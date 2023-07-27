Разработчики Baldur's Gate 3 любезно предоставили шаблон отгула с работы ©

Уже через неделю из продолжительного раннего доступа выйдет Baldur’s Gate 3 от Larian Studios. Эта пошаговая ролевая игра привлекла внимание многих игроков со всего мира благодаря удивительному миру Dungeons & Dragons в своей основе и продуманным механикам. Обычное прохождение Baldur’s Gate 3 займет больше 75 часов, и чтобы все пользователи смогли одновременно отправиться в это приключение, разработчики подготовили специальный шаблон отгула с работы.

Команда Larian Studios обратилась к своим юристам, которые специально для игроков написали прошение на предоставление выходных дней в период рабочего времени. Этот документ можно смело предоставить своему начальнику или руководителю подразделения на подписание, ведь он полностью оправдывает ваше отсутствие на работе во время релиза игры.

Я вынужден откликнуться на призыв отправиться в эпическое приключение. Релиз Baldur’s Gate 3 - это долгожданное время праздника и веселья, отмечаемое как жителями, так и создателями королевств. В истинном духе товарищества я стремлюсь к пониманию и поддержке Компании и смиренно прошу возможность участвовать в приключенческих вечеринках по королевствам Йорготтен. Хотя мое отсутствие на кропотливых обязанностях может помешать нормальной работе Компании в краткосрочной перспективе, я понимаю, что по завершении моих поисков я вернусь к своим обязанностям с новым энтузиазмом и самоотверженностью.

— говорится в шаблоне отгула.

В Baldur's Gate 3 игроков ждет совершенно обособленная история с противостоянием против иллитидов и других прислужников темного культа. Проект предложит знакомый игровой процесс из Divinity: Original Sin 2, который был значительно расширен и позволяет в действительности отражать все тактические решения игрока, как во время боя, так и вне его.

Напомним, ранее студия раскрыла главные особенности класса монаха в игре.

Выход Baldur's Gate 3 состоится 3 августа на ПК и 6 августа на PS5.