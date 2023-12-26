Разработчики Baldur's Gate 3 поздравили игроков с зимними праздниками специальной песней

Постепенно 2023 год приближается к концу. Многие уже успели отметить католическое Рождество, а впереди еще Новый год и другие приятные праздники. Авторы нашумевшей и одной из самых титулованных игр этого года Baldur's Gate 3 ушли на каникулы, но все же не забыли поздравить игроков. Larian Studios желают всем хороших зимних праздников и предлагают провести их под специальным треком от них.
Чтобы подчеркнуть атмосферу новогодних праздников, авторы Baldur's Gate 3 опубликовали тематическую песню, которая выполнена в стиле оригинальной игры. Музыка была написана композитором, а также музыкальным руководителем Baldur's Gate 3 и Divinity: Original Sin 2 - Бориславом Славовым в сотрудничестве с профессиональной вокалисткой.
От всех сотрудников Larian Studios мы хотим пожелать вам счастливых праздников! Спасибо, что были с нами в этом приключении в этом году.
— написали разработчики.
В следующем году игроков ждет продолжение активной поддержки Baldur's Gate 3, а значит будут еще патчи с исправлением и новым контентом. Фанаты игры же смогут продолжить еще долгие годы искать секреты в игре и обнаруживать множество удивительных сюжетных комбинаций, на которые даже сами разработчики не отважились.