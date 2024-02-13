Разработчики Baldur's Gate 3 показали новую анимацию поцелуев в патче 6

На этой неделе должно выйти обновление 6 для Baldur's Gate 3, добавляющее в известную ролевую игру "улучшенные поцелуи". А еще Larian представила коротенький ролик, в котором показана новая анимация любовных поцелуев с участием Шэдоухарт.

На видео, опубликованном разработчиками в Twitter, клирик, поклоняющийся Шар, примеряет свои новые навыки не на ком ином, как наЛаэзель , что является приятным изменением по сравнению с постоянными перепалками, которыми они славятся. Все это довольно страстно и драматично. "Полагаю, ты это заслужила", - дразнящим тоном говорит Шэдоухарт, после чего обнимает гитьянку за плечи и кружит вокруг нее, прежде чем перейти к пылкому и довольно затяжному поцелую.

Естественно, что фанаты Baldur's Gate 3 вне себя от радости: многие из них планируют пройти игру еще раз только ради новых поцелуев. "Самое время начать заново и снова закрутить роман с Шедоухарт", - написал кто-то в комментариях. "Такой загадочный поцелуй для одной загадочной девушки! Люблю креатив", - написал еще одни. А кто-то третий отметил: "Вы лишаете меня возможности играть в другие игры", на что Larian игриво ответила: "Упс".

Безусловно, патч 6 - это не только новые и улучшенные поцелуи. По словам разработчиков, это "тяжелое обновление", в котором также будут добавлены новые легендарные умения в сложном режиме Honor Mode, новые анимации бездействия в лагере и множество исправлений ошибок.

О дате выхода 6-го патча пока ничего не известно, но учитывая, что в нем много романтики, то возможно Larian запланировали его в качестве подарка на День святого Валентина.