Разработчики Baldur's Gate 3 отмечают вторую годовщину, опубликовав обширную статистику

Baldur's Gate 3 исполнилось два года. Студия Larian опубликовала несколько удивительных данных о своей получившей признание критиков партийной RPG в честь этого события.
Итак, получается, что 2,07% игроков Baldur's Gate 3 сумели победить двадцать противников, будучи пьяными. Кроме того, 3,87% игроков смогли победить Горташа в Скале Змея, не активировав ни одной ловушки. Разработчик отметил, что игроки в Steam немного более хитры, чем те, кто играет на Xbox или PlayStation: 4,37% игроков на платформе Valve успешно избегают срабатывания ловушек.
Кроме того, 1,1 миллиона игроков прошли Baldur's Gate 3 в режиме «Тактика», одном из самых высоких уровней сложности в игре. После этого почти полмиллиона игроков «сочли интересным» пройти Baldur's Gate 3 в режиме «Честь», который является продолжением режима «Тактика», но добавляет такие вещи, как более сильные боссы, более строгие правила и один слот для сохранения.
Из этих полумиллиона 4647 игроков смогли пройти режим «Честь» персонажем 1-го уровня. В то же время 31 180 игроков прошли режим «Честь» в режиме «Мастер на все руки».
Larian сообщила, что 8,21% игроков, как считается, использовали врага как импровизированное оружие против другого. 350 игроков также перепрофилировали Минска в Жреца Домена Смерти. 598 игроков усыновили ребёнка с Уиллом, что очень мило.
Larian также отметила 265 миллионов загрузок мода с момента выхода патча 7 (который добавил поддержку модов в фэнтезийную ролевую игру). Из них более 250 000 — это Withers Big Naturals, мод, который добавляет Уизерсу грудь.
Тем временем я уже который месяц пытаюсь найти время что бы пройти этот шедевр.
Значит не такой уж шедевр, раз придумываешь оправдания, почему не прошёл. Точка.
Взрослая жизнь. Точка.
Не все могут каждый вечер играть + выходные/праздники
Недавно вышел ремастер невервинтера 2 рекомендую всем любителям классического фэнтези. Особенно маску предателя. Просто шикарная тёмная фэнтези с глубокой философией и интересными персонажами.
Причём после бг3 вам там оч много знакомо будет. В плане геймплея тоже многие боевки можно проходить без пауз по этому динамика тоже приятная.
жаль ремастер сделан на отвали( эх мнеб его на планшет блин. как с й часть. было. а не глючная фигня на пк
А у них есть статистика сколько народу прошло третий акт. Потому что я сколько не играл(сотни часов походу), но дальше начала 3го акта как-то ни разу так и не продвинулся. Надоедает...
>Из них более 250 000 — это Withers Big Naturals, мод, который добавляет Уизерсу грудь.
LOL :-D
грудь усопшему? нифигасебе))))
Лучше бы сказали когда точно закончат патчить...