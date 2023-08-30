Разработчики Baldur's Gate 3 ответили на критику третьего акта и пообещали некоторые исправления

Несмотря на то, что Baldur's Gate 3 в целом полюбилась практически всем, игроки все чаще высказывают мнения, что третий акт не соответствует стандартам, установленным на предыдущих этапах игры. Разработчики Larian Studios напрямую ответили на эти замечания и заявили, что некоторые (но не все) из них будут исправлены.
Критика третьего акта в основном выражается в трех формах: производительность не на высоте, слишком много ошибок, и есть признаки того, что часть контента была вырезана. Что касается первого пункта, то в своем блоге компания Larian заявила, что она знает, что производительность третьего акта "не так хороша, как первых двух", но уже во втором патче будут сделаны некоторые заметные улучшения.
В течение сентября мы также будем работать над дальнейшим улучшением производительности третьего акта с помощью новой технологии, выпуск которой занял немного больше времени, чем мы ожидали.
Во втором патче также будут устранены некоторые наиболее вопиющие ошибки третьего акта, оставшиеся после первого крупного обновления.
Что же касается большей части того, что некоторые игроки называют "вырезанным контентом", то, по словам Лариана, он вовсе не был вырезан - по крайней мере, не из-за нехватки времени. В частности, по поводу эпилога Лариан говорит:
Это не совсем вырезанный контент, а контент, который мы не хотели выпускать, потому что считали, что он не работает. Мы довольно строги к себе и своим идеям. Если это не очень хорошо - если в это не интересно играть - это не попадает в игру. Мы уверены, что в Baldur's Gate 3 и в самом городе достаточно контента, чтобы пройти игру за несколько недель. Но это не значит, что Baldur's Gate 3 не подвергалась сокращениям, как и любая другая игра. Просто важно знать, что то, что получилось в итоге, было запланировано давно, и в первую очередь для того, чтобы в Baldur's Gate 3 было интересно играть, а не для того, чтобы мы поскорее закрыли разработку
По хорошему надо было третий акт в ранний доступ выкладывать, а то очередная манипуляция получилась: называют релизом то, что фактически должно было бы ещё допиливаться в раннем доступе.
Смотря что считать за манипуляцию, производительность в третьем акте да, плохая, все остальное уже чисто субъективное мнение и опыт каждого.
Я вот недавно закончил свое первое прохождение, у меня ушло порядком около 200 часов, за все это время я ниразу не встретил критического бага, у меня небыло ни одного забагованого квеста и журнал заданий перед финальной битвой был фактически пуст.
А вырезанный контент, это просто банальное желание игроков получить еще больше контента, как допустим личный квест Карлах, на мой субъективный взгляд у нее логическое завершение истории, она либо умирает от того что ее движок перегревается, либо выживает в Аду где ее движок работает нормально, потому что нас на протяжение всей игры так или иначе подводят к тому что ее нельзя "починить", вот если бы нам сказали "Знаешь, а вот есть способ починить двигло и остаться на Ториле", то тогда ок, тогда возмущения игроков по поводу того что ее нельзя спасти были бы оправданы, но этого нет
Ощущение , что ты в другие игры не играешь , которые вообще ничего не исправляют
Дело же не только в багах, но и в улучшениях. Объективный критерий недоделанной игры - это огромные патчи и обещания ещё такого же допиливания.
Критика у этой игры? Как так? Её же облизывают со всех сторон.
Лошадей не завезли, дом купить нельзя, невидимые стены, один город и тот с загрузками, всего 10 компаньонов и те глючат, сделали Дивинити 3 а не Балдур. Норм?)
Спасибо, моя душа спокойна. Можно скринить и показывать лизунам)
Караваны просто грабить нельзя. А если серьезно ларианы сделали первый акт очень хорошо, а последующие хуже, обзорщики наскоро делали свои творения, пробежав только первый акт, вот и не удивительно, что нахваливают. А вообще игру бы ещё чуть чуть доработать имхо, хотя она и так на голову выше современных "творений"
Конечно, когда обманули ожидания игроков и на стиме уже более 12 тыс негативных отзывов (и я рад что растут они), обещали одно, а выпустили недоделанный кастрат по сути остальные особо одаренные даже не понимают в чем суть проблемы, теперь эти лживые мудаки, которые просто распилили бюджет, рассказывают сказки для лохов, что же касается большей части того, что некоторые игроки называют "вырезанным контентом", то, по словам Лариана, он вовсе не был вырезан - по крайней мере, не из-за нехватки времени. <...>Это не совсем вырезанный контент, а контент, который мы не хотели выпускать, потому что считали, что он не работает.<...>
То есть мы потратили и распилили бюджет по их мнению на неработающий контент и потому его убрали замечательно карл, а вы спросили мнение игроков, нет, теперь повсюду сюжетные дыры в этом тонущем корабле они их латают. Я считаю не стоило отдавать лариану права на создание игры Baldur's Gate 3.
