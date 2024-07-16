Разработчики Baldur's Gate 3 подробнее рассказали о наборе инструментов для моддинга

С миллионами проданных копий, широким признанием критиков и многочисленными наградами Baldur’s Gate 3 готовится к своему самому большому патчу на данный момент. Патч 7 выйдет в сентябре, и хотя он добавляет новые кинематографические сцены для злых прохождений и официальный набор инструментов для моддинга, есть еще много чего, чего можно ожидать.

В новом сообщении сообщества Steam Larian Studios подтверждает, что включена поддержка динамического разделения экрана. Она позволяет объединять экраны, когда оба игрока находятся рядом в бою и вне его. В посте предлагается больше зацепок для предстоящих злых кинематографических роликов, но также подтверждается, что они будут доступны для пользовательских и Origin-персонажей. Вам не обязательно играть за Тёмного Соблазна и совершать гнусные деяния для новых кат-сцен.

Что касается набора инструментов для моддинга, вот все, что игроки могут редактировать или создавать с его помощью:

Предметы — снаряжение, такое как оружие и доспехи, расходные материалы и прочие предметы.

Косметика — включая различные волосы, бороды и другие текстуры.

Классы и подклассы — создание новых вариантов или изменение существующих для редактирования способностей, сил и навыков.

Расы — их можно создавать и редактировать, чтобы определить общий внешний вид, а также их индивидуальные силы и способности.

Скины для игральных костей — у вас также будет возможность редактировать или переделывать внешний вид скинов для игральных костей.

Пользовательский интерфейс — включая расширения и рестайлинг игрового пользовательского интерфейса.

Улучшения качества жизни — такие как моды, которые редактируют или улучшают игровой процесс, не полагаясь на неподдерживаемые элементы.

У патча 7 на данный момент нет даты выпуска. Baldur’s Gate 3 доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.