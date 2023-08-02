Разработчики Baldur's Gate 3 прощаются с ранним доступом милым роликом с работами фанатов

Уже совсем скоро состоится полноценный релиз пошаговой ролевой игры Baldur's Gate 3. Новый проект от Larian Studios пробыл в раннем доступе практически три года, и разработчики решили особенным образом попрощаться с этим статусом. На официальных страницах Larian появился небольшой, но милый ролик с обзором фанатского творчества Baldur's Gate 3.
Этим видео разработчики хотели отблагодарить своих поклонников, которые не только играли на протяжении трех лет, но и стали активными участниками сообщества Baldur's Gate 3.
Спасибо нашему сообществу. Ваши фан-арты, творения и отзывы поддерживали нас на протяжении всей разработки, и без вас мы бы не справились.
За время раннего доступа проект собрал огромное количество фан-артов и других работ, но уместить их в одно видео было просто невозможно. Larian собрали самые последние публикации от пользователей в честь прощания с ранним доступом. После запуска полной версии игры разработчики надеются увидеть еще больше удивительных творений от пользователей.
Выход Baldur's Gate 3 из раннего доступа на ПК состоится уже 3 августа. На консоли PS5 запуск игры состоится через месяц — 6 сентября.
ну, надеемся на оптимизированный без багов релиз с первого дня 🤞
Сразу видно, что разработчики тесно взаимодействуют с фанатами, красавцы, что сказать.
Время летит быстро
Ох эта музыка...
Уже завтра все будет
Сутки... Наконец-то пришло время посвятить ближайшие дни этой великой игре. Степень проработки и глубина отыгрыша Балды превосходят все, что мы знали ранее. В этом ярком пластиковом мире, дорогие мои, мы сможем реализовать свои гигантские возможности, надёжно скрытые от глаз неблагодарного мира. Ведь у каждого из нас случались моменты, оставившие в памяти глубокий отпечаток со знаком минус. Те, о которых мы стремились бы скорее забыть.
На пятничных приемах у психолога часто вспоминаю такие ситуации, здесь нечего стыдиться, друзья. Например, столкновение с пьяными байкерами возле стейкхауса "Буренка Limited" в далёком 2017-м году... Гоша, мой одноклассник, держится за разбитое лицо, его ухоженная борода в крови, под глазом багровеет синяк, наши девушки Оля Кац и Рахиль Медведева помогают ему встать на ноги, от моего модного пальто несёт проспиртованной уриной 40-летнего мужлана, рядом кто-то надрывно воет - наверное, тоже я. И этот обжигающий смех из-за дверей стейкхауса... "Соевые чм***ки. Как я зарядил тому полупокеру! Пусть у***ки оторвутся от своих стекляшек и попробуют вкус настоящей жизни. Видал шм*ру с розовыми патлами, я бы ей все 40 дал. Бррр, тут литра явно не хватит. Ну и рожи, в наше время таких страшилищ не было, лесбы наверное. Ага, лесбы с пи***ками, страпонами их дерут гы гы гы".
Разве это люди? Нет, это самые настоящие животные - мерзкие гоблины. И жестоко расправляясь с нарисованными гоблинами в BG3, я буду представлять себе именно этих имбецилов-байкеров. У меня будет благородное эльфийское происхождение, могучая магия и прекрасные любовницы. Никто не посмеет встать на моем пути, будь то дракон либо иллитид. Таким образом, "тупое убийство времени", по словам моего психолога, даёт нам компенсацию и комфорт, ощущение того, что мы можем быть великими, не становясь обладателями Мазерати, золотых парашютов Газпрома, подруг с роскошными формами. Здесь нас не поставит на колени внезапно выскочившая грязь из подворотни за нежные искренние об'ятия с Олей и Гошей. Здесь настоящие мы. Так вперёд к успеху, братья!
красочно, конечно, но... есть реальная жизнь - есть реальные способности и навыки, которые можно развить в себе) прокачать так, как хочется и реализоваться так, как хочется, чтобы утолить всё те оставшиеся отпечатки) реализовывать себя в жизни намного интереснее - стоит только попробовать
а игры... в них люди просто прячутся от страха и непризнания того, что у них есть силы делать себя на заперевшись перед монитором, а в реальной жизни
Чел , тебе бы в качалку походить может было бы лучше? вместо психолога.
В ко-ко-ко-чалочке могут повстречаться те самые байкеры - геи.., и опять травма на всю жизнь.
=))
Да, тебе бы вместо игр в качалку и на рукопашку, чтоб мог постоять за себя против пьяного быдла, потому что компенсация в виртуалке никак не исправит ситуацию, наоборот - сделает еще слабее в реальном мире. А вот после тренировок можно для отдыха и в играх пофанится.
Кроме того, тренировки помогают сохранить здоровье и хорошее самочувствие, а когда много играешь и мало двигаешься физически - то самочувствие ухудшается и тонус падает. А дальше могут возникнуть и похуже проблемы со здоровьем.
Все хорошо в меру, стоит разносторонне развиваться.