Однако, у меня большой вопрос к разрабам: на кой хрен было выпускать игру, вырезая при этом ПОЛОВИНУ ИЗНАЧАЛЬНО ЗАДУМАННОЙ ИГРЫ. Где Аверно? Где квесты Рафаила? Где нормальная сюжетка Минтары? Где нормальная сюжетка и нормальная концовка Карлах? Где последствия пользованием иллитидов? Почему третий акт из нелинейной игры превращается в прямые рельсы без развилок и съездов? Где полноценный Верхний город, который демонстрировался незадолго до выхода игры?
Можно было бы обновить ранний доступ, перенести игру на месяцок, блин, да даже оставить надежды на добавление остального контента в длси. Что же сказали разрабы? "Длс и нового контента не планируется". Нового не надо, можно было бы изначально задуманный добавить. По итогу получилось как с выходом киберпанка, вот только по поводу него сразу было сказано, что через некоторое время все починят и большую часть вырезанного контента добавят. Тут же по моим ощущениям кто-то меня очень обидно опрокинул.
Игра хорошая первые два акта. Третий акт и финал игры - просто огромная ложка дегтя в бочке меда. Никакого эпилога, никакого завершения, пустые переполненные лишними НПС неоптимизированные локации. Отсутствие внятных диалогов со спутниками, начиная с третьего акта (у некоторых вообще ничего нет, болванчики-наемники, я о вас говорю Минск, Минтара, Хальсин). Не говоря уж о незавершенных цепочках заданий. А еще это Мери Сью недоразумение по имени "Император". И боец и на дуде игрец и вообще герой, а ну и "ЕГО ОТПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОТОМУ ЧТО ПОТОМУ". Как? Как после столь хорошего раннего доступа, где были другие реплики и другой образ у "спутника во снах", родилось это нечто.
А финал... это что-то, это буквально так, словно тебя похлопали по плечу и сказали "ты молодец", а потом титры под грустную музыку, спасибо... После всего. После всех пройденных заданий, принятых решений, после всего. Они АБСОЛЮТНО ни на что не влияют. Всю игру не использовал личинку? Молодец, но это не обязательно, кальмар все-равно тебя захочет. Конец будет один. И казалось бы, почему так сыро? А все просто, датамайнеры обнаруживают тонны обещанного контента и "17000 концовки" в файлах игры, которые занимают место, но никак в игре не используются. И не стыдно? Зачем выпускать незавершенную игру? Почему нельзя было подождать еще год и доделать? Да буквально на скриншотах к игре в магазине Стим отсутствующие сцены.
Первый акт года - однозначно. А игрой года станет тогда, когда выйдет полностью. Спасибо за тонны лапши на ушах, поел вкусно.
Мессир Свен и Ко, вывалили какой-то забагованный огрызок вместо обещанной игры. Хотя, если прокатило с DoS2, то почему бы и не попробовать еще разок?-хомяки не только схавают, но еще и восторженно будут пищать ¯\_(ツ)_/¯ Пользователь с реддита собрал в единый пост весь вырезанный ПЕРЕД САМЫМ РЕЛИЗОМ контент из BG3. Наливайте себе чашечку чего-нибудь и наслаждайтесь чтением (ОСТОРОЖНО СПОЙЛЕРЫ):
1. Верхний город-за 2 недели до релиза, Свен обещал его наличие в игре и подтвердил возможность его исследовать
2. Клерик мог выбрать себе в качестве божества Шар, получив уникальные ветки диалогов с Шэдоухарт
3. Карлах имела полноценную концовку и кучу связанного с ней контента в Третьем акте
4. У Минтары была более глубокая личная история включавшая даже ее беременность O_0
5. Хальсин должен был получить намного больше контента в поздней игре, в том числе связанного с Кругом друидов
6. Рафаэль должен был стать альтернативной веткой сюжета, он мог полностью удалить личинку у ГГ и его сопартийцев в обмен на их души. За "монеты души" можно было выкупить у Рафаэля свою душу, а также приобрести мощные уникальные артефакты, которые продавал только он
7. Аверн-целая область для игры. Предполагалось, что Аверн будет полностью доступен для исследования и по размерам будет примерно как Подземье из первого акта. Он был не только источником монет души, но и особенно сложных боев, а также уникального контента для Карлах
8. Тав, как и Темный Соблазн тоже являлся отродьем Баала
9. Из второго акта полностью вырезана битва в которой Орин с культистами Баала атакует Ясли. Игрок мог примкнуть к любой из сторон или драться против всех.
