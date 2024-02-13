Разработчики Baldur's Gate 3 показали новую анимацию поцелуев в патче 6

На этой неделе должно выйти обновление 6 для Baldur's Gate 3, добавляющее в известную ролевую игру "улучшенные поцелуи". А еще Larian представила коротенький ролик, в котором показана новая анимация любовных поцелуев с участием Шэдоухарт.
На видео, опубликованном разработчиками в Twitter, клирик, поклоняющийся Шар, примеряет свои новые навыки не на ком ином, как наЛаэзель , что является приятным изменением по сравнению с постоянными перепалками, которыми они славятся. Все это довольно страстно и драматично. "Полагаю, ты это заслужила", - дразнящим тоном говорит Шэдоухарт, после чего обнимает гитьянку за плечи и кружит вокруг нее, прежде чем перейти к пылкому и довольно затяжному поцелую.
Естественно, что фанаты Baldur's Gate 3 вне себя от радости: многие из них планируют пройти игру еще раз только ради новых поцелуев. "Самое время начать заново и снова закрутить роман с Шедоухарт", - написал кто-то в комментариях. "Такой загадочный поцелуй для одной загадочной девушки! Люблю креатив", - написал еще одни. А кто-то третий отметил: "Вы лишаете меня возможности играть в другие игры", на что Larian игриво ответила: "Упс".
Безусловно, патч 6 - это не только новые и улучшенные поцелуи. По словам разработчиков, это "тяжелое обновление", в котором также будут добавлены новые легендарные умения в сложном режиме Honor Mode, новые анимации бездействия в лагере и множество исправлений ошибок.
О дате выхода 6-го патча пока ничего не известно, но учитывая, что в нем много романтики, то возможно Larian запланировали его в качестве подарка на День святого Валентина.
Почему жаба не приняла человеческий облик после поцелуя?
Бракованная потому что.
Не в те губы целуют.
Чё все молчат... У всЕх скриншот проигрывается?
фантазия плохо работает?
концовка зачет))
Пост про видео без видео.
гениально
Видео есть, просто X (Twitter) заблокирован в России, поэтому будет показываться только с VPN.
скачать видимо религия не позволяет
Очень важная для игры вещь. Более важная чем верхний город
Для радужных самая важная
"Шэдоухарт как ты могла, ведь мне в любви клялась. Не знаю после увиденного захочу ли я при следующем прохождении роман с тобой заводить". А если серьёзно larian конечно молодцы, что патчат, но я думаю они понимают, что люди хотят сюжетное DLC ведь есть где развернуться можно продолжить историю практически каждого спутника: найти способ спасти Карлах в другом мире, решить проблему Лазаэль с гитьянки, помочь Гейлу с его богиней и т.д. Очень надеюсь на DLC.
12 уровень это практически легендарные герои, Гейл так вообще может стать богом, с Карлах изначально делали трагичную историю, Дженневель(Шэдоухарт) в хорошей концовке собирается жить мирной жизнью, Астарион в хорошей концовке становится свободным от Касадора, и пусть он всё ещё проклят, у него есть верные друзья, которые помогут ему. У игры завершенная история, может сделают DLC про Карлах или Астариона(но я бы в этом не был уверен), ибо пока никаких DLC не планируется
Я проходил игру 4 раза поэтому знаю все концовки, что касается уровня, последний раз я проходил с модом на 20 уровень, да играть гораздо легче даже на самой высокой сложности, но если в DLC будет не 12 уровней, а например 15 думаю просто будет как с модом, обязательный мульти класс например Воин 12 уровня, Варвар 3-го, тогда даже баланс править не придётся. Да и квесты спутников можно развить хотите трагедии? Карлах в конце DLC погибнет. Астарион будет искупать то, что натворил пока был под властью Касадора. в общем не мне Свена Винке учить делать игры, просто следующей игры от larian ;ждать ещё долго, а нового контента лично мне хочется.
Головки пенисов женских персонажей всё ещё не достаточно детализированы.
Она ее в доспехи целовала?!
Уже пишу в ФСБ, РПЦ, Мизулиной с Гундяевым и самому Господу Богу за пропаганду ЛГБТ!
Ты достойный гражданин !
На самом деле это очень хорошо. Объятия, поцелуи - этого так не хватает в играх с возможностью романсить компаньонов.
Приходится моды качать, чтобы сделать что-то такое
Автор в курсе, что картинка поста нарушает текущее законодательство в РФ?)
Фу! Пропоганда ЛГБТ!
Фу! Лесбиянство хуже пьянства!
Согласна.
как могут не нравится лесбиянки!!! 😍😍😍 или ты гей ??? 😂😂😂
Пособие юным лесбиянкам
В чем ваша проблема? Тебя никто не заставляет делать в игре то чего не хочешь, отыгрывай роль какую хочешь.
То что разрабы дали свободу выбора как раз говорит о том что они уважают выбор всех.
фу ты пособие гомофобства
проблема в том, что изображение к посту нарушает законодательство рф так то
Разрабы дали вседозволенность, а не свободу выбора. Это разные вещи. К отыгрышу роли вседозволенность не имеет никакого отношения.
Кубик с тобой не согласен. Кубик ещё как заставляет меня делать в игре вещи, которые я не хочу.
Вы сами себе противоречите.
Кубик это визуальное олицетворение рандома, и даже на него можно повлиять.
А сюжет нормальный или хотя бы геймплей не из 90х годов покажут? Или весь бюджет на дешёвые рекламные трюки с медведями ушёл ? Халтурные врата 3.
У тебя ютуб сломался,геймплейных роликов вагон и маленькая тележка,другое дело если тебе не нравятся изометрические RPG зачем вообще заходить в эту тему.
или пошаговые бои
Калометатель 3000 активирован - ни кто не уйдёт не забрызганным где бы он не находился.
Ну да если убирать жанр так сразу отпадает сотни интересных игр, хотя я вот гонки не уважаю и не очень понимаю, кому что увы.
А какой должен быть геймплей?