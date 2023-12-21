Разработчики Baldur's Gate 3 наконец-то раскрыли точный возраст Шэдоухарта, Астариона, Лаэзель и Уилла

Удивительный мир Baldur's Gate 3 получился чрезвычайно масштабным, и даже спустя три месяца после официального релиза игры в нем еще скрывается множество секретов. Фанаты игры долгое время пытались определить точный возраст своих любимых компаньонов, но эта информация была тщательно скрыта студией Larian Studios. Сегодня они наконец-то приоткрыли завесу тайны над героями и назвали реальный возраст некоторых из них.

Информация о возрасте некоторых персонажей стала известна благодаря сотрудничеству авторов Baldur's Gate 3 с Idle Champions, официально лицензированной стратегической игрой Dungeons & Dragons. В этот проект были добавлены некоторые герои из пошаговой ролевой игры Larian Studios с подробным описанием их характеристик, включая даже возраст. Теперь мы знаем точный возраст следующих героев:

Уилл — 24 года

Шэдоухарт — 48 лет

Астарион — 22 года

Лаэзель — 350 лет

Самой молодой среди потенциальных спутников игрока в Baldur's Gate 3 внезапно оказалась Лаэзель, хотя по ее внешнему виду и характеру так не скажешь. Самым же старшим ожидаемо стал Астарион, ведь он вампир. Карлах предположительно от 20 до 30 лет, в зависимости от того, сколько времени она провела в Авернусе. Затем у нас есть Джахейра, которая впервые появилась в оригинальной Baldur's Gate, действие которой происходит за 124 года до третьей игры. Ей было около 20-30 лет, так что после столь длительного скачка во времени ей было бы около 150 лет. Минск, между тем, тоже появлялся в первой Baldur's Gate, так что мы знаем, что ему, по крайней мере, больше 120 лет. Сколько лет Минтаре, остается только догадываться, про её возраст нет никаких упоминаний.