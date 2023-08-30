Разработчики Baldur's Gate 3 ответили на критику третьего акта и пообещали некоторые исправления ©

Несмотря на то, что Baldur's Gate 3 в целом полюбилась практически всем, игроки все чаще высказывают мнения, что третий акт не соответствует стандартам, установленным на предыдущих этапах игры. Разработчики Larian Studios напрямую ответили на эти замечания и заявили, что некоторые (но не все) из них будут исправлены.

Критика третьего акта в основном выражается в трех формах: производительность не на высоте, слишком много ошибок, и есть признаки того, что часть контента была вырезана. Что касается первого пункта, то в своем блоге компания Larian заявила, что она знает, что производительность третьего акта "не так хороша, как первых двух", но уже во втором патче будут сделаны некоторые заметные улучшения.

В течение сентября мы также будем работать над дальнейшим улучшением производительности третьего акта с помощью новой технологии, выпуск которой занял немного больше времени, чем мы ожидали.

Во втором патче также будут устранены некоторые наиболее вопиющие ошибки третьего акта, оставшиеся после первого крупного обновления.

Что же касается большей части того, что некоторые игроки называют "вырезанным контентом", то, по словам Лариана, он вовсе не был вырезан - по крайней мере, не из-за нехватки времени. В частности, по поводу эпилога Лариан говорит:

Это не совсем вырезанный контент, а контент, который мы не хотели выпускать, потому что считали, что он не работает. Мы довольно строги к себе и своим идеям. Если это не очень хорошо - если в это не интересно играть - это не попадает в игру. Мы уверены, что в Baldur's Gate 3 и в самом городе достаточно контента, чтобы пройти игру за несколько недель. Но это не значит, что Baldur's Gate 3 не подвергалась сокращениям, как и любая другая игра. Просто важно знать, что то, что получилось в итоге, было запланировано давно, и в первую очередь для того, чтобы в Baldur's Gate 3 было интересно играть, а не для того, чтобы мы поскорее закрыли разработку