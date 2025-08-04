ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 16 939 оценок

Разработчики Baldur's Gate 3 отмечают вторую годовщину, опубликовав обширную статистику

monk70 monk70

Baldur's Gate 3 исполнилось два года. Студия Larian опубликовала несколько удивительных данных о своей получившей признание критиков партийной RPG в честь этого события.

Итак, получается, что 2,07% игроков Baldur's Gate 3 сумели победить двадцать противников, будучи пьяными. Кроме того, 3,87% игроков смогли победить Горташа в Скале Змея, не активировав ни одной ловушки. Разработчик отметил, что игроки в Steam немного более хитры, чем те, кто играет на Xbox или PlayStation: 4,37% игроков на платформе Valve успешно избегают срабатывания ловушек.

Кроме того, 1,1 миллиона игроков прошли Baldur's Gate 3 в режиме «Тактика», одном из самых высоких уровней сложности в игре. После этого почти полмиллиона игроков «сочли интересным» пройти Baldur's Gate 3 в режиме «Честь», который является продолжением режима «Тактика», но добавляет такие вещи, как более сильные боссы, более строгие правила и один слот для сохранения.

Из этих полумиллиона 4647 игроков смогли пройти режим «Честь» персонажем 1-го уровня. В то же время 31 180 игроков прошли режим «Честь» в режиме «Мастер на все руки».

Larian сообщила, что 8,21% игроков, как считается, использовали врага как импровизированное оружие против другого. 350 игроков также перепрофилировали Минска в Жреца Домена Смерти. 598 игроков усыновили ребёнка с Уиллом, что очень мило.

Larian также отметила 265 миллионов загрузок мода с момента выхода патча 7 (который добавил поддержку модов в фэнтезийную ролевую игру). Из них более 250 000 — это Withers Big Naturals, мод, который добавляет Уизерсу грудь.

27
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
KIBERMAX

Тем временем я уже который месяц пытаюсь найти время что бы пройти этот шедевр.

3
Janekste

Значит не такой уж шедевр, раз придумываешь оправдания, почему не прошёл. Точка.

11
KIBERMAX Janekste

Взрослая жизнь. Точка.

5
Denis Kyokushin Janekste

Не все могут каждый вечер играть + выходные/праздники

1
SexualHarassmentPanda

Недавно вышел ремастер невервинтера 2 рекомендую всем любителям классического фэнтези. Особенно маску предателя. Просто шикарная тёмная фэнтези с глубокой философией и интересными персонажами.

Причём после бг3 вам там оч много знакомо будет. В плане геймплея тоже многие боевки можно проходить без пауз по этому динамика тоже приятная.

3
xmur xmur

жаль ремастер сделан на отвали( эх мнеб его на планшет блин. как с й часть. было. а не глючная фигня на пк

Сережаа

А у них есть статистика сколько народу прошло третий акт. Потому что я сколько не играл(сотни часов походу), но дальше начала 3го акта как-то ни разу так и не продвинулся. Надоедает...

1
Рио Фокс

>Из них более 250 000 — это Withers Big Naturals, мод, который добавляет Уизерсу грудь.

LOL :-D

ТараканчЕг

грудь усопшему? нифигасебе))))

Кей Овальд

Лучше бы сказали когда точно закончат патчить...