10. Орин должна была подселить личинку красному дракону китрака, что приводило к битве с "коррапченным" драконом в качестве мини босса
11. Во втором и третьем актах история с Этель получала продолжение в виде взаимодействия с ее сестрами (морской и ночной каргой), а также неким таинственным "М", который был их лидером
12. Эпилог. Ларианы перед релизом рассказывали, что игра учитывает все решения игрока (до 17k!), а по завершению вы получите эпилог со всеми своими выборами, который может растянуться на 15 минут
13. Казадор должен был играть огромную роль в Верхнем городе и быть значительной политической силой, с которым можно было заключить союз против Абсолют
14. Минск должен быть завербован в пати в первом акте, но это вырезали
15. Диалоги и события. Даже из первого акта были вырезаны тысячи строк диалогов и множество катстен. Все это было удалено непосредственно перед релизом финальной версии
16. Баал, Миркул и Бейн могли быть выбраны клериками в качестве своих покровителй, что давало уникальные реплики диалогов
17. Дейзи — не секрет, что Дейзи была вырезана из игры после последнего релиза EA и заменена на Стража. Изначально Дейзи представляла личинку в вашей голове, а не Императора, и пыталась соблазнить вашего персонажа остаться с ней на лугу у реки навсегда. Счастливая жизнь с воображаемым любовником мечты, в то время как твое тело подверглось цераморфозу и было потеряно для тебя навсегда. Дейзи была настолько важной частью сюжета, что обе музыкальные темы игры «Down by The River» и «The Power» полностью основаны на Дейзи. Контент, извлеченный из данных, также показывает, что изначально был финал, в котором игроки завязывали роман с Дейзи и отдавались паразиту, навсегда оставляя свое индивидуальное сознание «внизу у реки» с Дейзи
18. Компаньоны и личинка иллитида — изначально компаньоны должны были принимать или отказываться от подарков иллитидов независимо от выбора игрока. Конечно, вы могли бы влиять на них через диалог, чтобы решить, кто брал, а кто не брал предлагаемые подарки, но в конечном итоге это будет основываться на выборе отдельных персонажей. Это все еще можно увидеть в игре как ошибку, когда компаньоны просыпаются после долгого отдыха и утверждают, что получили подарок от своего Стража, но не получают реальной силы
19. Романтические отношения с Джахейрой. Были вырезаны в последний момент
20. Личинки и последствия. Изначально предполагалось, что слишком интенсивное использование сил иллитидов и слишком много вложений в силы личинки должны были привести к серьезным последствиям. Это кажется очевидным в игре, но, в конечном счете, в релизной версии ничего не происходит, поскольку концовка сводится примерно к 4 вариантам выбора, сделанным в последнем этапе игры. Вы можете использовать все личинки или ни одной и получить ту же концовку
21. Диалоги с компаньонами в третьем акте. Если вы заметили, что компаньонам в конце пути нечего сказать, то это потому, что в финальном акте у компаньонов были вырезаны тысячи строк диалога, и все по разным причинам. Это также, похоже, является источником большинства сопутствующих ошибок, которые появляются только в финальном акте, поскольку они все еще пытаются вызвать события, которых просто больше не существует
22. Мол и Рафаэль. Разве не странно, что Мол просто убегает от Рафаэля и говорит, что это было «легко»? Оказывается, это потому, что Ларианы вырезали то, чем должен был быть последний этап этого квеста. Вместо этого они позволяют Мол сбежать самостоятельно
23. Королева Воронов (еще одно божество). Во втором акте была вырезана целая сюжетная линия посвященная ей
24. План Фугу (местный мир мертвых)
25. Эпилог Иссохшего. Он должен был рассказывать игрокам эпилог, в какой степени неизвестно, но вместо этого у него осталось одно событие после титров, где он раскрывает себя как Джергала и насмехается над Мертвым Трио
26. Полноценный крафт. Сборка с ранним доступом содержала верстак для крафта, и кажется, что изначально мы должны были иметь полный доступ к собственному снаряжению для крафта/зачарования. Тем более что в РД, Ларианы обещали нам настоящий крафт после релиза. Вот почему такие предметы, как слитки, драгоценные камни, древесина и другие материалы, появляются в игре и не используются, кроме мусора для продажи торговцам
27. Хелия, еще один наш потенциальный сопартиец, полурослик-оборотень
28. Ремни. В инвентаре есть слоты для них, но во всей игре нет ни одного пояса. Также было и с плащами в раннем доступе, но плащи добавили на релизе
29. Еще куча всего по мелочи, но я не стал заострять на этом внимание.
> Конечно, когда обманули ожидания игроков и на стиме уже более 12 тыс негативных отзывов (и я рад что растут они)
> 240к положительных, ребята хвалят игру, игроки довольны, Ларианы обещают исправить тонну ошибок
Дядь, коричневого наверни, серьезно
Про остальное даже комментить не буду, haters gonna hate
Фига ты задрот...
Ну, ты и тип...
Как же смешно выглядят повылезавшие с "вырезанным контентом" хейтеры, особенно если посмотреть тот список вырезанного с Реддита, где ОЧЕВИДНО что большая часть удалена на ранней стадии, часть это просто концепты, идеи. Но нет, почти каждая тварь будет орать что "перед релизом" вырезали. Дейзи кстати тоже перед релизом вырезали и весь сюжет с императором за один день добавили, да?
Такие же балаболы, как и все остальные. Не надо было выделываться и отправлять игру в релиз на месяц раньше. Если Старфилд мешал успешному релизу, то выпускали бы позже, успели бы всё более-менее доделать. Но нет же. Винке бил пяткой в грудь и заверял, что ПК версия игры полностью готова. Тьфу.
Я конечно согласен, но прикол то в том - что игра очень хорошо продалась. Даже несмотря на многие недостатки.
Ой, игроки начали что-то подозревать. А 3 акт они не пофиксят нормально, пример: Аркс из дивинити.
Из каждого утюга..до сих пор....