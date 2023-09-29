Разработчики Baldur's Gate 3 объяснили назначение скрытой поляны с голыми мужиками ©

Baldur's Gate 3 полна секретов и загадок, которые необходимо раскрыть, хотя не все из них предназначались для обнаружения.

Одним из примеров является толпа обнаженных моделей мужских персонажей (к которым присоединился один полностью одетый дефолтный Темный Соблазн), которых игроки заметили прямо за редактором создания персонажа. Хотя обычно их не видно, те, кто сталкивается с проблемами в игре и модах, попадают в место, которое фанаты окрестили "Царством голых мужиков".

Теперь, присоединившись к веселью в социальных сетях, компания Larian объяснила, зачем нужны эти модели персонажей. После ответа на твит, в котором указывалось на так называемое "царство голых мужчин", компания Larian объяснила, почему все модели персонажей находятся вне экрана.

У Царства голых мужиков, как их окрестили в Интернете, много функций. В первую очередь, они используются в качестве манекенов для озвучивания. Когда вы выбираете свой голос во время создания персонажа, он должен быть присвоен физическому персонажу-манекену. Таким образом, один из этих случайных голых чуваков будет появляться из тени, воспроизводя образцы выбранного вами голоса. Другой вариант использования — физический аватар, назначенный в фоновом режиме, в то время как игрок создает своего собственного героя. Да, это жестокая судьба. Спасибо тебе, Голый Чувак!

Все это не объясняет, почему модели персонажей обнажены, почему среди них по умолчанию присутствует Темный Соблазн, или почему у одних есть гениталии, а другие похожи на кукол Кена. Тем не менее, объяснение Larian дает интересное представление о разработке игр и технических деталях, которые студии должны учитывать, и которые обычно не видны игрокам.