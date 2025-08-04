Разработчики Baldur's Gate 3 отмечают вторую годовщину, опубликовав обширную статистику

Baldur's Gate 3 исполнилось два года. Студия Larian опубликовала несколько удивительных данных о своей получившей признание критиков партийной RPG в честь этого события.

Итак, получается, что 2,07% игроков Baldur's Gate 3 сумели победить двадцать противников, будучи пьяными. Кроме того, 3,87% игроков смогли победить Горташа в Скале Змея, не активировав ни одной ловушки. Разработчик отметил, что игроки в Steam немного более хитры, чем те, кто играет на Xbox или PlayStation: 4,37% игроков на платформе Valve успешно избегают срабатывания ловушек.

Кроме того, 1,1 миллиона игроков прошли Baldur's Gate 3 в режиме «Тактика», одном из самых высоких уровней сложности в игре. После этого почти полмиллиона игроков «сочли интересным» пройти Baldur's Gate 3 в режиме «Честь», который является продолжением режима «Тактика», но добавляет такие вещи, как более сильные боссы, более строгие правила и один слот для сохранения.

Из этих полумиллиона 4647 игроков смогли пройти режим «Честь» персонажем 1-го уровня. В то же время 31 180 игроков прошли режим «Честь» в режиме «Мастер на все руки».

Larian сообщила, что 8,21% игроков, как считается, использовали врага как импровизированное оружие против другого. 350 игроков также перепрофилировали Минска в Жреца Домена Смерти. 598 игроков усыновили ребёнка с Уиллом, что очень мило.

Larian также отметила 265 миллионов загрузок мода с момента выхода патча 7 (который добавил поддержку модов в фэнтезийную ролевую игру). Из них более 250 000 — это Withers Big Naturals, мод, который добавляет Уизерсу грудь.