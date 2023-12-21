Разработчики Baldur's Gate 3 наконец-то раскрыли точный возраст Шэдоухарта, Астариона, Лаэзель и Уилла

Удивительный мир Baldur's Gate 3 получился чрезвычайно масштабным, и даже спустя три месяца после официального релиза игры в нем еще скрывается множество секретов. Фанаты игры долгое время пытались определить точный возраст своих любимых компаньонов, но эта информация была тщательно скрыта студией Larian Studios. Сегодня они наконец-то приоткрыли завесу тайны над героями и назвали реальный возраст некоторых из них.
Информация о возрасте некоторых персонажей стала известна благодаря сотрудничеству авторов Baldur's Gate 3 с Idle Champions, официально лицензированной стратегической игрой Dungeons & Dragons. В этот проект были добавлены некоторые герои из пошаговой ролевой игры Larian Studios с подробным описанием их характеристик, включая даже возраст. Теперь мы знаем точный возраст следующих героев:
- Уилл — 24 года
- Шэдоухарт — 48 лет
- Астарион — 22 года
- Лаэзель — 350 лет
Самой молодой среди потенциальных спутников игрока в Baldur's Gate 3 внезапно оказалась Лаэзель, хотя по ее внешнему виду и характеру так не скажешь. Самым же старшим ожидаемо стал Астарион, ведь он вампир. Карлах предположительно от 20 до 30 лет, в зависимости от того, сколько времени она провела в Авернусе. Затем у нас есть Джахейра, которая впервые появилась в оригинальной Baldur's Gate, действие которой происходит за 124 года до третьей игры. Ей было около 20-30 лет, так что после столь длительного скачка во времени ей было бы около 150 лет. Минск, между тем, тоже появлялся в первой Baldur's Gate, так что мы знаем, что ему, по крайней мере, больше 120 лет. Сколько лет Минтаре, остается только догадываться, про её возраст нет никаких упоминаний.
Уилл — 24 года
Шэдоухарт — 48 лет
Астарион — 22 года
Лаэзель — 350 лет
Это прикол? Смотрите, что копируете!
Кто-то перепутал Лаезель с Астарионом, кек
ШедоухартА? 🤔
Безграмотная гонка за бонусами.
Лаэзель — 350 лет
Нифига себе бабуля
Зато прямым текстом к герою подкатывает😅 терять уже не чего🤷♂️
ей 22, новостник - слепой копираст.
Вот это милфочка....
ну Тенёчку в игре лет 25 не больше)
Ей за сорокет жеж. Но все равно молодуха еще:)
Она же полу эльфийка. Она и на 100 лет так же выглядеть будет.
Что за бред о возрасте? Получается, что Уилл малолетним по дурости продал свою #опу, чтоб спасти ворота, ведь спустя с этого момента прошло 7 лет.
И что в этом бредового? Как раз логично, отца нет, что делать - непонятно.
По канону D&D Шедоухарт довольно молодая для полуэльфа🤷♂️
Что за бред? Это новость фигня. Астариону ну ни как не может быть 22 года. Он же 200 лет вампиром пробыл. Да Лаэ'зель никак не может быть 350 лет. 350 лет друиду Хальсину. Уилл реально выглядит на двадцать с чем то лет. Шэдоухарт в районе двадцати лет. И инфа которую я сказал официальная.
Может быть ей 350 мир где обитает она и другие стареют медленнее поэтому она способна хоть 1000 лет там прожить (но я думаю тут просто перепутали её с вампиром)
Возможно.
Интресно а сколько лет тёмному соблазну (я имею кононичному который драконрожденный а так как он появился из плоти бога может и возраст у него больше) всё же он смог объеденить всех злодеев и создать культ где его почитали чуть ли не как бога.
Я думаю Астарион старше он же даже не помнит какой у него был цвет волос а за пару лет об этом не забудешь.
Чиво? Уиллу 24, а Астариону 22? Я думал им за 30 как минимум
Астариону - 350. Где-то писали, что вроде на его надгробии 39 лет указано. 22 - Лазель, а новостник коряво копирует новости.
Точно.