

Выход Baldur's Gate 3 состоится 3 августа на ПК и 6 августа на PS5.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
ЕвМи
8
Избранный Белиара

Осталось теперь такой же и на русском языке сделать!)

5
Nomen Ipsum

Миру капитализма довольно похрену на мир фэнтези )

5
pokemonizm

Как будто социализму было бы не пофиг, или другой форме правления

11
LordAscarot

Мне срочно нужна русская версия документа!

1
Mystik_86

Автор явно не в теме. Forgotten Realms - Забытые Королевства

1
-zotik-

Это копипастер, он и не знал

0
Kerrot

"помешать нормальной работе Компании в КРАТКОСРОЧНОЙ перспективе" - вряд ли отсутствие на работе в течении месяца можно считать краткосрочным)

1
mambro

Да и одним месяцем тут не обойдешься)

0
TIMetal

Мой работодатель не поймет

0
Dakile

я их обожаю)) интересно если я принесу эт на подпись начальству сразу после отпуска меня не уволят??

0
SoRaS3

Реклама проекта перед её выходом, только отталкивает потенциальных покупателей.

То извращениями, то ещё чем-то.. Теперь эта "шутка".

PR - отдел, делает рекламу на хайпе, забыв или наплевав на прародителя.

0
Mad_cloud

Вовремя я в отпуск пошел

0
-zotik-

А у меня в сентябре(

0
denfediuk28

Уже занёс в приемную руководителя)))

0