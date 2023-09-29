Разработчики Baldur's Gate 3 объяснили назначение скрытой поляны с голыми мужиками

Baldur's Gate 3 полна секретов и загадок, которые необходимо раскрыть, хотя не все из них предназначались для обнаружения.
Одним из примеров является толпа обнаженных моделей мужских персонажей (к которым присоединился один полностью одетый дефолтный Темный Соблазн), которых игроки заметили прямо за редактором создания персонажа. Хотя обычно их не видно, те, кто сталкивается с проблемами в игре и модах, попадают в место, которое фанаты окрестили "Царством голых мужиков".
Теперь, присоединившись к веселью в социальных сетях, компания Larian объяснила, зачем нужны эти модели персонажей. После ответа на твит, в котором указывалось на так называемое "царство голых мужчин", компания Larian объяснила, почему все модели персонажей находятся вне экрана.
У Царства голых мужиков, как их окрестили в Интернете, много функций. В первую очередь, они используются в качестве манекенов для озвучивания. Когда вы выбираете свой голос во время создания персонажа, он должен быть присвоен физическому персонажу-манекену. Таким образом, один из этих случайных голых чуваков будет появляться из тени, воспроизводя образцы выбранного вами голоса. Другой вариант использования — физический аватар, назначенный в фоновом режиме, в то время как игрок создает своего собственного героя. Да, это жестокая судьба. Спасибо тебе, Голый Чувак!
Все это не объясняет, почему модели персонажей обнажены, почему среди них по умолчанию присутствует Темный Соблазн, или почему у одних есть гениталии, а другие похожи на кукол Кена. Тем не менее, объяснение Larian дает интересное представление о разработке игр и технических деталях, которые студии должны учитывать, и которые обычно не видны игрокам.
Любой человек, хоть немного знакомый с тем, как игры делаются, скажет что все понятно. Тут не обязано быть дохрена логики. Типа "а почему нет женских персонажей?" или "а почему они раздеты?". Потому что программист навернул костылей на выбор голоса и ему в принципе плевать было кого ставить- он открыл список персов и поставил первых 10. Потому что он знает, что этого в игре не будет видно и ему главное чтоб работало, а не что об этом подумают.
Вот именно, что это выглядит как какой-то костыль и разработчикам было плевать на то, как это можно было реализовать иначе.
Ну да, так то в киберпанке тачки тож сделаны путём, переделки плотвы из ведьмака 3
Работает - не лезь ©
Претензии максимально пустая и бессмысленная. Для человека который о разработке игр ничего не знает простительно
Дооо, видимо в других играх тоже комнаты с голыми мужиками при выборе голоса.
когда ты будешь стейкхолдером в разработке, твоё основное требование будет - при создании персонажа не должны подгружаться голые мужики, которых я не буду видеть.
Теперь заявление "я провёл несколько замечательных часов в редакторе персонажа" звучит весьма двусмысленно!
ору в голосину
Короче, они не только стоят сзади голышом, но и периодически что-то шепчут тебе на ушко))) непросто быть фанатом бг3 😅
делаешь такой няшную эльфиечку, выбираешь голос а рядом в кустах сидит голый накачанный мужик и озвучивает ее сворачивая губы в трубочку.
Что-то на уровне Гордона Фримена, который все звуки в игре озвучивал, если мне не изменяет память)
Теперь в редакторе у всех будут панические атаки
Голые мужики с БЕЛОЧКОЙ 🤣🤣🤣
На месте Темного Соблазна должен был быть Халсинг.
Кто бы мог подумать.
Осталось только поместить эти модели в какой-нибудь тренировочный зал...
Теперь понятно, почему такие проблемы с оптимизацией. Из серии "ящик торговца в играх Беседки".
твой комп не вывозит голых мужиков в редакторе?)
Объяснение только одно - Свин Винке открытый гомес, как наверное и половина его команды, если не все. Поэтому, они зациклены на голых мужиках перманентно!
А ты тогда скрытый? ) Чувак, твое активность если посмотреть то с твоих тараканов в голове можно посидеть))))
"Разнообразие интересов снимает заточенность на одном."
Так вот, это не о тебе.