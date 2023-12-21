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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 926 оценок

Разработчики Baldur's Gate 3 наконец-то раскрыли точный возраст Шэдоухарта, Астариона, Лаэзель и Уилла

Gutsz
Новости

Удивительный мир Baldur's Gate 3 получился чрезвычайно масштабным, и даже спустя три месяца после официального релиза игры в нем еще скрывается множество секретов. Фанаты игры долгое время пытались определить точный возраст своих любимых компаньонов, но эта информация была тщательно скрыта студией Larian Studios. Сегодня они наконец-то приоткрыли завесу тайны над героями и назвали реальный возраст некоторых из них.

Информация о возрасте некоторых персонажей стала известна благодаря сотрудничеству авторов Baldur's Gate 3 с Idle Champions, официально лицензированной стратегической игрой Dungeons & Dragons. В этот проект были добавлены некоторые герои из пошаговой ролевой игры Larian Studios с подробным описанием их характеристик, включая даже возраст. Теперь мы знаем точный возраст следующих героев:

  • Уилл — 24 года
  • Шэдоухарт — 48 лет
  • Астарион — 22 года
  • Лаэзель — 350 лет

Самой молодой среди потенциальных спутников игрока в Baldur's Gate 3 внезапно оказалась Лаэзель, хотя по ее внешнему виду и характеру так не скажешь. Самым же старшим ожидаемо стал Астарион, ведь он вампир. Карлах предположительно от 20 до 30 лет, в зависимости от того, сколько времени она провела в Авернусе. Затем у нас есть Джахейра, которая впервые появилась в оригинальной Baldur's Gate, действие которой происходит за 124 года до третьей игры. Ей было около 20-30 лет, так что после столь длительного скачка во времени ей было бы около 150 лет. Минск, между тем, тоже появлялся в первой Baldur's Gate, так что мы знаем, что ему, по крайней мере, больше 120 лет. Сколько лет Минтаре, остается только догадываться, про её возраст нет никаких упоминаний.

-16
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
nemsis94
Самой молодой среди потенциальных спутников игрока в Baldur's Gate 3 внезапно оказалась Лаэзель

Уилл — 24 года

Шэдоухарт — 48 лет

Астарион — 22 года

Лаэзель — 350 лет

Это прикол? Смотрите, что копируете!

11
Zudokorn

Кто-то перепутал Лаезель с Астарионом, кек

5
hamsta

ШедоухартА? 🤔

2
Fallen Werewolf

Безграмотная гонка за бонусами.

4
Случайный Игрок

Лаэзель — 350 лет

Нифига себе бабуля

1
A.L.E.K.S.E.Y-9292ASD

Зато прямым текстом к герою подкатывает😅 терять уже не чего🤷‍♂️

0
DarkScorpius

ей 22, новостник - слепой копираст.

4
pokemonizm

Вот это милфочка....

1
Собираю Минусы

ну Тенёчку в игре лет 25 не больше)

1
Zudokorn

Ей за сорокет жеж. Но все равно молодуха еще:)

0
-zotik-

Она же полу эльфийка. Она и на 100 лет так же выглядеть будет.

0
HerzokSCP

Что за бред о возрасте? Получается, что Уилл малолетним по дурости продал свою #опу, чтоб спасти ворота, ведь спустя с этого момента прошло 7 лет.

1
DarkScorpius
Получается, что Уилл малолетним по дурости продал свою #опу, чтоб спасти ворота

И что в этом бредового? Как раз логично, отца нет, что делать - непонятно.

1
A.L.E.K.S.E.Y-9292ASD

По канону D&D Шедоухарт довольно молодая для полуэльфа🤷‍♂️

0
Сева Реуков

Что за бред? Это новость фигня. Астариону ну ни как не может быть 22 года. Он же 200 лет вампиром пробыл. Да Лаэ'зель никак не может быть 350 лет. 350 лет друиду Хальсину. Уилл реально выглядит на двадцать с чем то лет. Шэдоухарт в районе двадцати лет. И инфа которую я сказал официальная.

0
Лобо

Может быть ей 350 мир где обитает она и другие стареют медленнее поэтому она способна хоть 1000 лет там прожить (но я думаю тут просто перепутали её с вампиром)

0
Сева Реуков Лобо

Возможно.

0
Лобо

Интресно а сколько лет тёмному соблазну (я имею кононичному который драконрожденный а так как он появился из плоти бога может и возраст у него больше) всё же он смог объеденить всех злодеев и создать культ где его почитали чуть ли не как бога.

0
Лобо

Я думаю Астарион старше он же даже не помнит какой у него был цвет волос а за пару лет об этом не забудешь.

0
Dark Premium

Чиво? Уиллу 24, а Астариону 22? Я думал им за 30 как минимум

-1
DarkScorpius

Астариону - 350. Где-то писали, что вроде на его надгробии 39 лет указано. 22 - Лазель, а новостник коряво копирует новости.

1
Сева Реуков DarkScorpius

Точно.

0